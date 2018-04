Samsung a Apple se diví, jejich trumf jim sebrala čínská značka

Jsou to právě iPhone 8 a některý z budoucích špičkových Samsungů Galaxy, kterým se ve spekulacích často připisuje jedna velká inovace – a to sice, že půjde o smartphony prakticky bez rámečků, s displejem přes celou čelní plochu těla. Jenže tuhle designově minimalistickou a esteticky šokující novinku oběma firmám vyfoukl nejen Sharp se svým nedávným konceptem, ale především čínské Xiaomi, které svůj „concept phone“ Mi Max představilo 25. října. A které jej začne za pár týdnů prodávat.

Japonský Sharp a Xiaomi ukazují jasný designový trend, který bude v následujícím roce velmi žádaný. Sharp zatím jen u konceptu, ale zato má firma ve snaze vytvořit opravdu bezrámečkový mobil docela tradici. Téměř dokonalou iluzi vytvořila v sériovém modelu Aquos Crystal z kraje roku 2015. Klíč ke smartphonu s plochým displejem prakticky bez rámečků se ale výrobcům podařilo najít až teď, a to díky displeji zaobleném v samotných rozích. Má je jak Sharp Corner R, tak právě nové Xiaomi Mi Mix. Sharp se chlubí, že displej zabírá 90 % čelní plochy, Xiaomi udává dokonce číslo 91,3 %.

O moc víc už výrobci dosáhnout nemohou. Ano, ještě je tu ten proužek dole pod displejem, ale ten s námi asi ještě chvilku zůstane. Má totiž i praktický význam. Zatímco reproduktor nebo některé potřebné senzory se podařilo Xiaomi díky nové (i když už také několik let známé) technice odstranit, spodní proužek je například domovem čelní kamery.

Ano, i tu možná půjde zanedlouho schovat pod displej a kamera uvidí skrz něj, ale onen proužek dole má i další významy. Je praktický i z hlediska ovládání, při držení v ruce totiž zabraňuje, aby se dlaň opřela rovnou o displej a také dává lepší manévrovací prostor palci, kterým smartphone ovládáme. Pokud by totiž byl vpředu opravdu jen displej, ovládací tlačítka operačního systému umístěná na jeho spodním okraji by vyžadovala někdy dost nepřirozené zalomení palce při stisku.

Jistě, tohle nejspíš výrobce nezastaví a smartphone s displejem přes celou čelní plochu jednou představí. Jenže co pak? Jak budou ve vývoji designu a konstrukce pokračovat? Jak budou schopni svá zařízení odlišit od konkurence, když vpředu bude jen a jen displej, nic jiného? Ten zatracený proužek pod a nad displejem totiž doposud slouží i k designovému odlišení, minimalistické zpracování ale něčemu takovému prostor nedává. A poznávat telefon jen podle zadní strany, to asi nebude to pravé.

I proto je otázkou, zda budou Apple nebo Samsung tak odvážní a roztáhnou displej po celé čelní ploše, doslova od rohu do rohu. To, co teď předvedlo Xiaomi, totiž k ohromení opravdu stačí a přitom si produkt může zachovat i nějakou svou identitu. Tím spíš čínská firma vzala svým konkurentům vítr z plachet. První opravdu futuristický smartphone má na svědomí právě Xiaomi. Prostor pro určitý posun tu ještě je: zahnout displej přes hrany i rohy, třeba přes ty boční, jako to Samsung předváděl doposud, a přidat k tomu horní hranu i rohy. Ale to už bude spíše jen kosmetický detail, který završí naprosto minimalistické pojetí smartphonů příštích let.

Otázkou jen zůstává, jak moc rozšířený tento trend bude. Bezrámečkové smartphony vypadají fantasticky, ale i právě kvůli vcelku jednotnému designu se zákazníkům možná rychle okoukají. Jako ukázka technických schopností poslouží, ale kdo ví, třeba se výrobci schválně k rámečkům vrátí, nebo se jich ani u mnohých modelů vůbec nevzdají. A pak je tu samozřejmě ještě další možná cesta ven: zcela nová kategorie produktů, která svět chytrých zařízení posune zase o něco dále. Budou to třeba opravdu ohebné přístroje?

To, stejně jako případný bezrámečkový iPhone nebo Samsung, je ovšem stále ještě budoucnost. Přítomností je spektakulární Xiaomi Mi Mix. Už se nemůžeme dočkat, až si jej vyzkoušíme.