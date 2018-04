KOMENTÁŘ: ČTÚ naznačuje, že (ne)chce nového operátora

Na konkrétní znění podmínek výběrového řízení, které Rada schválila na svém úterním zasedání, si budeme muset počkat do příštího týdne. Český telekomunikační úřad se dušuje, že v podmínkách udělá maximum pro to, aby pomohly vstupu nového hráče na český telekomunikační trh.

Jenže i obšírné znění prvních informací o chystané aukci naznačuje, že s novým operátorem to nebude tak růžové, jak to dle prohlášení ČTÚ vypadá.

V tiskové zprávě o schválení dokumentu je mimo jiné výčet frekvencí, které se budou dražit. Naznačeny jsou i některé podmínky. V aukci se mobilní operátoři utkají o frekvence 800, 1 800 a 2 600 MHz. Úřad píše, že v případě frekvence 800 MHz bude pro úspěšné uchazeče platit povinnost národního roamingu. Pro ostatní frekvence tato podmínka ale pravděpodobně platit nebude.

Podmínky "počítají" s virtuálními operátory

Zrovna tak ČTÚ zmiňuje podmínku poskytnutí velkoobchodní nabídky v nových sítích. Zde je již trochu jasněji: kdo postaví nové mobilní sítě na vydražených frekvencích, bude muset nabídnout jejich kapacitu i virtuálním operátorům.

Pro virtuály by tedy mohl být vstup na trh jednodušší. Jenže otázkou je, jaké budou kompletní podmínky aukce. Pokud totiž například ČTÚ nebude tlačit na rychlý rozvoj nových sítí, mohou stávající operátoři budovat pokrytí jenom někde a to bude virtuálním operátorům k ničemu.

Úřad přitom již v minulosti naznačoval, že by součástí podmínek mohlo být primárně budování pokrytí na velkém území republiky a že lukrativní velká města budou moci operátoři pokrývat až "za odměnu". I tak ale budou na mapě signálu jistě ještě dlouho velká bílá místa, a pro virtuální operátory tak bude situace poměrně složitá.

Těžko si přitom představit, že ČTÚ nějakým způsobem donutí stávající operátory v nových licenčních podmínkách poskytnout přístup i k současným GSM a UMTS sítím. To samé platí o národním roamingu pro případného nového mobilního operátora. Ten by navíc musel ve své nové síti 800 MHz poskytnout roaming stávajícím operátorům, čímž by vlastně zároveň ulehčoval situaci jim.

Nový hráč bude v nevýhodě

Problém je v tom, že podmínka národního roamingu podle stávajícího vyjádření nebude platit na vyšších kmitočtech, tedy 1 800 a 2 600 MHz. Především nejvyšší z frekvencí budou přitom operátoři používat k vykrytí měst a hustě vytížených oblastí. Náklady na takové pokrytí budou vysoké a čtvrtý hráč bude mít opět vůči stávajícím zavedeným a finančně etablovaným českým operátorům nevýhodu.

Aby totiž mohl ve městech stavět síť na vyšších frekvencích, stejně by musel splnit podmínku pokrytí řidčeji osídlených oblastí. A tu asi pouhým roamingem u soupeřů nesplní, tak benevolentní nejspíš ČTÚ nebude. Jenže pak je vlastně podmínka roamingu téměř k ničemu: síť, ve které bude operátor moci roamovat, bude muset stejně postavit a drahé sítě v lukrativních oblastech bude muset stavět, protože tam roaming povinný nejspíš nebude.

Dosavadní náznaky o podmínkách pro aukce nových frekvencí tedy vypadají jako pověstné pořekadlo "aby se vlk nažral a koza zůstala celá".

Rádi bychom se přitom mýlili.

Rozvířit stojaté vody by mohli asijští operátoři

Ostatně, i kdyby ČTÚ nastavil podmínky aukce s důrazem na čtvrtého operátora (což v podstatě zase příliš nemůže), bude vstup čtvrtého hráče problematický. Z velkých telekomunikačních operátorů totiž máme na našem trhu vlastně všechny krom Orange, ten ale oproti dřívějším zájmům nyní tvrdí, že o vstup na český trh nestojí. Další operátoři asi nemají na vybudování kompletní infrastruktury dostatečnou finanční jistotu.

Expandovat by mohli chtít někteří asijští operátoři, ti totiž mají peněz dost. Jenže je otázkou, zda pro ně není Česká republika trh takříkajíc pod jejich rozlišovací schopností a zda právě naši kotlinu mohou kulturně výrazně jiné společnosti považovat za tu pravou bránu do Evropy.

Zbývají tedy jen velcí soukromí investoři, kteří by mohli mít o frekvence zájem. Jenže jak dokazuje úděl Penty a operátora U:fon, ani ti nebudou mít na růžích ustláno. Plnohodnotný operátor na našem zaplněném trhu je velmi nákladná záležitost. A otázkou je, jak se bude ČTÚ tvářit třeba na to, že by některý z vítězů tendru vlastně jen postavil síť a pronajímal její kapacitu prakticky komukoli, jako je tomu třeba v případě Clearwire a několika dalších společností v USA.

Dá se říci, že ČTÚ svou dlouhodobou prací český trh zabetonoval tak, že vstup dalšího hráče se jeví jako silně nepravděpodobný. A to navzdory tomu, jak se nyní úřad tváří, že je myšlence čtvrtého operátora nakloněn.

Rádi se ale necháme příjemně překvapit. Zveřejnění podmínek příští týden bude jen prvním krokem. Po celý měsíc bude pak ČTÚ sbírat připomínky, z nichž následně některé může zapracovat. Teprve poté budou zveřejněný finální podmínky a vyhlášena aukce.