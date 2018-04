Kolik peněz propálí Oskar na základnové stanici?

Výstavba mobilní sítě je provázena mnohými úskalími, která mohou ovlivnit čas jejího spuštění i kvalitu samotné sítě. Jedním z nejdůležitějších momentů je stavba základnových stanic mobilních telefonů, takzvaných BS . Taková věc se může stát problémem zvlášť v okamžiku, kdy není možné ihned napojit takovou stanici na elektrickou síť a okolnosti nutí volit výstavbu tzv. provizorních stanic, poháněných naftovými agregáty. Finanční výdaje jsou tak několikanásobně vyšší. Takových stanic je sice jen málo a postupem času se mění ve stabilní vysílače poháněné elektrickým proudem, přesto jich po republice najdeme více než sto. Především v Oskarově síti.

Spotřeba nafty je dána typem dieselagregátu a základnové stanice, kterou pohání. Nejčastěji se setkáme s agregátem, který spotřebuje cca 4 - 5 litrů nafty za hodinu (jiné se pohybují mezi 5 - 10 l/h. Pokud tedy taková stanice pracuje 24 hodin, spotřebuje až 120 litrů nafty denně, 840 litrů týdně a půjdeme-li ještě dál, znamená to cca 3 600 litrů nafty za měsíc. Samotná spotřeba ale není stálá po celý den. Ovlivňuje ji například i teplota samotné stanice, která v případě, že se přehřívá, automaticky zapíná klimatizaci, která samozřejmě spotřebuje další litry nafty navíc. Velkoobchodní cenu nafty by v případě takového odběru činila cca 21,50Kč/l.(Tato částka je opět kolísavá, záleží na dodavateli, celkovém množství nafty apod.). Teoreticky by tedy provoz jedné základnové stanice poháněné naftovým agregátem činil cca 77 400 Kč měsíčně.

Základnové stanice, do nichž je dodáván elektrický proud z rozvodné sítě, jsou samozřejmě daleko šetrnější. Při příkonu 3 - 7 kWh, 24 hodin denně a při ceně cca 5,50 Kč za 1 kWh činí cena 28 644 Kč měsíčně. Stejně jako u naftových agregátů záleží na okolnostech, za kterých stanice pracuje, každopádně rozdíl až 50 000 Kč měsíčně je znát.

Uklidňující je fakt, že stanice poháněné dieselagregáty jsou budovány především jako dočasné, nebo dokonce nouzové.

Vzhledem k tomu, že naftou poháněné stanice se objevují hlavně při výstavbě sítě, je pochopitelné, že postupem času jsou přeměňovány na pevné elektrické a v současné době má největší počet těchto stanic na kontě nejmladší z operátorů v České republice, Oskar. I on se však snaží přepojovat stanice na elektrickou síť, neboť trojnásobná cena provozu je jistě motivující. Není divu, vždyť jde o doslova "propálené peníze".