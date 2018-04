KOMENTÁŘ: Apple a jeho patentové šílenství mohou zkrotit jen operátoři

Možná to bude znít divně, ale jediným, kdo může zastavit současné patentové běsnění firmy Apple, jsou velcí mobilní operátoři. A to především ti evropští. Důvod? Apple totiž napadá produkty, které operátoři rádi řadí do svého portfolia.

Není spor jako spor

Dokud se patentové spory vedly víceméně v obecné rovině, kdy se jednotliví výrobci dohadovali kvůli základním GSM patentům, multi-touch patentům a dalším konkrétním technickým řešením, bylo vše vlastně v pořádku. Většina těchto sporů se dá řešit různými licenčními dohodami a více či méně rozumnými poplatky.

Je Apple v právu nebo ne? Jestli je Apple v patentových sporech v právu či nikoliv, to musí rozhodnout soud. Respektive asi více soudů, protože spory vede Apple hned na několika frontách. Operátoři rozhodně nebudou soudit, kdo má pravdu. Jen si hlídají vlastní píseček. Spory s Applem si musí obhájit sám Samsung a ostatní výrobci, případně další účastníci sporů. Operátoři jen mohou výrazně utlumit chuť Applu podávat u soudů jednu žalobu za druhou.

Jenže když začal Apple napadat konkrétní zařízení kvůli různým průmyslovým vzorům nebo použitým principům funkcí, objevil se problém, který museli operátoři zaregistrovat. Apple se tím totiž snaží efektivně vyřadit vybrané konkurenční přístroje z trhu, a tedy i z nabídek mobilních operátorů.

V případě mobilních telefonů to ještě nemusí být tak výrazný problém. Dotykových smartphonů na trhu je celá řada a i kdyby se Applu povedlo zatrhnout prodeje některých přístrojů na vybraných trzích, operátoři si poradí. Na poli smartphonů je také na výběr více platforem, z nichž některé se zatím zdají být spory s Apple nedotčené.

Tablety, o ty běží

Jenže situace v případě tabletů je podstatně horší. Mobilní operátoři donedávna mohli nabízet prakticky jenom iPad, protože rozumná konkurence neexistovala. A teď, když rozumná konkurence existuje, se ji snaží Apple poměrně aktivně zakázat. Musíme si přitom uvědomit, že současný soudní spor se Samsungem v Německu může být jenom začátek obří vlny žalob. Apple se může snažit zamezit výrobcům vůbec na trh s tablety vstupovat.

A to se právě vůbec nemusí líbit mobilním operátorům. Jistě, iPhone i iPad byly ve své době průkopnickými zařízeními a řada operátorů si nemůže tyto přístroje vynachválit. Operátorům se totiž daří prodávat uživatelům více datových tarifů. Jenže žádný z mobilních operátorů nechce být z řady důvodů zcela závislý na jednom druhu zařízení a jedné mobilní platformě.

Operátoři mají rádi konkurenci mezi mobilními výrobci. Díky ní dostávají telefony za výhodnější ceny a díky novým a neustále vylepšovaným zařízením mohou zákazníkům přinášet nové služby a tahat z nich více peněz. Pokud ale konkurence existovat nebude, operátorům dojde v určitou chvíli s daným zařízením trpělivost.

Vliv mají trhy se silnými dotacemi

Jedině mobilní operátoři tak opravdu mohou tlačit na Apple, aby své současné snažení trochu umírnil. Pokud by totiž Apple nadále operátorům deformoval jejich nabídku, mohou přistoupit k poměrně jednoduchému kroku: vyřadit přístroje Apple z nabídky. A pak by byly kalifornské firmě veškeré soudní spory o zákaz prodeje konkurence k ničemu, sám Apple by neměl kde a jak prodávat (především v západní Evropě tvoří prodeje dotovaných přístrojů drtivou většinu trhu, nedotované přístroje Applu by tak byly mimo sítě operátorů značně znevýhodněny. Ale neplatilo by to všude, třeba na českém trhu jsou dotace tak malé, že by se až tolik nestalo).

Je to možná trochu divoká teorie, ale teoreticky něco podobného možné je. Velcí mobilní operátoři jsou opravdu nebývale silní hráči. Ostatně, když Apple přišel s prvním iPhonem, žádal po mobilních operátorech provize z tarifů, které k němu nabízeli. Tento model, na kterém chtěla americká firma vydělávat, jí ale operátoři velmi rychle rozmluvili. Zásluhu na tom mají především velcí evropští operátoři, kteří sice u dalších generací iPhonu místy sváděli souboje o exkluzivitu na zařazení, ale u obchodního modelu táhli vůči Applu za jeden provaz.

Operátoři se umí domluvit

A ještě jeden příklad síly mobilních operátorů. Částečně jsou to právě oni, kdo nastartoval postupný sešup Nokie. Byli to právě velcí evropští operátoři, kteří před několika lety uzavřeli "tajnou" dohodu, že už nebudou své portfolio z velké většiny (kdysi i hodně přes polovinu nabídky) obsazovat telefony Nokia a dají ve svých nabídkách více prostoru i ostatním výrobcům. Částečně si za to Nokia mohla samozřejmě sama, protože jednoduše nebyla schopna dodávat zařízení, která by stoprocentně splňovala požadavky a očekávání dané doby. A operátoři tento fakt prohlédli dříve než koncoví zákazníci.

Budoucnost? Apple se bude nadále soudit, jak jen to půjde. Ale jen do té doby, dokud to nezačne Vodafonu, Telefónice, T-Mobilu a Orange příliš vadit. Pak mohou tito giganti jedné počítačové firmě poměrně rychle zatnout tipec. Pochopitelně ale celá záležitost vůbec nemusí dojít tak daleko.