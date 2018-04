Kolik stojí volání s předplacenými kartami v Chorvatsku

Chorvatsko je oblíbeným letním cílem českých turistů. Proto je pravděpodobné, že cestovatelé na dovolenou vyrazí i se svými mobilními telefony. Jak jsou natom naši operátoři s roamingem už víme, a teď se vrhneme na předplacené chorvatské karty. Jsou dvě, stejně jako místní operátoři VIPme firmy VIPnet a Simpa od HT Mobile.

Simpa – HT Mobile

Předpokládáme, že máte odblokovaný telefon a jste připraveni investovat do nového, chorvatského čísla. Operátor HT Mobile nabízí předplacenou kartu Simpa. Ve startovním balíčku Simpa dostanete kartu s číslem, odpovídací kupón, který vám po vyplnění může

přidat až 30 kun kreditu navíc a samozřejmě nejnutnější údaje jako je PIN a PUK.

Kromě toho nabízí HTMobile ještě Duo Pack, ve kterém je všechno dvakrát – dvě SIM karty, dvě stovky kreditu a dvě registrační kartičky. Tento balík stojí 398 kun. Dobíjení je stejné jako u našich předplacenek a Simpa bony s kapacitou 50 nebo 100 kun si můžete zakoupit ve všech HTcentrech, na všech benzinových stanicích firem INA a OMV, v novinových stáncích Tisak a Duhan, jakož i ve všech prodejnách v celém Chorvatsku. Zůstatek kreditu si můžete lehce zjistit zadáním *100# do vašeho přístroje.

Simpa má tři tarifní pásma S1 – S3. Rozdíly mezi nima jsou značné a každý se hodí na něco jiného. S1 je vhodný především na volání o víkendech a mimo špičku, S2 využijí ti, kteří potřebují volat často a v jakoukoliv denní hodinu, ale hlavně do vlastní sítě. Konečně S3 je celkem užitečný i pro turisty, protože má volání stejně drahé do sítě jakéhokoliv chorvatského operátora po celý den. Změna tarifu probíhá vytočením čísla 098 1523, které je zdarma a zadáním zvolené tarifikace hovorů.

Se Simpou můžete i surfovat pomocí GPRS, a to za cenu 5,98 kun za 100 přenesených kB. Volání do Čech stojí ve špičce 19,40 korun za minutu a mimo špičku 17,20. Tyto ceny jsou stejné u všech tří tarifů.

Tarif Volání do [kun/min(kč /min)] SMS

MMS

zpráva do 50 kB / nad 50 kB vlastní síťě HTmobile *

jiné sítě(I/II) ti&ja čísla S1 1,20

(5,16) 3,16 (13,59)/

2,06 (8,86) 0,61

(2,62) 0,43

(1,85) 3,64 (15,65) /

7,30 (31,39) S2 1,20

(5,16) 2,92 (12,47) /

2,92 (12,47) 0,61

2,62) 0,43

(1,85) 3,64 (15,65)/

7,30 (31,39) S3 2,42

(10,41) 2,42 (10,41)/

2,42 (10,41) 0,61

(2,62) 0,49

(2,11) 3,64 (15,65)/

7,30 (31,39)

Ceny jsou s DPH a převáděny podle kurzu platného 07.07.2004.

* 0-24 h každý den včetně vybírání hlasové schránky

I: Pondělí - Pátek 07-19 h

II: Pondělí - Pátek 19-07 h, víkendy a svátky 0-24 h

VIPme - VIPnet

Happy SMS hours

Od 17. 6. do 31. 8. můžete posílat SMSky z chorvatské mobilní sítě VIPnet posílat mezi 17. a 18. hodinou úplně zadarmo! Akce platí i pro v rámci roamingu českých operátorů. S druhým operátorem v této hodině posíláte SMS za polovic.

Druhý velký operátor nabízí ceny podobné, ale má trošku jednodušší tarifikaci v rámci volání s placenou kartou. Základem je stejně jako u Simpy startovací balíček, který se v případě VIPme jmenuje VIPme CD Box a za 305 kun dostanete novou SIM kartu, stokunový kredit, PIN a PUK, odpovědní kupón s navýšením kreditu o 25 kun a konečně i instalační CD s rozličným software.

Partnerskou sadu má stejnou jako Simpa a stojí jenom o stovku více než samotný VIPme CD box. Za 405 kun dostanete všechno dvakrát, což už se docela vyplatí.

Po koupení karty přijde další volba. Jaký vybrat tarif? VIPnet nabízí dva základní tarify - VIPme SEND a VIPme CALL. Jak už jejich názvy napovídají, bude každý pro něco jiného. S tarifem CALL je mnohem výhodnější volání, a rozdíly tvoří někdy až tři koruny. Oproti tomu má jen o korunu dražší SMS než tarif VIPme SEND.

Tarify se také liší různým dělením hovorů. To si ale přehledněji můžete prohlédnout v tabulkách. Volání do Česka je se nijak razantně neliší od konkurenční předplacenky, a tak ve špičce voláte zua 19,90 a mimo špičku za 17,70 korun. SMS se pohybuje od 1,30 do 2,20 koruny podle zvoleného tarifu.

VIPme.CALL

vlastní síť

(kuny/min)

(kč/min) ostatní sítě

(kuny/min)

(kč / min) VIP.friends

(kuny/min)

(kč/min) VIP.sms

(kuny/

SMS)

(kč/SMS) Pondělí - Pátek Víkend a svátky 0 - 24h 0 - 24h 0 - 24h 1,22

5,25 0,92

3,96 2,75

11,83 0,49

2,11 0,48

2,06

Ceny jsou s DPH a převáděny podle kurzu platného 07.07.2004

VIPme.SEND

vlastní síť***

(kuny/min)

(kč/min) ostatní sítě**

(kuny/min)

(kč/min) VIP.sms

(kuny/SMS)

(kč/SMS) VIP.friends sms

(kuny/SMS)

(kč/SMS) 0 - 24h 7 - 19h 19 - 7h Pondělí - Pátek Víkend a svátky* 0 - 24h 1,22

5,25 3,36

14,45 2,14

9,2 0,40

1,72 0,29

1,25 0,29

1,25

Ceny jsou s DPH a převáděny podle kurzu platného 07.07.2004

Jak tedy volat?

Když bychom to shrnuli, po zvážení všech pro a proti, vítězí těsně HT Mobile se svou předplacenou službou Simpa. A to hlavně pro její rozšíření a dostupnost dobíjecích kreditů. Obě nabídky se ve volání po Chorvatsku nijak dramaticky neliší takže bude spíš záležet na vašich potřebách a sympatiích k tomu či onomu operátorovi.

Každopádně jsou předplacené karty rozhodně lepší volbou pro volání v zahraničí, protože na cenu pod 20 korun za minutu se žádný z českých operátorů v roamingu nedostane. Klasický roaming tedy prohrává s předplacenými 19,40 za minutu ve špičce na body.