Kolik stojí MMS mobily u našich operátorů?

Eurotel

Eurotel počátkem tohoto měsíce oznámil, že ke konci srpna 2003 registroval 60 tisíc uživatelů MMS a do konce roku by mělo toto číslo vzrůst na 80 tisíc. T-Mobile počty uživatelů služeb nesděluje, ale jak pro ČIA uvedla Martina Kemrová, objem MMS provozu letos v létě vzrostl v důsledku snížení ceny na dvě koruny za jednu MMS až desetinásobně.

Počet prodaných MMS telefonů v letošním roce zatím celosvětově nedosáhne 100 milionů kusů. V roce 2004 by se však jejich počet měl přehoupnout přes hranici 200 milionů a v roce 2007 by měl celosvětový prodej činit 650 milionů kusů. Penetrace MMS telefonů ve světě se bude letos pohybovat kolem 15 procent, v roce 2004 stoupne na 50 procent a do roku 2007 by měla činit téměř 90 procent.

Náš tip: více informací o MMS u Eurotelu najdete v tomto přehledu.

Možnost zakoupit mobilní telefon za dotovanou cenu platí pouze při podání Žádosti o poskytování telekomunikačních služeb a současném zaplacení aktivačního poplatku; zvýhodněná cena mobilních telefonů platí při používání služeb minimálně po dobu 24 měsíců. Aktivační poplatek činí 3 145 korun.

Telefon Fotoaparát Dotovaná cena Nedotovaná cena Podrobnosti Eurotel Smartphone Ne (přídavný) 6 995 15 995 Minirecenze Nokia 3510i Ne 2 495 6 495 Recenze Nokia 3650 Ano 9 995 14 495 Recenze Nokia 6100 Ne (přídavný) 8 995 13 495 Preview Nokia 6610 Ne (přídavný) 6 995 10 995 Recenze Nokia 6800 Ne 10 995 14 995 Recenze Nokia 7210 Ne (přídavný) 4 995 14 995 Recenze Nokia 7250 Ano 11 995 16 995 Recenze Nokia 7250i Ano 13 995 18 495 Preview Nokia 7650 Ano 9 495 16 495 Recenze Panasonic GD87 Ano 8 995 14 495 Recenze Samsung SGH-V200 Ano 8 995 14 995 Recenze Sharp GX13 Ano 4 995 14 495 Recenze Siemens M55 Ne (přídavný) 2 995 6 995 Recenze Siemens S55 Ano (přídavný) 5 495 9 995 Recenze Sony Ericsson P800 Ano 14 995 23 995 Recenze Sony Ericsson T310 Ano (přídavný) 2 995 6 995 Recenze Sony Ericsson T610 Ano 6 995 11995 Preview Sony Ericsson T68i Ne (přídavný) 3 495 12 995 Recenze

T-Mobile

T-Mobile zlevnil multimediální zprávy. Zákazníci tohoto operátora je mohli v červenci a srpnu posílat za dvě koruny (2,10 Kč s DPH). Tato cena platila pro posílání z České republiky i zahraničních sítí, kde je podporovaný MMS roaming. Standardní cena u Eurotel a T-Mobile je přitom 9,50 až 10 korun. Po prázdninách se podle všeobecného očekávání T-Mobile nevrátil k původním cenám, ale ponechal zvýhodněnou cenu až do konce měsíce září.

Náš tip: více informací o MMS u T-Mobilu najdete v tomto přehledu.

Ceny dotovaných telefonů platí při uzavření Účastnické smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na 2 roky (nelze ji však využít v kombinaci s aktivací tarifního programu Tarif 20 Start nebo tarifního zvýhodnění T-Mobile HIT).

Telefon Fotoaparát Dotovaná cena Nedotovaná cena Podrobnosti Alcatel OT535 Ne 1 999 6 999 Recenze Nokia 3510i Ne 2 399 6 499 Recenze Siemens M55 Ne (přídavný) 2 999 6 999 Recenze Siemens S55 Ne (přídavný) 3 499 7 999 Recenze Motorola T720i Ano (přídavný) 5 499 9 499 Recenze Sony Ericsson T610 Ano 6 999 11 999 Preview Samsung SGH-S300M Ne 7 499 11 999 Recenze Nokia 7210 Ne (přídavný) 8 499 14 399 Recenze Panasonic GD87 Ano 8 999 14 499 Recenze Samsung SGH-V200 Ano 8 999 14 999 Recenze Nokia 6610 Ne (přídavný) 8 999 14 499 Recenze Nokia 7650 Ano 8 999 14 999 Recenze Nokia 3650 Ano 9 999 14 499 Recenze T-Mobile MDA Ne (přídavný) 9 999 13 999 Recenze Nokia 6100 Ne (přídavný) 10 499 15 299 Recenze Nokia 7250i Ano 12 999 17 499 Recenze Nokia 7250 Ano 13 999 18 499 Recenze Sony Ericsson P800 Ano 18 999 25 999 Recenze

Oskar

Po roce za konkurencí umožnil Oskar zákazníkům posílání multimediálních textových zpráv – MMS. Oskar se spuštěním vyčkával kvůli možnosti nabídnout levné telefony, přípravě podpůrných služeb a také kvůli tomu, aby nemusel zákazníkům vysvětlovat, co vlastně multimediální zprávy jsou.

Cena za odeslání jedné multimediální zprávy je 9,50 Kč (bez DPH). Tyto ceny platí pro posílání MMS do všech českých i zahraničních sítí, se kterými má Oskar funkční propojení pro tuto službu, a tuto částku zaplatíte také pro poslání MMS na e-mailovou adresu. Když si pošlete (uložíte) MMS do MMS Studia, zaplatíte za jedno odeslání dvě koruny.

Náš tip: více informací o MMS u Oskara najdete v samostatném článku.