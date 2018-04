Komentář: Čtvrtý operátor nic neřeší, dejte šanci virtuálním

To by mohlo ve výsledku potěšit víc firem než nabídka dalších frekvencí pro mobilní služby.

Čtvrtý operátor by podle jednoho z názorových proudů mohl ještě zostřit konkurenci. Otázkou ale je, zda by si vůbec na trhu, kde je víc aktivních SIM karet než obyvatel, dokázal vybudovat síť a nějakou významnější klientelu.

Velké firmy už mají rozebrané stávající operátoři a nabídka tří největších světových operátorů pokrývá většinu potřeb. Investice do výstavby sítě a zázemí velkého operátora by v současné situaci v Česku utáhl jen velký investor, který by si musel dostatečně věřit.

Stát vydělá jen na fungujícím operátorovi

Na čtvrté licenci by nevydělal ani stát. Cena licence a frekvencí by musela být totiž uzpůsobena nesnadné startovní pozici na trhu. Podobný ústupek teď udělala vláda na Slovensku, kdy prodala dvacetiletou licenci Telefónice 02, i když přišla s nejnižší nabídkou. Podle Slováků může ale jako jediná firma z tendru přinést posílení konkurence. Slovenská situace je ale trochu jiná už proto, že dosud tam působili jen dva operátoři - T-Mobile a Orange.

Že licence už nejsou takový byznys, se ukázalo při udělování licence k provozování sítě třetí generace. Tu dostal tehdejší Oskar za mnohem nižší cenu, než jakou v době 3G boomu zaplatily Eurotel a T-Mobile. Navíc obecně sítě třetí generace nesplňují očekávání, která se do nich na začátku jedenadvacátého století vkládala.

Stát by ale vydělal především tím, že by nový operátor mohl při výstavbě infrastruktury zaměstnat nové lidi a samozřejmě by do státní kasy plynula devatenáctiprocentní daň z přidané hodnoty za všechny poskytované služby. Samozřejmě jen za podmínky, že by se čtvrtý operátor ekonomicky chytil.

Virtuální cesta

Mnohem schůdnější cesta pro nárůst konkurence na českém telekomunikačním trhu vede přes virtuální operátory. Virtuální operátor si nemusí stavět síť, infrastrukturu si jen pronajímá a minuty nakupuje za velkoobchodní ceny. Může tak při velkých objemech nabízet i levnější volání, než je na našem trhu zvykem. V českém prostředí musí ale počítat s omezeným počtem potenciálních klientů.

V Británii už nejznámější virtuální operátor Virgin Mobile obsluhuje více než pět milionů zákazníků. Tuto metu v Česku ještě nepokořila ani mobilní jednička. Britský easyMobile, divize nízkonákladového leteckého přepravce, plánuje dokonce expanzi do dvanácti států, mezi nimiž v loňském roce zvažoval i Českou republiku.

Zájem ze strany alternativních operátorů u nás dlouhodobě existuje. Nejaktivnější je GTS Novera. Problém je v tom, že se už několik let nemohou dohodnout s mobilními operátory na podmínkách, za kterých by si služby vzájemně poskytovali, a regulátor ČTÚ zatím nechce do jednání vstupovat. Tady je zakopaný pes. Regulace by možná v tomto případě vyřešila alespoň první kroky.

Výhodou virtuálních operátorů je to, že nemusejí obsluhovat všechny zákazníky, ale třeba jen úzké skupiny. Mobilní služby si tak mohou zařizovat komunity anebo třeba milovníci marihuany, jako je tomu v Nizozemsku. Takový operátor ale může na malém českém trhu rovnou zapomenout na to, že by získal nějaký významnější podíl. Nevýhodou u takovýchto poskytovatelů je často absence kvalitního zákaznického servisu a dalších mašliček, které velcí operátoři garantují v rámci udržování svého stádečka.

Mrtví vstanou z hrobů

I velcí operátoři by mohli oživit své staré, oficiálně mrtvé značky. Ještě letos by měla zmizet i poslední původní značka Eurotel, kterou nahradí 02. V době virtuálních operátorů by ale mohl Oskar, Eurotel a Paegas třeba klidně vstát z popela a zaměřit se na ty, kteří si stále nezvykli na novou značku. Navíc by pronájem sítí znamenal pro stávající operátory další zisk, který by mohl nahradit růst počtu zákazníků na trhu, který již nemá kam růst.

Čtvrtý operátor by možná přinesl trochu vzrušení do rychle se rozvíjejícího českého trhu, ale pravděpodobně by investoři velmi rychle uznali sami, že to byla marná snaha a prodělečný projekt by ještě rádi opustili. Cesta dál tak nevede přes čtvrtého operátora, ale spíš jen houštinou virtuálních operátorů, kteří se budou pokoušet odlákat pár zbloudilých oveček těm velkým.