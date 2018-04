Kolik vám za GPRS ušetří Internet Levně?

Služba Internet Levně je dalším počinem, která vám má umožnit uspořit prostředky za internetové připojení. Na rozdíl od služby CPROXY je primárně zaměřena především na GPRS datové připojení, protože u ostatních druhů přenosu dat není již tolik výhodná. O systému CPROXY jsme psali v tomto článku

Šedivá je teoreie

Služba Internet Levně funguje na principu průběžné komprimace přenášených dat. V praxi vše funguje tak, že na svém osobním počítači si nainstalujete klienta této služby (ten existuje jak ve verzi pro operační systém Windows, tak i pro Linux). Klient je malá aplikace sídlící jako ikonka ve stavové liště operačního systému (Windows verze) a funguje v podstatě jako lokální proxy server.

Vaše internetové aplikace se tak nepropojují přímo do internetu, ale komunikují s aplikací Internet Levně. Teprve ta vytváří tunel s mateřským serverem, který má dva úkoly. Tím prvním z nich je stahování a odesílání vámi požadovaných dat z internetu; tím druhým pak komprimace těchto dat tak, aby se uspořila jejich velikost.

Klient služby sídlící ve vašem počítači pak tato data po přijmutí rozšifruje a rozbalené je předá aplikaci, která o ně požádala – kupříkladu webovému prohlížeči. Stejně to funguje i ve směru opačném – odesílaná data zkomprimuje klient ve vašem počítači a mateřský server data rozbalí a pošle dál.

Máte hluboko do kapsy?

Na rozdíl od systému CPROXY, který je stále ještě možno používat zdarma, je služba Internet Levně již zcela zpoplatněna. Neplatíte zde však za objem přenesených dat (jak by se dalo předpokládat), ale platíte pevně určenou částku za každý uspořený kilobajt. Cena je rozdílná v závislosti na měsíčním tarifu, který si při povinné registraci zvolíte:

u tarifu Standard neplatíte žádné měsíční poplatky, za uspořený kB pak platíte 0,015 korun ,

měsíční poplatky, za uspořený kB pak platíte , u tarifu Komfort40 platíte čtyřicet korun měsíčně, za uspořený kB pak platíte 0,010 korun ,

měsíčně, za uspořený kB pak platíte , u tarifu Konfort100 platíte sto korun měsíčně, za uspořený kB pak platíte 0,005 korun ,

měsíčně, za uspořený kB pak platíte , u tarifu Dialup platíte osmdesát korun měsíčně bez poplatků za uspořený kB,

měsíčně za uspořený kB, u tarifu DSL platíte sto korun měsíčně a za každý uspořený kB pak 0,0001 korun.

Jak jste z přehledu určitě pochopili, pro GPRS připojení jsou určeny první tři tarify (Standard, Komfort40, Komfort100), tarif Dialup je určen především majitelům běžných telefonních modemů (pro které až do zavedení tohoto tarifu nebyla tato služba příliš zajímavá, protože pouze zvyšovala náklady na samotné připojení), lze jej využít také s non-stop GPRS tarify mobilních operátorů a konečně tarif DSL je určen pouze pro uživatele připojení prostřednictvím stejnojmenné technologie.

Službu je možno vyzkoušet i zdarma, ovšem omezeně. Při registraci totiž dostanete automaticky přidělen tarif Standard a bude vám povolen desetikorunový debet, který vám musí stačit pro vyzkoušení služby. Jednoduchou matematikou tedy zjistíme, že na vyzkoušení máte k dispozici přibližně půl uspořeného megabajtu.

Zelený je strom života

Při testování jsme používali systém Internet Levně několik dní v běžném provozu, kdy jsme denně stáhli okolo čtyřiceti megabajtů dat, jednalo se pouze o čtení informačních serverů v průběhu celého dne. Aplikace nám podle vlastních informací ušetřila dvacet šest procent nákladů za přenesená data.

Protože jsme však používali neomezené připojení k internetu GPRS prostřednictvím sítě T-Mobile, stálo nás toto testování s tarifem Standard necelých sto padesát sedm korun (s tarifem Komfort40 by to byly sto čtyři korun plus měsíční poplatek, s tarifem Komfort100 pak padesát dvě koruny plus měsíční poplatek).

Pokud bychom však předpokládali využití některého z běžných GPRS tarifů – kupříkladu s tarifem GPRS Standard s měsíčním poplatkem 243 korun ve špičce, ve které probíhalo naše testování – bychom zaplatili 891 korun T-Mobilu za přenesená data a 157 korun Internetu Levně za ušetřená data s tarifem Standard. Bez použití tarifu Internet Levně bychom zaplatili 1204 korun T-Mobilu, uspořili jsme tedy téměř sto šedesát korun se zanedbáním měsíčních paušálů.

