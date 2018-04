Kolik lidí si letos v ČR koupí mobil?

Mnoho odborníků si dnes láme hlavu nad tím, kolik lidí vlastně bude mít na konci letošního roku v České republice mobilní telefon. RadioMobil včera na tiskové konferenci zveřejnil svůj odhad – pět a půl milionu uživatelů. Nyní má mobilní telefon v ČR o málo více než čtyři miliony tři sta tisíc lidí.

Není žádným tajemstvím, že mobilní komunikace stále patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví hospodářství. Na druhou stranu je každému jasné, že zdaleka ne každý občan potřebuje mobilní telefon. Ve hře je ovšem také skutečnost, že tento způsob komunikace se již stal v řadě evropských zemí standardem. Dávno je pryč doba, kdy mobil byl výsadou movitých podnikatelů. Vlastně jediné, co dnes může omezit další šíření mobilních telefonů, jsou příliš vysoké náklady na jejich provoz.

Závratných cen se již díky konkurenci na našem trhu obávat nemusíme, nicméně stále zůstává velká skupina obyvatel, pro kterou je mobilní telefon nedostupným luxusem. V ČR sem může patřit podstatná část z více než čtyř milionů osob, které jsou v důchodovém či neproduktivním věku (děti, školáci, studenti). Naše republika má přitom přibližně 10,5 milionu obyvatel. To znamená, že operátorům GSM zbývá cca milion potenciálních zákazníků, kteří jsou výdělečně činní. To jim samozřejmě nebude stačit, zejména když by měl na trh vstoupit ještě čtvrtý operátor.

Jaký vývoj můžeme v ČR očekávat, lze vypozorovat z následující tabulky, která mapuje situaci ve východní Evropě ve druhé polovině roku 2000. Tabulka obsahuje i údaje o počtu obyvatel, protože samotné informace o procentuálním rozšíření mobilů v populaci (penetrace) jsou mnohdy zavádějící.

pořadí v říjnu 2000 země počet uživatelů X.2000 čtvrtletní přírůstek v procentech pořadí v červenci 2000 počet uživatelů VII.2000 počet obyvatel penetrace 1 Polsko 5.905.000 12,58 1 5.245.000 38655000 15% 2 Česká republika 3.315.000 16,93 2 2.835.000 10464000 31% 3 Maďarsko 2.562.000 14,78 3 2.232.000 10319000 24% 4 Rumunsko 2.078.600 13,7 4 1.828.200 23434000 8% 5 Slovensko 1.337.095 13,54 5 1.177.659 5404000 24% 6 Slovinsko 958.419 9,16 6 878.018 1972000 48% 7 Chorvatsko 699.700 11,74 7 626.000 4896000 14% 8 Bulharsko 562.000 23,4 9 455.839 8903000 6% 9 Estonsko 514.000 11,06 8 463.500 1617000 31% 10 Litva 497.000 11,61 10 445.318 3848000 12% 11 Ukrajina 471.000 9,32 11 431.300 51847000 0,90% 12 Lotyšsko 345.627 7,4 12 321.824 2749000 13% 13 Srbsko 303.480 4,45 13 290.557 10500000 3% 14 Černá Hora 170.000 121,13 14 76.877 650000 26% 15 Bosna 93.000 50 16 62.000 4468000 2% 16 Makedonie 81.913 18,75 15 68.982 2214000 4% 17 Moldavsko 57.148 29,08 17 44.275 4473000 1% 18 Bělorusko 26.420 7,96 18 24.472 10450000 0,20% 19 Albánie 12.229 9,94 19 11.123 3374000 0,40% zdroj - Informa Telecoms Group 2000 údaje v procentech jsou zaokrouhlené

Pořadí států vypovídá jen o množství jednotlivých uživatelů mobilních telefonů (přesněji o množství prodaných SIM karet). Ve chvíli, kdy porovnáme počet mobilů s počtem obyvatelstva konkrétní země, je jasně patrné, že přes veškeré slevy od operátorů je přímá závislost mezi ekonomickou situací země a počtem mobilních terminálů. Díky tomu je také patrné, že samotný údaj o penetraci v dané zemi je mnohdy zavádějící. Velmi dobrou pozici České republiky, a to jak z hlediska penetrace, tak z hlediska množství uživatelů, potvrzuje i druhá tabulka, pocházející z ledna letošního roku.

pořadí v lednu 2001 země počet uživatelů penetrace 1 Polsko 6570000 17% 2 Česká republika 4321116 42% 3 Maďarsko 3052000 30% 4 Rumunsko 2379000 11% 5 Slovensko 1282032 24% 6 Slovinsko 1070905 54% 7 Chorvatsko 963900 22% 8 Bulharsko 732500 9% 9 Ukrajina 711500 1% 10 Lotyšsko 566000 15% zdroj - Mobile Communications údaje v procentech jsou zaokrouhlené

Dosavadní rozvoj mobilní telefonie v ČR opravňuje operátory k optimismu. Že však jejich optimismus má reálné základy, svědčí nejen odhad RadioMobilu (přes pět a půl milionu uživatelů), ale i prohlášení zástupců Eurotelu i Oskara. Ti shodně odhadují množství uživatelů mobilních telefonů na konci roku 2001 v rozmezí pět a půl až šest milionů.