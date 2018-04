Kolik stojí vánoční dárky všech našich operátorů GSM?

Doba šílených předvánočních nákupů se již pomalu blíží a naši mobilní operátoři nic nehodlají ponechat náhodě. Republika je již polepena plakáty a billboardy upozorňující nás na to, že nejlepším vánočním dárkem je beze všech pochybností nákup mobilního telefonu. A aby byla reklamní masáž účinná (a to se máme teprve na co těšit...), podporují všichni tři operátoři rozhodování zajímavými slevami či alespoň dárečky.

Jistota je jistota a kupón navíc se hodí

Snad nejméně invence zatím projevil EuroTel. Ke všem sadám Go standardně přibaluje navíc kupón v hodnotě 300 Kč (kromě dalšího běžného kupónu v hodnotě 500 Kč). V sadách Go Wow (Alcatel 301 WAP), Go Chat (Nokia 3310) a Go Tech (Motorola V.100) bude navíc přiloženo osobní hands-free. K sadě Go Tuti přibyde plyšový obal na telefon v podobě vrány. Jde o ověřenou taktiku, která vloni slavila nečekaný úspěch. Navíc EuroTel má ještě některé trumfy schované v záloze, takže se nechme překvapit.

Zapomínat by se nemělo ani na nedávné zlevnění hovorů do sítě EuroTel s tarifem Quatro Go mimo špičku o dvacetník za minutu a vteřinové účtování či nové tarify - to vše samozřejmě zatraktivňuje nabídku EuroTelu.

Buďte sexy, wapujte zdarma

Také Paegas zřejmě sází při prodeji mobilních sad na jistotu a letos namísto hodinek se čtyřiadvacetihodinových ciferníkem nabízí ke každé sadě Twist batoh. A vzhledem k tomu, že jde o batoh značky Reebok, s nyní populárním jedním popruhem včetně pouzdra na mobilní telefon, jde o dárek velmi praktický.

Předvánoční radost budou mít i všichni noví majitelé tarifních programů. Ti si totiž můžou pořídit osobní hands-free (bondovku) ke svému mobilu za pouhou jednu korunu. A nebo si můžou za plnou cenu pořídit plnou sadu hands-free do automobilu, která jim bude nainstalována zdarma v autorizovaném servisu. Podotýkáme, že se nabídka týká jen těch, kteří si paušál aktivují nyní.

Nejtěžší kalibr ale přichází až teď - každý stávající uživatel tarifního programu může každý měsíc až do konce roku prowapovat až 100 minut zdarma. Nemusí se nikde registrovat či o tuto službu žádat, prvních 100 minut wapování mu nebude účtováno. A pozor - 100 minut platí pro každý měsíc do konce roku, tedy jak pro listopad, tak pro prosinec. A aby toho nebylo málo, platí tato nabídka i pro karty Paegas Partner. Což prakticky může znamenat až 600 minut wapování do konce roku zdarma. Nenechte se zmást údaji uváděnými některými jinými servery či operátory na infolinkách, kteří v tom nemají jasno. Naše údaje jsou ověřeny přímo v Paegasu a můžete se na ně spolehnout.

Hodinový hovor za 3 koruny

Předvánoční nabídka Oskara by se dala označit za klasickou, ovšem o to výhodnější. Když si totiž koupíte od nynějška do konce tohoto roku Oskartu s telefonem, můžete až do konce února příštího roku volat do sítě Oskar za 3 Kč (3,15 Kč s DPH) za hovor. To je méně než třetina startovací nabídky Oskara, takzvaných desetikorunových Oskaret. Nevýhodou je, že tato nabídka platí jen pro Oskarty pořízené s telefonem, nemůžete je koupit samostatně. Ale právě tento telefon můžete někomu dát jako dárek (telefony od Oskara jsou neblokované) a sami z Oskarty volat. Z těchto Oskaret můžete kdykoliv přejít na klasický tarif nebo na klasickou Oskartu - přejít zpět na tento zvýhodněný tarif Oskarty nemůžete. Ještě nám zbývá upozornit na to, že maximální délka tříkorunového hovoru je jedna hodina.

Ať se dívám na tyto nabídky operátorů z jakéhokoliv úhlu, nelze na nich najít nic negativního. Za stejné peníze dostanete mnohem více než po zbytek roku. Koupí mobilu navíc získáte praktický a líbivý dárek, kterým nikoho rozhodně neurazíte. A přiznejme si upřímně, výběr vhodného dárku je pro většinu z nás větší trauma než problémy s mobilní sítí či operátory. Takže si nezbývá přát nic jiného, než aby podobné Vánoce měli operátoři po celý rok.