KOMENTÁŘ: Apple si patentoval obdélník s displejem. Posuďte sami

Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 se pochopitelně iPadu podobá: je obdélníkový, má velký desetipalcový displej, okolo něj černý rámeček a dokonce má tablet zakulacené rohy. Podobnost pokračuje: oba tablety mají konektor na sluchátka a datový konektor, nechybí ani pár tlačítek.

Jak je ale z fotografií vidět, Samsung Galaxy Tab 10.1 rozhodně není žádným dvojčetem iPadu 2. Tablet má i jiné proporce a ač se některé prvky mohou iPadu podobat, jsou v praxi jednoduše jiné. Na trhu určitě najdeme třeba mobilní telefony, které jsou některým konkurenčním produktům podobné daleko více. Pokud si německý soud myslí, že je tablet Samsung kopií iPadu, vypadá to, že budou v problémech i další výrobci.

Apple si totiž podle všeho jako průmyslový vzor zaregistroval obdélník s displejem. Když se tak na oba tablety vedle sebe díváme, nemůžeme se ubránit pocitu, že stejnou kopií iPadu jsou ale třeba i monitory, televize, ba co víc, tablet by mohla připomínat i některá umělecká díla vystavená v galeriích. Jsme zvědavi, koho všeho bude Apple žalovat a co mu ještě soud dovolí.

Jedna ironická poznámka na závěr. Jestli jsou si tablety v něčem opravdu podobné, tak jsou to nepříjemně lesklé displeje, které jsou prakticky nepoužitelné na přímém světle. Tuto "vychytávku" si ale ještě nikdo nepatentoval.