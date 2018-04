Kolik peněz nosíte po kapsách?

Currency Measure je velmi neobvyklý převodník měn, který funguje na všech kapesních počítačích s platformou PocketPC. Program si můžete koupit za 9.99$, ale také si můžete stáhnout velmi rozsáhlé demo. ZDE si můžete zakoupit plnou verzi programu, nebo stáhnout demoverzi. Autorem programu je VisualByte.

Jak to funguje

Grafické zpracování tohoto programu není nijak převratné, ale u aplikací tohoto a podobného typu grafická stránka není prioritní. Mnohem důležitější je přehlednost, ke které nemám jedinou výtku. Obrazovka programu je rozdělena na dvě poloviny. V jedné polovině programu si zvolíte co budete převádět, a ve druhé co chcete dostat. Nahoře máte záložky s nejpoužívanějšími převody. Záložky můžete dle libosti editovat.

Nyní už k samotnému převodu měn. Mezi levou a pravou polovinou obrazovky nahoře se nachází malá modrá šipka. Znázorňuje, ze které strany na kterou se bude převádět. Poklepáním na tuto šipku můžete směr převodu změnit.

Na straně, z které chcete převádět, si nejdříve nastavíte měnu, kterou chcete směnit. Dále zde máte na výběr z mincí a bankovek. Například si zvolíte u amerického dolaru quarter ( 25 centů ). Nahoře do prázdného okénka napíšete, kolik jich chcete směnit. Ihned po ťuknutí do prázdného pole se vám zobrazí klávesnička, kterou můžete využívat při vkládání čísel.

Na druhé straně si zvolíte měnu, které byste chtěli převodem docílit. Zvolíme si například Euro, poté si zvolíte v jakých bankovkách či mincích byste chtěli směnu uskutečnit. Zvolme si například 1 Euro.

Takže, kdybychom například měnili 300 Quarterů ( 25centů ), tak by jsme dostali 63 bankovek 1 Eura a 63 centů, nebo 638 deseti centů atd.

V demoverzi je 7 předdefinovaných měn a 6 měn, které si sami můžete nakonfigurovat. V plné verzi je mnohanásobně více měn. Ale při běžném používání vám 7 světových měn bude stačit. K tomu si přidáte do programovatelné části českou korunu a další měny, které používáte.

Jak nakonfigurovat měnu

V dolní liště dáte Edit --Exchange Rates, nahoře si zvolíte Custom 1,2,3... podle toho, kterou máte volnou. V části Currency Description zadáte název měny a v části Rate per US dollar nastavíte poměr měny k americkému dolaru. Tuto operaci provedete následujícím způsobem. Například 1 dolar dostanete za 25 Kč, tak vydělíte 1 dolar 25 korunami. 1 : 25 = 0,04. Tak do prázdného pole zadáte číslo 0,04 a dáte Save. Nyní už máte nakonfigurovanou svou měnu. V demoverzi si u vámi nakonfigurované měny nemůžete nastavit další bankovky a mince.

Aby se vám aplikace spustila, budete potřebovat update Microsoft eMbedded Visual Basic Runtime, který si zdarma můžete stáhnout ZDE.

Závěr

Tato aplikace se mi velmi líbí. Jako neobvyklý převodník měn mne naprosto dostala. Není sice graficky nic extra, ale svůj účel a mnohem víc jistě splní. Díky velmi rozsáhlé demoverzi si tento prográmek může vyzkoušet opravdu kdokoli. Aplikaci si můžete stáhnout ZDE.