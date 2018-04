Kolik vizitek se vejde do PDA?

Rozebrali jsme starší již nefunkční palm a pokusili se ho bez mezery vyplnit vizitkami.

Výsledků jsme dosáhli dvou:

1) pouze celé vizitky, které se vejdou do těla palmu – vezmete svazek vizitek lidí, které potřebujete mít stále s sebou a dáte je do těla. Pokud se již některá do těla nevejde použijete větší sílu a vizitky zmáčknete uvnitř. Výhodou je pohodlné nošení a vždy najdete vizitku jakou jste tam dali.

2) tzv. komprimované vizitky – metoda spočívá v tom, že výše uvedený bod beze zbytku nevyplní celé tělo. Zbylá místa je možná vyplnit tak, že nastříháme další vizitky do takovýchto mezer v těle. Nevýhodou je špatná čitelnost, ale na druhou stranu dostanete ještě hru puzzle na dlouhé zimní večery, nebo nervové vypětí na poradě, pokud hledáte kontakt na kolegu.

Výsledky:

Metoda 1 – krásných 38 ks

Metoda 2 – neuvěřitelných 57 ks

Za redakci vás mohu jen ujistit, že jsme dbali na preciznost měření, jelikož by to mohlo ovlivnit budoucí výběr uživatelů a zákazníků, kteří si Palm zakoupí. :-)

Celou akci jsme chtěli doprovázet barevnými fotografiemi, pro závadu na fotoaparátu jsme však nestačili najít substitut, za což se omlouváme. Snad i takto vás potěšíme, naladíme :-) a inspirujeme pro nákup toho pravého stroje do vaší kapsy…

Po skončení měření bylo notářem konstatováno, že čísla jsou platná pro tento výherní týden a veškerá losovací zařízení byla v náležitém pořádku. :-)