Komentář: Apple naskakuje zpátky do vlaku, který mu přejel nohy

Apple dlouho udával na poli špičkových chytrých telefonů tón, v posledních letech jej však konkurence doslova převálcovala a to nejen z hlediska absolutních prodejních čísel, ale především z hlediska šířky nabídky.

Zatímco iPhone tvrdošíjně odmítal růst úhlopříčky displeje a přizpůsobil se až s teď končící generací 5, soupeři prodávají vysoce výkonné smartphony v celé řadě úhlopříček a za velmi rozličné ceny. Právě šířka nabídky se stala jakousi hlavní inovací v posledních dvou letech. Smartphone podle svého vkusu si vybere téměř každý.

Letos se měl Apple trendu přizpůsobit, ovšem podobně jako loni s modelem 5 se přizpůsobil jen částečně. Tabletomobil zatím představen nebyl, zato je tu nový levnější a barevnější iPhone. Je to překapotovaný model 5, který se přestane prodávat, a namísto precizní kovové konstrukce přichází levnější polykarbonát. Nový model 5s se 64bitovým procesorem i systémem a čtečkou otisků prstů tvoří vrchol nabídky, plastový 5c je levnějším modelem.

Dříve Apple nabízel jako levnější modely starší provedení, ovšem to se teď mění. Apple chce paralelně nabízet více modelů aktuální řady, což je něco, co dosud na poli mobilních telefonů nedělal. Ale konkurence má již tyto pozice bohatě pokryty. Vypadá to, jako by se Apple snažil naskočit zpět do rozjetého vlaku, který mu už předtím přejel nohy. Obzvláště když si uvědomíme, že ani levnější 5c není vůbec levný.

Ani přesto nelze očekávat, že by oba nové iPhony měly být předznamenáním neúspěchu. Model 5s jistě lehce posílí jeho pozici na trhu špičkových telefonů a jeho technické novinky jistě zákazníky přilákají i přesto, že už teď je jisté, že mohou být velmi brzy překonány.

Revoluce se na poli chytrých telefonů zkrátka nekonají, stačí se podívat třeba na nové Sony Xperia Z1 a porovnat jej s předchozím modelem Xperia Z. Postupná evoluce zatím i v nejvyšší třídě stačí a Apple si navíc ponechává další cestičky pro inovaci (stále chybí NFC, není tu ovládání v rukavicích nebo voděodolnost).

Paradoxně důležitější je možná méně zajímavý model 5c. Oproti výkonnějšímu a podstatně modernějšímu typu 5s není o mnoho levnější, což ovšem nejspíš znamená, že Apple na této starší technice (a ještě levněji zabalené), vydělá více než na novince i než na předchozím typu iPhone 5. Model 5c navíc nejspíš bude právě tou cestou, jak pomoci konečně zvýšit v poslední době upadající tržní podíl Applu. Tlak Androidu je tak vysoký, že Apple něco udělat musel a udělal to po svém.

Levný model, který není levný, bude určitě výborným marketingovým tahákem. Navíc se dá očekávat, že bude slavit úspěchy tam, kde dosud iPhone díru do světa neudělal. Nižší cena a veselé barvy mohou hrát zásadní roli třeba na trzích v Číně i jinde v Asii. Pro většinu zákazníků také nebude výkonnější hardware 5s hrát roli a je otázkou, zda se jim nevyplatí koupí 5c přeci jen trochu ušetřit, a oželet tak preciznější zpracování a čtečku otisků prstů. Kromě výkonu a čtečky je totiž praktických rozdílů mezi novinkami jen minimum.

Levnější barevný iPhone také může uspět u publika, které se podle některých průzkumů od Applu v poslední době začalo trochu odvracet, tedy u mladých. Ti totiž donedávna považovali iPhone za "cool" produkt, jenže stále stejný design a velké rozšíření telefonu znamenají postupnou ztrátu této nálepky. Polykarbonátový model s novým designem by mohl nadšení v některých očích obnovit, protože rozhodně není tak usedlý jako dosavadní provedení.

Je trochu paradoxní, že k originalitě má vlastně pomoci to, že se Apple přizpůsobuje "šedi průměru", tedy nabídce ostatních výrobců. A také model, se kterým Apple asi definitivně ztrácí punc inovátora, který už v minulosti sotva obhajoval. Typ 5c rozhodně do vyšší střední třídy nic nového nepřináší.

Ale takový už je dnešní svět chytrých telefonů. Nových nápadů už mnoho není a konkurence je neúprosná. Vyplňují se skulinky, navyšuje se výkon procesorů (otázkou je, zda to má smysl), hledají se čím dál složitější softwarové "vychytávky", které přitom řadu uživatelů dost matou. A Apple se vlastně tak trochu stává dalším Samsungem. Otázkou je, jestli je to nevyhnutelné a jestli je to dobře.