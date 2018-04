Kolik stojí volání s předplacenými kartami v Bulharsku

Bulharské hory, zářivě žluté pláže a levný alkohol ve vesnicích. To jsou hlavní lákadla země u Černého moře. Jak jsou natom naši operátoři s roamingem už víme, ale co bulharské předplacené karty? Ke koupi se nabízí dvě, stejně jako jsou dva místní operátoři - Globul se svým B-connectem a Mobitel s Primou.

Veškeré ceny uvádíme v bulharských leva a do tabulek jsme přidali i přepočet na české koruny. Přepočítávali jsme podle platného kurzu v den psaní článku. Přibližný kurz bulharské měny k naší je pro představu přibližně šestnáct ku jedné.

Globul – B-Connect

Předpokládáme, že máte odblokovaný telefon a jste připraveni investovat do nového, bulharského čísla. Operátor Globul nabízí předplacenou kartu B-connect, která má dvě tarifní pásma, a to B-connect a B-connect SMS.

Pro naše účely - levné volání po Bulharsku a v nouzi i domů je celkem výhodný B-connect, u něhož stojí hovory do všech bulharských sítí stejně. Jeho druhá varianta B-connect SMS se liší mírně dražším voláním, ale pro závislé na dopisování jsou po odeslání stovky zpráviček další kousky skoro zadarmo.

Zprávy do ciziny, tedy i domů, vycházejí u obou tarifů stejně, něco přes tři české koruny. MMS jsou za bežnou cenu 0,9 leva a volání do Česka vás vyjde z předplacenky od Globulu na necelých 30 korun. Přesné informace najdete v tabulce pod textem.

SIMkarta B-connect se prodává v několika balíčcích, které se cenově pohybují v rozmezí šestnácti až dvaceti leva. Do konce července si můžete vybírat mezi startovacími balíčky b-pop, 24 carats football a Football summer 2004.

Ke všem třem sad je v ceně kredit ve výši 19 leva, a kromě karty ještě dostanete různé dárky jako třeba tričko nebo DVD s hudbou. Záleží to na tematickém zaměření balíčku. Nejlevnější jsou b-pop a 24 carats footbal za 16 leva. U letně-fotbalového posledního balíčku Footbal summer 2004 si ještě připlatíte čtyři leva za značkové tričko Puma.

Karta se aktivuje automaticky při prvním hovoru a platnost aktivace je 12 měsíců. Nemusíte se tedy bát, že by vám během dovolené mohlo něco zhatit dobrý pocit z volání v cizině. Změny tarifu si objednávejte na automatizované infolince 123. Dobíjení je jednoduché a pro vaše nenasytné karty jsou nabízeny dávky v hodnotě 15, 25 a 40 leva.

GLOBUL B-connect B-connect SMS služba Ceny Ceny místní hovory 0,71 BGN / min

11,5 kč / min 0,83 BGN / min

13,45 Kč / min SMS

0 – 50 SMS

51 – 100 SMS

101 – 200 SMS

200 SMS 0,22 BGN / SMS

3,56 Kč / SMS

0,13 BGN / SMS (2,2 Kč)

0,12 BGN / SMS (1,9 Kč)

0,11 BGN / SMS (1,8 Kč)

0,1 BGN / SMS (1,62 Kč) SMS do ciziny 0,22 BGN / SMS

3,56 Kč / SMS 0,22 BGN / SMS

3,56 Kč / SMS volání do ČR (pevné linky) 1,668 BGN / min

27 Kč / min 1,668 BGN / min

27 Kč / min

Ceny jsou včetně 20% DPH.

Ceny jsou platné k 12.07.2004.

Převody cen byly prováděny podle kurzu platného 12.7.04.

MobilTel - Prima

Druhý operátor má samozřejmě ve svém arzenálu také předplacenou sadu. Jmenuje se Prima. Základní balík s kreditem 10 leva pořídíte od 29,88 leva, a do konce srpna nabízí MobilTel k předplacence zvýhodněné tarify Do 28. července je v nabídce sada Golden BG Rock, v níž je kredit ve výši deseti leva, tričko a cedéčko. Tato sada stojí necelých dvacet leva.

Aktivace karty je trochu složitější, než u konkurenčního operátora. Po zadání PIN musíte vytočit číslo 1111 na infolinku a projít si aktivačním kolečkem. Přímá linka pro dobíjení kreditu s operátorem v angličtině, kterou jistě mnnozí z vás ocení, je skryta za čísly 1114. Na konci srpna končí akce, kdy MobilTel prodává zvýhodněné dobíjecí karty. Díky tomu pořídíte kredit ve výši 30 leva za 25,20 a u dalších můžete ušetřit až 30% z výše kreditu.

Standardně je u karet Prima nastavený tarif Classic a pro milovníky nočního a víkendového volání je připravena služba Party. Cenově je Prima dražší než B-connect od Globulu. Do konce srpna má sice slevy na volání, ale se svými 0,99 za minutu je dražší než SMS tarif od konkurence. Party tarif se sice blíží cenám Globulu, ale jen mimo špičku, která je u tohoto operátora až do deváté hodiny večerní. Levnější má ale SMS do vlastní sítě, jichž ale jako návštěvníci moc využívat nebudete.

V roamingu celkem značně pokulhává za cenami nastavené Glubulem. Z Primy je cena za minutu volání do Česka skoro dvojnásobná, tedy 3,60 leva. V tom se vyrovnává i volání v roamingu s našimi operátory. Přehlednější ceník si můžete prohlédnout níže nebo na stránkách operátora.

MOBITEL Classic Party služba Ceny (min) Ceny (min) místní hovory

špička / mimo špičku* 0,99 BGN / 0,99 BGN

16 Kč / 16 Kč 1,19 BGN / 0,78 BGN

19,20 Kč / 12,64 Kč SMS

do vlastní sítě / ostatní sítě 0,18 BGN / 0,25 BGN

2,96Kč / 4,05 Kč 0,18 BGN / 0,25 BGN

2,96Kč / 4,05 Kč SMS do ciziny 0,25 BGN

4,05 Kč 0,25 BGN

4,05 Kč volání do ČR 3,6 BGN

58,32 Kč 3,6 BGN

58,32 Kč

Ceny jsou včetně 20% DPH.

Ceny jsou platné k 12.07.2004.

Převody cen byly prováděny podle kurzu platného 12.7.04.

* špička se počítá od 07:00 do 21:00

S kým tedy volat?

V Bulharsku je přesvědčivým vítězem operátor Globul se svými tarify B-connect a B-connect SMS. Svého konkurenta předstihuje hlavně v univerzálních cenách volání po celém státě, bez ohledu na operátora. Jestliže chcete komunikovat hlavně textovkami, je pro vás SMS tarif Globulu mnohem výhodnější. V nejlepší případě vyjde jedna zpráva na korunu šedesát, což je celkem příjemné a pro uživatele českých předplacenek je to docela příjemná změna. V cenách SMS do Česka jsou natom oba operátoři víceméně stejně, ale Globul je přeci jenom o padesát haléřů levnější.

Ve srovnání s klasickým roamingem jsou předplacené karty výhodnější v průměru až o dvacet korun. Jestli tedy jedete do Bulharska a nechcete se během dovolené dobrovolně exkomunikovat, investujte necelé tři stovky do SIM karty B-connect a určitě neprohloupíte.

Chystáte se do Bulharska? Právě pro vás jsme připravili přílohu o Bulharsku na cestovani.idnes.cz - http://cestovani.idnes.cz/

Jaké máte zkušenosti s voláním v Bulharsku?