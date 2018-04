Komentář: ČTÚ pomáhá a chrání. Problém je, že na špatné straně

Zřejmě nejpřátelštějšího regulátora na světě máme v Česku. Bohužel přátelský není ani tak k zákazníkům jako k operátorům. Zatímco v jiných zemích tlačí regulátoři na pokles cen, ČTÚ dá hodně práce vymyslet, co udělat pro operátory pěkného. Hlavně pro ty mobilní. Místo aby na operátory tlačil a snažil se hájit zájmy občanů Česka, hledá si ČTÚ opakovaně cestičky, jak ochránit zájmy mobilních operátorů. Opakované výzvy Komise, aby se zasadil o snížení cen za volání v Česku totiž úřad rozporuje s poukazem na to, že situace v Česku zásah regulátora nevyžaduje. O přehledech, ve kterých čeští mobilní operátoři pravidelně vycházejí jako jedni z nejdražších v Evropě, ČTÚ vždy tvrdí, že Evropská komise využívá chybnou metodiku - čtěte: ČTÚ brání české operátory: Nejsou prý tak drazí, jak tvrdí Evropa (10. 12.2009)

Nyní to vypadá, že Český telekomunikační úřad vymyslel další způsob, jak zavřít ústa Evropské komisi. Česko je totiž opakovaně kritizováno za to, že jeho operátoři patří k těm úplně nejdražším v Evropě. Ve většině demokratických zemí by úřad, který má na telekomunikace dohlížet, v té chvíli použil všechny své formální i neformální pravomoci na to, aby donutil operátory zlevnit. To v Česku na to jde ČTÚ od lesa a rozporuje názory Komise. Český regulátor odmítá pro stanovení skutečných nákladů využívat metodu dlouhodobých přírůstkových nákladů, ale navrhuje metodu plně alokovaných nákladů. Ta je pro operátory výhodnější, protože do nákladů umožňuje "schovat" mnohem více věcí – čtěte Jste drazí, varovala už podruhé EU české operátory. Regulátor zlevnit nechce(14. 9.2009)

Dalším z pěkných příkladů je zajímavý taneček kolem licence na pátého celostátního mobilního operátora. Aby se neřeklo, dojde na konci roku ke kosmetickému snížení propojovacích poplatků. Jenže ty u nás zdaleka nejsou nejvyšší v Evropě, takže na cenách se tolik nepodílí. Oblíbeným argumentem našeho regulátora je, že nemá žádné páky k tomu, aby operátory k něčemu nutil. Je sice pravda, že ČTÚ nemá oprávnění v hospodářské soutěži jako třeba britský Ofcom. Ale právě jeho fungování by mohlo být pro ČTÚ příkladem. Řadu věcí totiž dokáže Ofcom prosadit, i když k tomu taxativně vymezenou pravomoc nemá. Jednoduše vyvine neformální tlak, případně pohrozí operátorům odvetou. Něco ve smyslu, až vy budete příště potřebovat…

Neprůstřelný oligopol

Bývalému dlouholetému šéfovi ČTÚ Davidu Stádníkovi vyčítali jeho kritici velkou vstřícnost vůči tehdejšímu Českému Telecomu. S nástupem Pavla Dvořáka došlo k zásadní změně. Do výsluní přízně se dostali mobilní operátoři a za aktivního přispění ČTÚ vznikl na českém trhu oligopol. Tři mobilní operátoři si vybudovali výsadní postavení a efektivně drtí konkurenci. Regulátor místo aby zasáhl, dělá všechno proto, aby stav zůstala zachován. Jak jinak si lze vysvětlit nervozitu ČTÚ – a předsedy rady – při vzniku U:fona? – čtěte ČTÚ popírá vznik čtvrtého operátora, zároveň však potvrzuje naše informace

A nejde jen o U:fona, již několik let se snaží alternativní operátoři prosadit vznik virtuálního operátora v Česku. Situace je totiž hodně nevyrovnaná. Pro mobilní operátory není problém získat služby pevné sítě, v nich musí totiž existovat velkoobchodní nabídka. Mobilní operátoři tak mohou jednoduše začlenit pevnou linku do svých služeb a nabízet výhodné balíčky.

Argument pro zpřístupnění pevné sítě byl jasný, není možné vybudovat více sítí, a tak se musí operátoři podělit o tu jednu. Jenže když by chtěli pevní operátoři přidat do nabídky mobilní služby, mají smůlu. Oligopol ve spolupráci s ČTÚ vznik jakéhokoli virtuálního operátora v Česku efektivně blokuje (čtěte: Zpřístupněte nám mobilní sítě, volají fixní operátoři před novelizací zákona). Přitom ani další mobilní síť si nikdo postavit nemůže.

Nedávno přijatý telekomunikační balíček Evropské unie musel ČTÚ hodně znervóznit. Byrokraté z Bruselu by totiž mohli dlouho budované dobré vztahy s operátory pořádně pošramotit. Balíček mimo jiné obsahuje i možnost tzv. funkční separace. Ta se týká pevných operátorů, v Česku tedy konkrétně O2, a může znamenat rozdělení takového operátora na dvě části. Jedna z těchto částí by pak (velmi zjednodušeně řečeno) vlastnila pouze síť a nemohla by na ní nabízet služby. Pouze by předprodávala její kapacitu dalším operátorům. Tento krok má posílit konkurenci a asi nikoho nepřekvapí, že pevným operátorům se moc nelíbí.

České pobočce O2 přispěchal rychle na pomoc právě ČTÚ, který mezi prvními protestoval u Komise proti podobnému rozhodnutí ještě v době, kdy se balíček připravoval. Balíček je ale schválen, a i když neobsahuje přímo povinnost funkční separaci zavést, mohl by se ČTÚ ocitnout pod nepříjemným tlakem evropských orgánů. A tak se zřejmě zrodil další z českých nápadů jak zařídit, aby se Komise nažrala a operátor zůstal celý.

Šéf ČTÚ Dvořák – trochu zmatek v operátorech

Tím nápadem je vpravdě efektní veletoč Ing. Dvořáka a celého ČTÚ v otázce licence na čtvrtého, respektive pátého operátora. Již zde totiž existuje U:fon, ale ČTÚ si toho zřejmě zatím nevšiml a mluvím o čtvrtém operátorovi. Ještě v nedávno schváleném Plánu využití kmitočtového spektra se přímo hovoří o třech operátorech v pásmu 900 MHz a 1 800 MHz. To by odpovídalo i předchozím Dvořákovým prohlášením zhruba před rokem. – čtěte ČTÚ jde zase na ruku operátorům – čtvrtého konkurenta nepřipustí

Ostatně tomu odpovídaly i další kroky úřadu, když letos v červnu rozdělil volné kmitočty v pásmu 900 MHz mezi stávající operátory. Tehdy Dvořák výslovně tvrdil, že volné frekvence nedostačují pro vznik dalšího operátora (čtěte ČTÚ operátorům přidělil dodatečné kmitočty pro mobilní sítě GSM). Místo aby ČTÚ konkurenci na trhu zvýšil, naopak posílil pozici stávajících operátorů. Po schválení telekomunikačního balíčku se najednou ukázalo, že frekvence jsou pro dalšího operátora dostatečné. A už rozdělené kmitočty v pásmu 900 MHz mu zřejmě ani nebudou chybět. – čtěte Do Česka vstoupí další mobilní operátor. Pomůže srazit ceny

Co se změnilo od loňského roku? Tedy kromě už rozdělených frekvencí. Podle všeho došel ČTÚ k názoru, že další operátor je potřeba. A ještě jeden rozdíl můžeme najít, tím je ekonomická krize, která v průběhu letošního roku propukla naplno a téměř zcela zastavila veškeré expanzivní strategie světových operátorů (čtěte O licenci na čtvrtého mobilního operátora se poperou "české" firmy). Právě to možná inspirovalo ČTÚ k náhlému nápadu přece jen výběrové řízení na licenci vypsat. Stačí základní přehled o telekomunikačním trhu, aby bylo skoro jisté, že se do tendru nepřihlásí žádný z velkých světových hráčů. Především operátor fungující jen v pásmu 1 800 MHz a využívající jen kmitočty z tendru nedává ekonomicky smysl. Nebude mít dostatečnou kapacitu a pokrytí celého území signálem na této frekvenci by bylo hodně drahé.

Přitom ČTÚ nemá pravomoc nařídit národní roaming, alespoň to v minulosti opakovaně tvrdilo. Svou roli hrají samozřejmě i peníze, všichni světoví operátoři řeší v době ekonomické krize citelné propady příjmů a podobné riskantní projekty je rozhodně nechávají v klidu. V zákulisí se mluví snad jedině o China Mobile. Přitom ještě loni měl zájem i Orange, který jediný z velkých operátorů v Česku chybí. – čtěte Do Česka chce další mobilní operátor: slovenský Orange

A měli jsme pravdu

Na ČTÚ si tak mohou mnout ruce. Když se podaří tendr dostatečně dobře nastavit, budou moci hlasitě tvrdit, že od začátku měli pravdu. Pokud se do tendru nikdo nepřihlásí, nebo nebude nikdo schopen akceptovat jeho podmínky, má úřad vyhráno. Bude moci nadále Komisi tvrdit, že trh je v Česku dostatečně konkurenční a pro dalšího hráče na něm není místo. Přece možnost tady byla. A protože je dostatečná konkurence na mobilním trhu a zároveň jsou pevné linky v Česku zcela marginální, není potřeba sahat ani k funkční separaci. – čtěte Česko mobilizuje. Na jednu pevnou linku připadá pět mobilů

Koho zajímá, že ceny v Česku budou nadále nejdražší v Evropě a přitom služby operátorů zákazníkům budou u nás horší než v Rumunsku? Podle veřejně dostupných statistik už totiž i v Rumunsku nabízejí operátoři lepší pokrytí signálem 3G sítí než v Česku. Přitom podle původních licenčních podmínek, za kterých získal licenci na 3G síť, měl už dávno Vodafone pokrývat signálem 3G celou Prahu. Místo toho je pokryta část Prahy 9 a 10. Na části Prahy 6 pak běží testovací provoz. I když původní licence zanikly, povinnosti přešly i do nového režimu. ČTÚ ale tvrdí, že Vodafone nemůže k ničemu nutit. Místo toho Pavel Dvořák a ČTÚ stále opakují, že další operátor by pokles cen nepřinesl, protože by se neuživil.