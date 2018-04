Kolik zaplatíme za Go roaming?

Přinášíme vám souhrn cen za používání Go karet v roamingu. Zde je nutno připomenout, že roaming Go karet se řídí stejnou logikou, jako roaming jakýchkoliv ostatních karet - příchozí hovory jsou zpoplatněny, stejně tak odchozí hovory platíte podle následující tabulky. Tedy i v případě, že jste v cizině a někdo volá na váš mobil, vy doplácíte na tento příchozí hovor.

Pokud jste nečetli první článek o službě Go roamingu, je nutné, abyste si jej přečetli, abyste pochopili zvláštosti této služby - je zbytečné to tu opakovat.

Výjimku oproti běžné logice tvoří situace, kdy vám někdo volá na mobilní telefon mimo signál, jenž má podmíněné přesměrování na záznamník (všechny Go karty jsou takto nastaveny a nelze to změnit). V tomto případě NEPLATÍTE za příchozí hovor na záznamník nic, což je podstatný rozdíl oproti klasickým tarifům kde se platí volání do ciziny a z ciziny! Vybrat si svůj Go záznamník můžete voláním na číslo *101*+420602989898# - cena je jako odchozí hovor.

Zdarma lze vždy volat na Go linku: *101*+420267011188#

Při roamingu se na displeji průběžně nezobrazuje cena - před spojením hovoru vám Go systém oznámí, jak dlouho můžete telefonovat na kredit, který máte k dispozici. Cena na displeji telefonu se aktualizuje až po ukončení hovoru.

A nyní slíbené ceny.

Sestavovací poplatek 15 Kč je zaúčtován vždy, když přijmete zpětné zavolání systému Go roaming (tzn. neplatí pro příchozí hovory, ale jen tehdy, když telefonujete vy). Dále jsou ve třicetivteřinových intervalech účtovány tyto minutové ceny:

Telefonování z ciziny (zde označeno jako Odkud je voláno) do jiného státu - Země, kam hovor směřuje. Tedy odchozí roamingový hovor.

Odkud je voláno Země, kam hovor směřuje ČR a SR Oblast 1 Oblast 2 Ostatní země ČR a SR 30 Kč 40 Kč 50 Kč 100 Kč Evropa 40 Kč 50 Kč 60 Kč 110 Kč Rusko 70 Kč 90 Kč 90 Kč 120 Kč USA a Kanada 70 Kč 90 Kč 90 Kč 130 Kč Ostatní země 110 Kč 120 Kč 130 Kč 180 Kč

Oblast 1 zahrnuje tyto země: Belgie, Bělorusko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovinkso, Švédsko, švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Oblast 2 zahrnuje tyto země: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Gibraltar, Gruzie, Irsko, Island, Kanada, Kypr, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko a Černá Hora, Španělso, Tunis a USA.

Ostatní země představují všechny ostatní státy, kde má EuroTel podepsané roamingové smlouvy.

Příchozí roamingový hovor (jste voláni někým na vaše Go číslo) - liší se podle oblasti roamingu, tedy podle toho, kde s Go kartou hovor přijímáte:

Oblast roamingu cena v Kč/min SR 16 Kč Evropa 30 Kč Rusko 40 Kč USA a Kanada 60 Kč Ostatní země 100 Kč

Go roaming nelze používat ve všech zemích, kde má EuroTel podepsán roamingovou smlouvu, ale pouze v zemích, kde funguje USSD. V Evropě byl Go roaming otestován v těchto státech: Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Dále Slovensko, USA, Kanada, Rusko, Indie, Malajsie a Thajsko.

V určitých státech může službu podporovat jenom jeden operátor, Go roaming může fungovat i v jiných zemích - například ve Francii funguje v určitých regionech. Čekáme na vaše zprávy - pomožte svým kolegům svými zkušenostmi z cest a pište nám, kde Go roaming funguje. Pokud byste volali z Francie, telefonujete samozřejmě za sazbu volání z Evropy.