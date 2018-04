Kolotoč prodejů kolem ČRa pokračuje

Podíl 11,57 procenta akcií Českých radiokomunikacím (ČRa) koupila od společnosti Netla rakouská Bank Austria Creditanstalt. Vyplývá to z dnešních údajů Střediska pro cenné papíry.

Obchod s akciemi ČRa proběhl již v pondělí 14. června, nikdo se však k získání podílu nepřihlásil. Vznikly spekulace, že balík 3,475 milionu akcií koupil majoritní akcionář ČRa Bivideon. Ten to však následně popřel.

"Pro některé investory může být zklamáním, že to nekoupil Bivideon. Získáním podílu Netly by totiž překročil hranici 75 procent a musel by vykupovat akcie od minoritních akcionářů," sdělil ČIA v reakci Viktor Reischig z Patria Finance.

Netla patřila dlouhodobě k aktivním minoritním akcionářům ČRa. Na začátku letošního roku vlastnila tříprocentní podíl, který však zvýšila až na 11,57 procenta. Společnost Netla Management je registrována na Kypru a podle spekulací tisku ji vlastní kontroverzní český finančník Pavel Tykač.