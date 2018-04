Kolik si účtují operátoři mezi sebou

Držitelé licence k provozování veřejných telekomunikačních sítí Pevné telekomunikační sítě:

Aliatel, Callino, Contactel, Czech On Line, Český Telecom, Dattel (vlastníkem je GTS Czech, také držitel licence), Globix (vlastníkem je eTel Group - pod tímto jménem bude Globix vystupovat), GTS Czech, Intratel, Kiwwi, Sítě GSM

Český Mobil (GSM 900/1800), EuroTel (GSM 900/1800, NMT 450), RadioMobil (GSM 900/1800) Stav jednání mezi Českým Telecomem a ostatními operátory Aliatel, Contactel - jednání skončila bez dohody; nyní musí tyto společnosti uzavřít dohodu s Českým Telecomem obsahující ceny stanovené ČTÚ

eTel (Globix) - jednání probíhají; zatím nebyly zveřejněny žádné zásadní rozpory

GTS Czech (Dattel) - jednání probíhají, nejbližší schůzka proběhne 24. ledna; jednání váznou v otázce propojovacích cen.

EuroTel, RadioMobil - Český Telecom požádal obě společnosti v souladu s telekomunikačním zákonem (oba operátoři sítí GSM jsou totiž na trhu dominantní, podobně jako Český Telecom) o předložení vzorové nabídky, ze které se bude při jednání vycházet.

Ceny, které platí EuroTel za propojení hovoru Českému Telecomu cena v Kč/min Hovor na pevnou linku 1,76 Tranzit hovoru do sítě Paegas - lokální 0,27 Tranzit hovoru do sítě Paegas - dálkový 0,54 Tranzit hovoru do sítě Oskar - lokální 0,27 Tranzit hovoru do sítě Oskar - dálkový 0,54 Hovor na tísňovou linku 1,76 Hovor na zelenou linku 1,91 Ceny nejsou oficiální a jsou bez DPH.

Ceny za propojení hovoru z pevné do mobilní sítě (ve špičce) Operátor GSM Cena za minutu (Kč) České Republika Český Mobil (Oskar) 7,15 EuroTel 7,37 RadioMobil (Paegas) 7,60 Itálie Omnitel 6,69 Telecom Italia Mobile 6,69 Rakousko Max Mobile 5,71 Mobilkom Austria 4,97 One 7,00 SRN E-Plus 7,36 T-Mobil (D1) 6,09 Viag Interkom 8,00 Vodafone (D2) 6,09 Velká Británie BT-Cellnet 7,74 Orange 10,09 One2One 10,26 Vodafone 8,09 Ceny nejsou oficiální a vznikly přepočítán z hodnot v USD. Vzhledem ke kurzovému posunu se aktuální ceny mohou od našich údajů lišit.

Ceny jsou bez DPH

Propojovací poplatky

Snad každý majitel mobilního telefonu se někdy zarazil nad tím, proč za volání do sítě jiného operátora musí platit o tolik víc, než když volá ve své síti. Tento rozdíl je nejmarkantnější při volání z mobilního telefonu na pevnou linku, tedy do sítě Českého Telecomu.Uživatelé telekomunikačních služeb jsou ve své většině zastánci názoru, že Český Telecom (ČT) je původcem všech vysokých cen, které u nás za používání telefonu platíme. Podle údajů, které se nám podařilo získat, jsou však operátoři GSM někdy ještě většími upíry. Ti totiž po ČT vyžadují za hovor do své sítě i více než čtyřnásobně vyšší částky, než Telecom chce za zakončení hovoru ve své síti.Pro stanovení výše hovorného ze sítě jednoho operátora do sítě jiného operátora jsou důležité dva ukazatele. Prvním z nich je samozřejmě snaha a potřeba vydělávat a druhým je výše tzv. propojovacího poplatku. Propojovací poplatek je částka, kterou si účtuje operátor za hovor, který přichází z jiné sítě a je ukončen v jeho síti.Výše těchto poplatků do značné míry ovlivňuje zisk z hovorného, které operátoři mohou reálně účtovat za volání do jiné sítě. Proto se o výši propojovacích poplatků vedou každoročně mezi operátory zdlouhavá jednání. Mnohdy jsou tak zdlouhavá, že k jejich uzavření nestačí ani několik měsíců.Konečnou cenu hovorného, kterou platíme, ovlivňují samozřejmě i další veličiny, jako např.náklady na výstavbu a provoz sítě atd. Pro účely tohoto textu však nemají zásadní význam.

Jak se tvoří propojovací poplatek

Dohody o výši propojovacích poplatků jsou vždy velmi složité. Každý operátor se totiž snaží prosadit způsob jejich stanovení tak, aby byl pro něj co nejvýhodnější. V současné době jsme mohli tato jednání sledovat v případě alternativních operátorů pevných linek a ČT. Spor trval déle, než povoluje zákon a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nakonec vydal tzv. Cenové rozhodnutí, kterým výši poplatků nařídil. V případě ČT a operátorů GSM zatím situace nedošla tak daleko.

Do výše propojovacího poplatku se operátoři samozřejmě snaží zahrnout pokud možno všechny náklady, které s výstavbou sítě a jejím provozem mají. (Snaha Telecomu o zahrnutí právě všech nákladů do ceny propojení s alternativními operátory pevných linek vedla ČTÚ k vydání již zmíněného Cenového rozhodnutí.)

Nejsnadněji se zřejmě určuje cena za volání z jedné pevné sítě do druhé. Z účastnického čísla je patrné, zda jde o hovor místní nebo do prvního či druhého pásma. Při zakončování hovoru v mobilní síti jde totiž vždy o hovor dálkový (prakticky druhé pásmo meziměstských hovorů), protože v okamžiku uskutečnění volání nikdo neví, kde právě se požadovaný mobilní telefon nachází. Na to se také odvolávají operátoři GSM, když tvrdí, že mají dostávat větší částku za propojení. Jejich sítě totiž musí mít rovnoměrně rozloženou kapacitu, což pevná síť mít nemusí.

U hovorů v opačném směru, tedy ze sítě GSM do ČT, je situace v současné době jednodušší. Pozice požadované stanice je známá již ve chvíli volání a lze tedy rozlišit, zda půjde o volání místní, či do prvního nebo druhého pásma. Zároveň se bere v úvahu, zda jde o volání ve špičce, nebo mimo špičku.

Cena, kterou účtuje mobilní operátor sítě GSM provozovateli pevné sítě, je tedy vždy vyšší, než cena účtovaná za propojení do pevné sítě. Cena za propojení GSM – GSM je stejná, bez ohledu na to, ve které síti hovor končí.

Ceny, jež platí mezi EuroTelem a Telecomem, jsou jiné než mezi RadioMobilem a Telecomem, což platí i mezi Oskarem a Telecomem. Stejně tak cena, kterou si účtuje za propojení EuroTel RadioMobilu (RM) není stejná, jaká platí mezi EuroTelem a Oskarem. To platí i pro ostatní možnosti propojení, zde nevyjmenované.

Na konečné stanovení ceny za propojení má vliv ještě jeden důležitý faktor. Tím je objem hovorů končících v té které síti. Pokud například ze sítě Oskara přichází do EuroTelu méně hovorů, než z EuroTelu do Oskara, zaplatí nakonec EuroTel (ET) Oskaru více peněz za propojení. To je samozřejmě situace, se kterou každý operátor počítá a snaží se ji zohlednit při jednáních o výši propojovacích poplatků.

Jaké jsou současné propojovací poplatky

Telecom účtuje svým zákazníkům za volání do sítě mobilních telefonů 9,40 koruny včetně DPH. Kolik mu z této částky zůstává? Kolik zůstává EuroTelu, RadioMobilu a Oskaru z ceny za volání do pevné sítě, kterou vám účtují? Níže uvedené ceny jsou bez DPH.ČT má v EuroTelu 51% podíl. Zřejmě i tato skutečnost ovlivnila výši propojovacích poplatků, dohodnutou mezi oběma společnostmi. Stejně tak ovšem výsledná cena může odrážet silnou pozici ET na trhu mobilních komunikací a z toho vyplývající velké množství hovorů vzájemných hovorů mezi oběma sítěmi. Telecom za volání končící v síti EuroTelu platí 7,37 koruny (cena platí od srpna 1999). Průměrná cena, kterou platí EuroTel ČT za volání do jeho sítě, je 1,76 Kč.Český Telecom posílá RM 7,60 Kč za minutu hovoru, ukončeného v síti Paegas. Jde-li hovor opačným směrem, inkasuje od RadioMobilu částku nižší než dvě koruny.Zde ČT platí za hovor do sítě GSM pouze 7,15 koruny. (Což je zjevně důsledek současného výrazně nejmenšího tržního podílu Oskara na trhu ČR.) Přestože by Oskar rád tuto částku zvýšil na stejnou úroveň, jaká platí u RM, reálnější je očekávat letošní cenu za propojení okolo 7,45 Kč.Oba operátoři si vzájemně za hovory ukončené v síti druhé společnosti účtují poplatek, jehož výše se pohybuje mezi 7,00 až 7,60 Kč. Přesnou výši bohužel neznáme.Cena propojení je zde dohodnutá na 7,45 koruny za minutu spojení.Tyto společnosti zatím prakticky propojovací dohodu neuzavřely. Můžeme se oprávněně domnívat, že nakonec výše poplatků se bude pohybovat v rozmezí sedm až osm korun. Ovšem Oskarovi se do jejího uzavírání zjevně nebude příliš chtít do té doby, dokud bude EuroTel účtovat svým klientům vyšší sazby za volání do Oskara, než je tomu v opačném směru. Vzhledem k tomu, že větší množství hovorů pravděpodobně směřuje v tomto případě do ET než do Oskara, je v zájmu našeho nejsilnějšího operátora propojovací dohodu co nejdříve uzavřít, aby se mu začala vracet alespoň část nákladů na tyto hovory.

Sníží se propojovací poplatky?

S ohledem na rychlý vývoj na tuzemském trhu lze předpokládat jistý pokles propojovacích poplatků. Bude zajímavé sledovat, jak se k této problematice postaví alternativní operátoři. Pokud by se jim například podařilo dohodnout výhodnější propojovací podmínky do sítí GSM, než jaké má v současnosti ČT, mohlo by to vést k jejich snížení i pro Telecom. Je však zbytečné očekávat zásadní pokles propojovacích poplatků mezi sítěmi GSM a pevnými sítěmi. Nejnižší propojovací poplatky v Evropě (v Norsku, Británii a Dánsku) se pohybovaly v září loňského roku v přepočtu okolo šesti korun. Ani v rámci EU tedy zřejmě neexistuje důvod, který by naše operátory nutil k dalšímu dobrovolnému snížení cen za propojení svých sítí. Proto také není pravděpodobné, že by ČTÚ, jako regulátor trhu, do těchto jednání vstoupil nějakým nařízením, kterým by výrazně ovlivnil výši poplatků inkasovaných pevnými či mobilními operátory (minimálně do roku 2002, kdy by měla i v ČR začít fungovat plná přenositelnost čísla telefonní stanice).

Jak se snížení propojovacích poplatků projeví na hovorném

Podmínky na telekomunikačním trhu České republiky nahrávají konkurenčnímu boji. Až začne liberalizace trhu fakticky fungovat i v oblasti pevných linek, budou podmínky dokonce velmi konkurenční. Operátoři pevných i mobilních linek dobře vědí, že možnosti získávat nové zákazníky se zvolna zmenšují. Je proto velmi pravděpodobné, že ve snaze získat větší podíl na trhu promítnou do cen pro koncové uživatele i případné snížení propojovacích poplatků.Takové snížení samozřejmě tolik nepocítí ten, kdo telefonuje málo, případně volá především ve své mateřské síti. Případné snížení cen pocítí především ti, kteří telefonují často a nemohou rozlišovat, ve které síti se volaný právě nachází. Zároveň se jedná o zákazníky patřící do skupiny „business“, případně o zákazníky, kteří jsou jí svým profilem blízcí. Především tyto zákazníky si chce každý operátor udržet a pokud možno získat další.I proto se můžeme domnívat, že pokud poklesnou ceny propojovacích poplatků, poklesnou i ceny hovorného.