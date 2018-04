Komentář: Americký strejda zabil MeeGo, byl to jeho úkol a něčí přání

Že je Stephen Elop nastrčeným vyslancem Microsoftu, o tom se spekulovalo okamžitě po nástupu do jeho funkce šéfa finské Nokie. Nějakou dobu pak firma odmítala, že by opustila operační systém Symbian a přešla na Windows Phone právě od Microsoftu. Časy a sliby se ovšem velmi rychle mění.

Nedávné uvedení Nokie N9 s operačním systémem MeeGo vyvolalo další zajímavé otázky. Chce Elop zničit Symbian, nebo právě MeeGo? Nebo snad obojí? Představení N9 v Singapuru se neodehrávalo ve stylu, jaký by si tento telefon a operační systém zřejmě zasloužil. Řečníci během tiskové konference s větším nadšením tlachali o superlevných telefonech s platformou S40 a podporou více SIM a službách pro třetí svět. Téměř to vypadalo, že se Nokia za uvedení N9 stydí.

Zdá se, že Elop umetá systému Windows Phone cestičku za každou cenu a snaží se odstranit všechny možné překážky. I proto prý Elop neposlouchal své podřízené, když mu přednášeli výhody MeeGo. Felipe Contreras, softwarový inženýr Nokie, který pracuje na implementaci MeeGo, dokonce Elopa obviňuje, že v případě systému vůbec neví, o čem mluví.

Domníváme se, že opak je pravdou. Elop to naopak moc dobře ví. Veškeré přednosti MeeGo si uvědomuje, ale co naplat, kdyby bylo sebelepší, do strategických plánů se mu nehodí. A nejenom jemu. Elop určitě nejedná jen ze své vlastní vůle. Do pozice šéfa Nokie byl řádně zvolen a tuto cestu mu jistě musel někdo prolobovat. Někdo, kdo má velký zájem na partnerství Nokie a Microsoftu a na představenstvo Nokie má velký vliv. Identita tohoto subjektu v pozadí zůstává zatím skryta.

Představení Nokie N9 s MeeGo a následné události nahrávají myšlence, že Elop je ve vedení Nokie spíše loutkou. Sice loutkou s velkými pravomocemi, ale v zásadních věcech jen plnící čísi rozkazy.

Ostatně, sám Elop vůbec nepůsobí jako vrcholný manažer jednoho z největších průmyslových gigantů. Nemá charisma a zapálení Steva Jobse nebo Ballmera a chybí mu i vášeň a sentiment, který pro značku Nokia měl její předchozí šéf Olli-Pekka Kallasvuo. Je to spíše takový strejda, pan účetní, občasný krizový manažer.

Tím nechceme jeho pozici shazovat. Nokia pravděpodobně někoho takového potřebovala, tj. někoho, kdo si dá dohromady čísla a udělá jednoduchá a racionální rozhodnutí. Někoho, kdo ve firmě nastaví přímočařejší způsob fungování. Takovou osobou bezpochyby Elop může být.

Nechceme ani shazovat rozhodnutí Nokie vsadit na operační systém Windows Phone. Ano, MeeGo, na první pohled překvapivě skvělý systém, to odskáče. Jenže Elop má kromě osobních zájmů i pár jiných důvodů, proč MeeGo opustit.

MeeGo možná dobře funguje na prototypu N9, ale je otázkou, jak se bude chovat v praxi při delším používání a jak by se choval na řadě jiných přístrojů. Nokia by také do vývoje a udržování MeeGo musela investovat nemalé prostředky, do budoucna jistě větší než v případě implementace Windows Phone.

Systém Microsoftu se tak i po představení MeeGo stále zdá logickou volbou. Windows Phone 7 vlastně budou žít na úkor MeeGo. Bez partnerství s Nokií by měl Microsoft opravdu velký problém systém ve větším prosadit, a to i přes jeho nesporné kvality.

Systému MeeGo je přesto škoda. Byl jen ve špatnou chvíli na špatném místě a dostal se pod taktovku kohosi, kdo nejedná jen z vlastní vůle a komu se nehodil. Na tom není nic divného, tak prostě funguje byznys. A nejenom v mobilním světě.

Jeden příklad z motorismu. Fanoušci Formule 1 jistě mají v paměti sezónu 2009, kdy Jenson Button téměř zázračně vyhrál titul s vozem Brawn GP – autem, které zkonstruovala Honda, která se pak kvůli předchozím neúspěchům rozhodla z F1 před sezónou vycouvat. Kdyby u Hondy někdo tušil, že je to mistrovský vůz, pravděpodobně by automobilka tým z F1 nestáhla.

Podobně tomu mohlo být u Nokie. Kdyby firma tušila, jaký potenciál možná MeeGo má, snad by v křesle šéfa dodnes seděl Oli-Pekka a chystal velký comeback firmy s jejím novým systémem. Jenže na kdyby se nehraje.