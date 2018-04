Kolikrát se dnes podíváte na svůj mobil? Pravděpodobně 150krát

Pokud ne, raději to nedělejte, výsledné číslo by vás totiž mohlo nepříjemně překvapit. Nejrůznější průzkumy na toto téma se shodly, že průměrný Evropan či Američan shlédne k displeji svého telefonu zhruba 150krát za den. To znamená, že mobilu se dostane pozornosti zhruba jednou za šest a půl minuty, kdy nespíte.

Podle společnosti Young and Rubicam a jejího vlastního průzkumu se na telefon dívají méně například Afričané, a to v průměru zhruba 82krát za den, což odpovídá zhruba každým dvanácti minutám v rámci běžné denní doby.

Není se pak čemu divit, že textové zprávy nás pak takzvaně doženou vždy a všude. Novozélandský průzkum ukázal, že běžná e-mailová zpráva je v průměru přečtena zhruba 48 hodin poté, co byla odeslána, zatímco SMS za pouhé čtyři minuty. Jiným způsobem řečeno: SMS si v průměru uživatel přečte 720× dříve než e-mail.

Tato skutečnost činí z textových zpráv po klasických hovorech nejen nejrychlejší způsob mobilní komunikace, ale také velmi efektivní a atraktivní reklamní kanál pro inzerenty.