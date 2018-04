Kolik stojí internet přes GPRS?

Pokud máte z minulosti zažitý názor, že připojení k internetu přes mobil se hodí jen pro krátké a pomalé připojení v okamžiku, kdy nemáte jinou alternativu, tak na něj rychle zapomeňte. Existují mnohem rychlejší nebo spolehlivější způsoby připojení k internetu, ale připojení přes GPRS se již dnes vyrovná klasickým modemům v telefonní síti rychlostí a navíc přidává možnost pohybu a to i při současném stahování dat, nemluvě o možnosti vybrat si ze dvou tarifů nabízejících neomezený přenos dat za pevný měsíční poplatek.

Právě tento fakt vede stále více současných uživatelů modemového připojení k tomu, že začínají silně uvažovat o přechodu na připojení přes GPRS. A dnes už je z čeho vybírat, můžete se rozhodnout pro měsíční poplatek, nebo v případě občasného využívání se spolehnout na jeden z doplňkových programů k běžným tarifním programům či se jen občas připojit a připojit více za přenesená data. A připojit se můžete i s předplacenou kartou.

Kde hledat další informace?

Dále v článku najdete postup aktivace GPRS pro všechny operátory. Na konci je přehled cen za GPRS s poznámkami k jednotlivým tarifům. Návod na nastavení počítače či notebooku pro GPRS.

Pozor na technická omezení a kompresi dat

Připojení přes mobil má i nevýhody. Tou největší je samotný princip technologie – využívá volnou kapacitu mobilní sítě a i když je část komunikačních kanálů vyhrazena jen pro GPRS, při velké hlasové zátěži a v případě, že se chce přes mobil připojit k internetu více lidí, budete mít smůlu. Připojení bude pomalé a bude padat. Stejně tak je důležitá kvalita signálu, která je nezbytná pro rychlost připojení.

Zatímco s přetíženou sítí se budete setkávat u všech operátorů (jen v různé intenzitě), sítě se liší konfigurací. T-Mobile nabízí všechny čtyři kódovací schémata (schémata určují poměr přenosového kanálu věnovaného samotným datům, zbytek připadá na režii a opravné kódy), zatímco Eurotel a Oskar jen dvě nejpomalejší. Nejrychlejší schémata CS3 a CS4 ale využijete jen s velmi dobrým signálem, zatímco CS2 funguje téměř všude.

T-Mobile také nabízí služby GPRS Speed (nevyžaduje další software) a GPRS Speed Plus (vyžaduje instalaci software na straně uživatele), které při přenosu komprimují data. Přenos dat je tak u T-Mobile rychlejší díky této kompresi i použití rychlejších kódovacích schémat.

Aktivace GPRS – Eurotel

Datové přenosy si u Eurotelu můžete aktivovat na infolince (*11 u tarifů, *88 u Go) nebo ve značkových prodejnách. GPRS na Go si můžete také aktivovat posláním textové zprávy s obsahem GPRS A na telefonní číslo 999111 (deaktivace je GPRS D). Aktivace je bezplatná.

Aktivace GPRS – Oskar

U Oskara si musíte přístup k internetu přes GPRS aktivovat u tarifů i u předplacených karet. O aktivaci můžete požádat již při objednávání přes OskarKontakt (infolinka pro objednání služeb), pomohou vám i v prodejně. Aktivace je bezplatná.

Aktivace je možná prostřednictvím internetové či hlasové Samoobsluhy (rozhraní pro správu a nastavení služeb - *077) nebo na speciální lince *607.

Při aktivaci GPRS u Oskaret musíte mít kredit alespoň 75 korun, v průběhu používání GPRS nesmí klesnout pod 50 korun.

Aktivace GPRS – T-Mobile

Aktivace GPRS u T-Mobile probíhá prostřednictvím infolinky (4603 z T-Mobile nebo 603 603 603 z jiných sítí). Tyto podmínky jsou společné pro tarify i karty Twist. Aktivace je bezplatná.

Ceny GPRS – neomezené paušály

Eurotel a T-Mobile nabízejí tarify pro připojení k internetu přes GPRS za pevný měsíční poplatek, kdy už nemusíte platit za přenesená data. Eurotel má tarif Data Nonstop a můžete si jej pořídit jako doplněk k jinému standardnímu tarifu, nebo jako samostatný tarif (v takovém případě požádáte o tarif Individual a k němu budete chtít Data Nonstop, potom nebudete platit nic navíc). Proto se v naší tabulce objevuje Data Nonstop bez dalšího tarifu.

T-Mobile umožňuje zřídit GPRS Business Unlimited jen k hlasovému tarifu, uvádíme jej proto v tabulce s nejlevnějším tarifem Tarif 20 Start. Pro zákazníky T-Mobile by ale takové srovnání bylo zavádějící, ti již jeden tarif mají a rozhodují se mezi připlacením za GPRS Business Unlimited nebo novou aktivací Eurotel Data Nonstop.

Když si u obou operátorů až do konce ledna aktivujete (nebo už máte) jeden z těchto tarifů, budete je moci využívat do konce června za zvýhodněných podmínek. Platnost obou tarifů není časově omezená, jen T-Mobile již upozornil, že v létě možná změní některé parametry tarifu (neomezený přenos dat i cena – pokud Eurotel nezlevní – by měly zůstat).

Tarif Cena bez DPH Cena s DPH Volné minuty Eurotel Data Nonstop 999 Kč 1218,80 Kč 30 Eurotel Data Nonstop - zvýhodněný 649 Kč 791,80 Kč 100 T-Mobile GPRS Business Unlimited 1149 Kč 1401,80 Kč 20 T-Mobile GPRS Business Unlimited – zvýhodněný 849 Kč 1035,80 Kč 20 T-Mobile GPRS Business Unlimited – bez tarifu 999 Kč 1218,80 Kč 0 T-Mobile GPRS Business Unlimited – zvýhodněný, bez tarifu 699 Kč 852,80 Kč 0

DPH je 22 %.. Tarif u T-Mobile je Tarif 20 Start, 150 Kč měsíčně bez DPH. Volné minuty je možné použít pro volání do všech sítí.

Srovnání neomezených paušálů Eurotelu a T-Mobile i s komentářem si můžete přečíst v tomto článku.

Ceny GPRS – standardní tarify a doplňkové programy

V případě připojení přes GPRS se považuje za obvyklé platit nikoliv za dobu připojení, ale za objem přenesených dat. Pro mnoho uživatelů, kteří používají GPRS jako alternativní připojení k internetu na cestách, jsou tyto tarify výhodnější než neomezené paušály (viz výše). Tyto tarifní programy si můžete až na výjimky (popsány pod tabulkou) dokoupit pouze k některému ze standardních hlasových tarifních programů.

Datový tarif Měsíční paušál Data v ceně Cena za kB - WAP Cena za kB - internet Eurotel Individual Volitelný, od 150 Kč 0 kB 0,50 Kč 0,10 Kč SMS/Data 195 Kč 0 kB 0,40 Kč 0,03 Kč základní data 0 Kč 0 kB 0,50 Kč 0,20 Kč Data 195 Kč 0 kB 0,40 Kč 0,03 Kč Data Plus 695 Kč 60 000 kB 0,40 Kč 0,03 Kč Oskar Basic 0 Kč 0 kB 0,40 Kč 0,40 Kč Standard 200 Kč 1024 kB 0,30 Kč 0,025 Kč T-Mobile GPRS Basic 0 Kč 0 kB 0,50 Kč 0,06 Kč GPRS WAP 49 Kč 200 kB (WAP) 0,30 Kč 0,06 Kč GPRS Standard 199 Kč 5120 kB (internet) 0,30 Kč 0,03 Kč (mimo špičku 0,015 Kč) GPRS Data & SMS 195 Kč 0 kB 0,30 Kč 0,03 Kč

Ceny jsou bez DPH 22 %.

Tabulka neobsahuje tarify pro firemní zákazníky.

Tarif Eurotel Individual můžete mít samostatně, nemusíte si k němu dokupovat žádný další tarif.

Tarif Eurotel SMS/Data a T-Mobile Data & SMS jsou samostatné tarify, určené pro datové přenosy a SMS.

Zákazníci Eurotelu s tarify Business 200, 300 a 600 neplatí měsíční paušál za tarif Data.

U T-Mobile platíte za každých započatých 5 kB, u tarifů Standard a Business je to u internetu 20 kB, u ostatních operátorů a T-Mobile Data & SMS je to 1 kB.

Ceny GPRS – předplacené karty

Předplacená karta Cena za kB - WAP Cena za kB - internet Eurotel Go 0,70 Kč 0,06 Kč T-Mobile Twist 0,60 Kč 0,07 Kč Oskar Oskarta 0,70 Kč 0,07 Kč

Ceny jsou s DPH 22 %.

S Eurotel Go platíte 0,70 Kč (WAP, u klasického internetu je to 0,60 Kč) za každou hodinu spojení přes GPRS, přičemž se účtuje každých započatých 10 minut.

U T-Mobile platíte za každých započatých 5 kB, u ostatních operátorů je to 1 kB.