Kolik stojí čisté svědomí? Možná méně, než čekáte

Možná, že už jste občas uvažovali nad tím, kolik jste již investovali do programového vybavení vašeho stolního počítače, a příliš nízké částky to nejspíš nebyly. Jak celá situace ale dopadne, pokud si zkusíme spočítat, kolik stojí podobné dovybavení chytrého telefonu s operačním systémem Windows Mobile (Smartphone/Pocket PC) a Symbian S60?

Ještě zajímavější je toto srovnání z druhé strany barikády, a to pokud patříte mezi skupinu uživatelů, kteří si příliš těžkou hlavu s pořizováním legálních aplikací nedělají. Bylo by možná trochu absurdní očekávat, že na vás večer zaklepe softwarová policie s anonymním udáním kvůli nelegálně staženému multimediálnímu přehrávači. Spíše nás tedy zajímalo, na kolik vás v tomto případě přijde čisté svědomí, že jste nikomu nic neukradli.

Dodáváme, že uvedené seznamy aplikací jsou pouze orientační a samozřejmě se mohou lišit podle preferencí každého uživatele. Nesnažili jsme se najít ani ten nejvhodnější poměr cena/výkon, ale spíše jsme hleděli na zavedenou značku a tím pádem stahovanější/oblíbenější software. Rovněž se ani netajíme tím, že veškeré aplikace až na jisté výjimky se dají sehnat i od jiných vývojářů zcela zdarma. Kurz cizích měn byl v době psaní článku zhruba 19 Kč za 1 USD a 26 Kč za 1 euro.

Windows Mobile Standard (SmartPhone)

CorePlayer – multimediální přehrávač s mnoha přídavnými funkcemi - 570 Kč ($ 29,95)

Chronos – budík, časovač a stopky vše v jednom - 28 5Kč ($ 14,95)

PhatNotes – profesionální poznámky jak v mobilu, tak na PC - 760 Kč ($ 39,95)

SlovoEd – slovník CZ/EN s audiostopami - 1 140 Kč ($ 59,95)

TomTom Navigator 6 – navigační software s mapami střední a východní Evropy – 1 879 Kč

Smartřády – jízdní řády vlaků a MHD - 350 Kč

Hry – balík blíže neurčených her - 500 Kč



Windows Mobile Professional (Pocket PC)

CorePlayer – multimediální přehrávač s mnoha přídavnými funkcemi - 570 Kč ($ 29,95)

Chronos – budík, časovač a stopky vše v jednom - 285 Kč ($ 14,95)

SlovoEd – slovník CZ/EN s audiostopami - 1 140Kč ($ 59,95)

Resco Keyboard Pro + Resco Explorer 2008 – softwarová klávesnice a manažer souborů - 855 Kč ($ 44,91) (výhodný balíček společně s Photo Viewer 2007)

SPB Backup 2.0 – zálohování veškerých dat z PocketPC - 475 Kč ($ 24,95)

SPB Mobile Shell – vylepšené uživatelské prostředí pro práci s telefonem 570 Kč ($ 29,95)

TomTom Navigator 6 navigační software s mapami střední a východní Evropy – 1 879 Kč

Smartřády – jízdní řády vlaků a MHD - 350 Kč

Hry – balík blíže neurčených her - 500 Kč



Symbian Series 60 3rd v9.x

CorePlayer – multimediální přehrávač s mnoha přídavnými funkcemi - 570 Kč ($ 29,95)

SlovoEd – slovník CZ/EN 475 Kč ($ 24,95)

X-plore – manažer souborů - 236 Kč (8,99 €)

TomTom Navigator 6 navigační software s mapami ČR, SK, PL, HU - 2 014 Kč

Handy Taskman – správce úloh - 399 Kč ($ 20,90)

Hry – balík blíže neurčených her - 500 Kč

Takto tedy vypadá celkový součet za veškerý software u každé z platforem:

Smartphone – 5 484 Kč

Pocket PC – 6 624 Kč

Symbian S60 – 4 194 Kč

Suma sumárum

Pokud se blíže podíváte do výčtu aplikací, lehko zjistíte, že nejvíce zaplatíte za CZ/EN slovník a za navigační software. Kdybychom vyškrtli tyto položky, dostali bychom se zhruba o tři tisíce níže a cena všech zbývajících aplikací by se u každé platformy pohybovala mezi dvěma až třemi tisíci korunami.

Otázka na závěr zní, jestli je to málo, nebo hodně za balík více či méně obyčejných aplikací a pár her. Podle našeho soudu je to velmi malá částka, kterou těmto autorům za jejich výtvory zaplatíte. Navíc kvůli velké míře pirátství a těžké kontrole legálnosti aplikací nejde o natolik lukrativní byznys, jako je na PC, a počty prodaných licencí nejdou do nebeských výšin. Stojí vám tedy dvě tisícovky za to, abyste měli čisté svědomí? Pokud naopak patříte mezi druhou skupinu lidí, kteří autorům za jejich díla platí, tak si alespoň můžete udělat zevrubný obrázek o tom, kolik vás vaše poctivost stála, což nemyslíme nijak ironicky, ale naopak si toho vážíme.

Otázka do diskuse: Kupujete si legálně aplikace pro mobilní telefony?