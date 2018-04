Kolik vás bude měsíčně stát vaše předplacená karta

Jestliže jste se rozhodli, že předplacená služba je pro vás to pravé, potom vám zbývá už jen určit, kterého ze tří operátorů si zvolíte. Mezi pokrytím, kvalitami sítě nebo třeba rozšířeností operátora mezi vašimi přáteli hraje nejspíš prim cena. Pokud si dovedete udělat obrázek, jak bude rozložení vašeho volání vypadat, můžete si dobře odhadnout, který operátor pro vás bude nejvýhodnější.

Následující odhad se možná na první pohled bude zdát poněkud složitý, ale jde o celkem jasný přepočet. Vše závisí na tom, jak budete telefon používat, přesněji, jak z něj budete volat. Pro účely přehledu jsme zavedli čtyři kategorie - Ve špičce, Mimo špičku, SMS, Jiné sítě. První tři asi není třeba vysvětlovat, čtvrtá pak znamená, jak moc bude telefon používán pro volání i do jiných sítí a na pevné linky Českého Telecomu.

Tyto čtyři kategorie dávají dohromady sto procent. Míra používání je potom udána v procentech jednotlivých kategorií jako Malé, Větší, Velké, Ostré. Rozdělení vypadá takto.

špička mimo špičku SMS ostatní sítě malé 10 60 20 10 větší 20 50 15 15 velké 30 40 10 20 ostré 30 30 10 30

Odhadnout, kolik minut přesně prohovoříte, není právě snadné. Poměr volání a SMS, stejně jako odhad zatížení v závislosti na denní době je jednodušší a tak by mělo být jednoduší zařadit se do některé z kategorií. Samozřejmě, ani jedna nemusí přesně odpovídat vašim požadavků, ale některá bude jistě nejblíže.

Druhá tabulka již ukazuje v konkrétních číslech, kolik asi utratíte při používání té které předplacené služby. Čísla v tabulce jsou vypočítána pro šedesát minut hovoru. V případě jiné doby se poměr nijak nemění, pouze konkrétní čísla by byla jiná.

Ještě ke způsobu výpočtu. Z důvodu prozatím výrazně menšího rozšíření Oskara mezi zákazníky jsme se pokusili tuto skutečnost zohlednit následujícím způsobem. V případě Oskarty bylo za volání do vlastní sítě počítán průměr mezi voláním na Oskara a voláním do jiné sítě.

Pokud se vám zdá tabulka zbytečně složitá, můžete se podívat na graf, vytvořený na základě údajů v tabulce. Na něm je přehledně vidět porovnání jednotlivých předplacených karet. Graf naleznete zde .

malé větší velké ostré Go Original 333,6 355,2 376,8 406,8 Go Quatro 241,2 283,2 325,2 363,6 Twist 246,6 266,1 285,6 304,8 Oskarta 260,4 273 285,6 295,2

Závěry z tabulky jsou poměrně zřejmé. Original Go se drží nad všemi ostatními tarify a mohl by se jim vyrovnat snad jen v případě výrazného volání ve špičce, což ovšem není případ majitelů předplacených sad. Z tohoto tarifu jako by se stával anachronizmus.

Naproti tomu Quatro Go je při malém používání, které se projevuje hlavně voláním mimo špičku, ze všech nejvýhodnější. Se stoupajícím počtem minut provolaných ve špičce však prudce stoupá cena hovorů.

Twist a Oskarta mají ceny podstatně vyrovnanější. Při malém a středním používání se Twist jeví o něco lepší, v případě ostrého používání se Oskarta dostává před něj, což je způsobeno jednotnou cenou za hovory po celý den.

Jako většinou tedy platí, že u EuroTelu nejvíce zaplatíte, ovšem můžete očekávat kvalitní síť a díky největší zákaznické základně také co nejvíce volání do vlastní sítě. Naproti tomu Twist a Oskar jsou předplacenými sadami jak se patří, tedy volání za co nejméně peněz.

Výsledky tohoto přehledu sice nejsou konkrétním výpočtem výdajů, které můžete očekávat v případě telefonování z vašeho pre-paidu, ale přehledné porovnání nabízených variant vám snad pomůže zvolit pro vás nejlevnější variantu.