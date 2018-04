Kolik nás bude stát Internet 2000?

Citlivá otázka změny cen telekomunikačních poplatků se nevyhne ani letos českému internetu, přesněji řečeno množině jeho uživatelů, jež jsou připojeni přes dial-up. Po vůbec prvním speciálním internetovém tarifu Internet 99 dojednaném na podzim loňského roku, se vedou od letošního léta jednání o podobě jeho nástupce, o podobě tarifu Internet 2000, jenž tarif Internet 99 má od 1.1.2000 nahradit.

Jak tedy bude vypadat tarif, jenž ovlivní připojování desetitisíců zájemců o internet?

Tarif Internet 2000 bude jiný v několika aspektech. Především SPT Telecom jedná s providery o nabídnutí jednotného celorepublikového čísla pro přístup k internetu. Toto číslo by měli získat provideři, kteří mají určitý počet přístupových bodů (POPů) po republice. K těmto providerům by pak bylo možné se připojovat z celé republiky za tarif Internet 2000.

U menších providerů bude rovněž možnost mít číslo tarifikované podle Internetu 2000, nebude ale celorepublikové. Důvodem k tomuto postupu je ochrana investic velkých providerů, kteří do výstavby přístupových míst investovali miliony a najednou by měli stejnou pozici, jako provideři s jedním přístupovým bodem v Horní Dolní.

Tarif Internet 2000 ale má být dostupný pro každého providera, ať již celorepublikově, nebo pouze v místě, kde má přípojný bod - a to je důležité.

Druhým neméně důležitým aspektem je provize - ta zajímá všechny providery. Jde o požadavek, aby SPT Telecom providerům platil provizi z provolaného času, tedy ze sumy, kterou inkasuje od uživatelů na telefonních poplatcích. SPT Telecom zřejmě nabídne provizi ve výši 3-15% odstupňovanou podle toho, kolik minut je k providerovi protelefonováno. Je to hodně nebo málo? Zatím je to lepší, nežli nic, nicméně stojí za povšimnutí, že v státech s liberalizovaným telekomunikačním trhem se tato provize pohybuje mezi 25-40 procenty.

Tato provize je velmi důležitá - umožňuje snižovat paušální poplatky za připojení k internetu, v případě VOLného u VOL dokonce znamená jediný příjem providerovi.

Nejzajímavější ale pro běžného uživatele bude aspekt poslední, tedy to, kolik budeme platit. I zde to vypadá na dobré zprávy. Tarif Internet 2000 by měl být ve všech variantách levnější, než tarif Internet 99, dokonce zde bude zrušen sestavovací poplatek.

Funkci sestavovacího poplatku by měla nahradit možnost poskytovaná Inteligent Network SPT Telecom. Pokud totiž budete volat na číslo v rámci tarifu Internet 2000, bude se prvních 6 minut ve špičce či 8 minut mimo špičku tarifikovat jako normální telefonní hovor, čímž se SPT Telecom zřejmě hodlá bránit internetové telefonii (ta by byla i v rámci republiky levnější), jakož narčení ze zvýhodňování skupiny spotřebitelů.

Jaké budou nové ceny, zatím není jasné. Podle doposud neoficiálních zpráv by mohla cena v nejslabším pásmu poklesnout na 19haléřů za minutu, ve špičce by se měla také dostat pod současnou hladinu tarifu Internet 99. Jednání ale probíhají a doposud nejsou ukončena, takže o cenách nelze nic podrobnějšího říci.

Jak nám potvrdil i pan Crha z tiskového oddělení SPT Telecom, výše uvedené informace odpovídají skutečnosti, ačkoliv nejde o finální variantu. Ta vyplyne až z jednání a to jak o podmínkách realizace, tak o cenách.

Jak to tak vypadá, v případě tarifu Internet 2000 se dočkáme sice ne přehnaně výrazného, ale rozhodně potěšitelného zlepšení situace internetových dial-up surferů. Měnící se politika SPT Telecom (v daném případě podpořená tlakem providerů a zejména chvályhodným tlakem ministerstva financí jakožto tarifního regulátora) se projevuje i na tom, že klesají poplatky za internet - v případě VOLného až na nulu.

Na druhou stranu na paušální poplatek telekomunikačních poplatků to příliš nevypadá - stejně jako jinde v Evropě ani u nás se zřejmě v nejbližší době nedočkáme toho, že by připojení k internetu (resp. telekomunikační poplatky za něj) nebyly odvislé od stráveného času (případ SPT Telecom) nebo od objemu přenesených dat (kabelové sítě). A toto je fakt, se kterým se zřejmě po nejbližší dva roky nepohne, rozhodně nikoliv po celých 24 hodin, ačkoliv je možné, že na liberalizovaném telekomunikačním trhu nabídnou alternativní telefonní operátoři noční připojení na dial-up zdarma...