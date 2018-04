KOMENTÁŘ: Boj o čtvrtého operátora je jako česká politická bramboračka

Okolo aukce frekvencí pro nové mobilní sítě začíná být veselo. Vzhledem k zamotané situaci určitě nebude o dění na českém telekomunikačním trhu vůbec nouze. Ovšem ne takové dění, o kterém bychom informovali nejraději, tedy o utěšeném růstu nových LTE sítí a dostupnosti rychlých mobilních dat téměř kdekoli.

Ne, budeme psát o stížnostech k Evropské komisi, žalobách a dalších komplikacích, které vycházejí od všech tří stávajících mobilních operátorů. Telefónica i Vodafone právní kroky potvrdili v tiskových prohlášeních, T-Mobile nám ústy tiskové mluvčí sdělil, že společnost "vede diskusi s Evropskou komisí o nedovolené státní podpoře novému subjektu a další kroky zvažuje". Pro nadcházející aukci to znamená, že ji může zarazit případné předběžné opatření. Aukce však spíše proběhne a v případě, že operátoři se stížnostmi uspějí, budou se její výsledky zpětně měnit.

ČTÚ si věří "ČTÚ má legitimní zájem na tom, přilákat nové investory, kteří budou českému trhu dlouhodobě věřit. Uvedené podmínky zajišťují lepší a zdravější konkurenční prostředí na trhu. Cílem aukce je příchod nových subjektů, které chtějí rozvíjet na českém trhu (a případně okolních) svůj byznys, a nikoliv podpora rychlé investice za účelem dalšího rychlého prodeje," řekl redakci krátce po zveřejnění jmen do aukce přihlášených společností tiskový mluvčí ČTÚ, Martin Drtina.

Stávajícím operátorům se nelze divit. Nelíbí se jim, že ČTÚ v nejdůležitějším spektru 800 MHz (to slouží pro velkoplošné pokrytí republiky) vyhradil blok 2 × 10 MHz pro nového hráče, a pro stávající trojici operátorů tu tak zbývá jen dvojice stejných bloků. Jeden tedy ostrouhá. A to je pro kohokoli ze stávající trojky nemyslitelné, protože by to znamenalo výrazné snížení konkurenceschopnosti. Pokud by takový výsledek vzešel z férového souboje "všichni proti všem", operátoři by nic namítat nemohli. Za výsledek by si mohli sami, ale teď se cítí ohroženi už předem a nic s tím dělat nemohou.

Docela překvapením je, že se do aukce přihlásily dva nové subjekty, když dříve se hovořilo jen o zájmu skupiny PPF prostřednictvím divize PPF Mobile Services. Ta na poslední chvíli vycouvala a místo ní je tu její nástupce, společnost Revolution Mobile, kterou vede telekomunikační harcovník Tomáš Budník. Ten na přípravě vstupu do aukce pro PPF pracoval a divizi od investiční skupiny odkoupil. O jeho zkušenostech nelze pochybovat, ovšem horší to je se základy celého projektu. Budník tvrdí, že našel dva nové investory a s dalšími jedná. Jenže nevíme, o koho jde, a otázkou je, kdy se to dozvíme.

Revolution Mobile tak vypadá jako nastrčená figurka. PPF podle informací z poslední doby intenzivně zvažuje koupi některého ze stávajících tří českých mobilních operátorů, a Revolution Mobile tak může být pojistkou. V případě, že se PPF s nikým ze stávající trojky na odkupu nedohodne, může si stáhnout Revolution Mobile zpět pod sebe a snažit se v telekomunikačním sektoru prosadit po svém. Pokud má ještě vůbec zájem.

Nejasné jsou také záměry společnosti TASCIANE, která je propojená se skupinou KKCG miliardáře Karla Komárka. Vypadá to, jako by se telekomunikace staly novým koníčkem nejbohatších českých podnikatelů. Komárek má podobně jako Kellner a jeho PPF určitě na vybudování operátora dostatek prostředků. Ale proč by to za stávajících podmínek dělal (to platí i pro PPF)? Zisk nový subjekt generovat jen tak nebude, investice do stavby sítě jsou velmi vysoké. A budovat dalšího operátora na prodej v době, kdy jsou na prodej všichni tři čeští operátoři, nevypadá jako příliš strategické rozhodnutí.

Boj o O2 arenu jako bonus Mimochodem, vtipně do hry vstupuje ještě "boj" o O2 arenu. Tu nyní spoluvlastní KKCG a PPF a česká Telefónica ji má v nájmu a dává jí svou značku. V říjnu se má rozhodnout, komu z dvojice spolumajitelů připadne aréna celá a zároveň se vedou jednání o prodloužení nájmu Telefónice. Jednají tu tedy spolu tři subjekty se zájmy v telekomunikačním sektoru a právě původní zájem PPF účastnit se aukce byl údajnou překážkou ke snadné dohodě o prodloužení. (čtěte více o jednání okolo O2 arény)

Ano, všichni tři velcí čeští mobilní operátoři jsou na prodej. Vodafone proto, že nestíhá konkurenci, Telefónica kvůli finančním potížím španělské mateřské společnosti a T-Mobile kvůli strategii Deutsche Telekomu být integrovaným operátorem. K tomu mu v Česku chybí poskytovatel pevných služeb. Mimochodem, ve čtvrtek pořádá T-Mobile tiskovou konferenci, na které má veřejnost seznámit s "důležitým strategickým krokem společnosti". Že by prodej? Nebo naopak koupě některého z poskytovatelů pevných služeb, aby firma zapadala do strategie německé matky? Nebo také něco úplně jiného.

Inu, na českém telekomunikačním písečku rozhodně nebude nuda. Jenže namísto citlivě nastavené aukce, jejích vítězích a rozšiřování pokrytí LTE budeme podle všeho sledovat spíše spory, nejasné vlastnické zájmy a různé rošády a názorové veletoče, které jsou spíše typické pro českou politickou scénu. Pro českého spotřebitele to je stejně jako pro voliče dost nepříjemná zpráva.

Místo aby si vybíral z nové nabídky služeb, bude sledovat současný boj. Boj o aukci samotnou, majetkové zájmy nových účastníků a křeč jednoho ze stávající trojky, který v aukci neuspěje. Na pohodové budování konkurence a rychlého a dostupného mobilního internetu to tedy moc nevypadá. Navzdory tomu, co ČTÚ prohlašuje.