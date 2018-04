Kolik jste ochotní dát za ADSL nebo paušál za internet?

Už šest měsíců probíhají intenzivní jednání Fóra pro vytáčený internet, kterých se kromě Českého Telecomu, alternativních operátorů a ČTÚ účastní i platforma ZUI (Zástupci uživatelů internetu). Ta sdružuje čtyři občanská sdružení: Sdružení obrany spotřebitelů, BMI, Internet pro všechny a Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů.

Jednání, jehož hlavním úkolem bylo najít nové modely připojení k internetu, mělo původně skončit ještě v minulém roce. Každého, kdo někdy jednal s představiteli Českého Telecomu, snad nepřekvapí, že jednání stále nejsou u konce a podle vyjádření ministra informatiky Vladimíra Mlynáře skončila ve slepé uličce.

Kolik stojí ADSL a dial-up ve světě?

Než se pustíme do analýzy situace na českém telekomunikačním trhu a hledání odpovědi na otázku, zda je nebo není internet luxusem pro většinu domácností v Česku, podívejme se na cenové srovnání třech různých technologií v Evropě za minulý rok.

ADSL Kabelové připojení Dial-up špička 150 hod. Dial-up mimo špičku 150 hod. Rakousko 30.82€ 44.15€ 114.03€ 114.03€ Belgie 33.46€ 31.66€ 341.00€ 143.90€ Německo 27.07€ 18.83€ 103.14€ 93.43€ Dánsko 48.23€ 9.89€ 112.87€ 112.87€ Španělsko 38.15€ 39.57€ 172.84€ 107.50€ Řecko - - 91.83€ 59.62€ Francie 33.25€ 37.91€ 138.62€ 138.62€ Finsko 53.50€ 43.39€ 122.75€ 122.75€ Itálie 30.09€ - 180.76€ 113.83€ Irsko 113.24€ 31.38€ 207.63€ 119.42€ Island 31.63€ 22.24€ 138.57€ 94.31€ Lucembursko 53.60€ 64.46€ 115.00€ 115.00€ Norsko 52.81€ 40.16€ 188.63€ 113.03€ Holandsko 57.83€ 31.27€ 168.31€ 168.31€ Portugalsko 48.12€ 15.88€ 105.28€ 101.23€ Švédsko 36.71€ 28.77€ 115.40€ 102.94€ Velká Británie 38.79€ 23.78€ 147.64€ 141.53€ Průměr EU 35.86€ 28.67€ 146.36€ 118.09€

V tabulce jsou použité údaje Výboru pro informační společnost při Evropské komisi (Directorate General for Information Society) za rok 2002. V případě ADSL a kabelového připojení se jedná vždy o nejpomalejší a zároveň nejlevnější variantu. Ceny jsou uvedené včetně DPH.

Ceny v jednotlivých zemích však v dost krátkých časových intervalech klesají, což je v ostrém rozporu s politikou Českého Telecomu, kde jsme se nějakého významnějšího zlevnění nedočkali již téměř dva roky. Rovněž u technologie ADSL Český Telecom nepočítá v nejbližší době se snižováním ceny, ale pouze s postupným navyšováním rychlosti v příštím roce.

ADSL Kabelové připojení Dial-up špička 40 hod. Dial-up mimo špičku 40 hod. Listopad 2001 40.49€ 32.82€ 37.92€ 30.02€ Květen 2002 35.86€ 28.67€ 25.23€ 18.67€ Změna - 11.4% - 12.7% -33.5% -37.8%

Fórum pro vytáčený internet zatím nemá výsledek

Hlavním cílem ZUI při jednáních Fóra pro vytáčený internet je vytvořit několik variant paušálního zpoplatnění přístupu k internetu, ze kterých by si koncový uživatel mohl vybrat nejvhodnější variantu. Pro aktivnější uživatele tedy požadujeme neměřený paušál, který umožní připojení prakticky v kteroukoliv denní dobu. S ohledem na technické parametry sítě Telecomu by i tento celodenní paušál musel mít jistá omezení.

Dalším požadavkem je intervalový paušál, který by si uživatel pro zjednodušení mohl představit i jako paušál na období mimo špičku nebo čistě víkendový paušál. Další variantou jsou nadstavbové balíčky s různým počtem volných hodin, které už dnes, bohužel v dost omezené míře, Telecom svým zákazníkům nabízí. Ten, kdo je pouze příležitostným uživatelem internetu, by samozřejmě měl možnost i nadále využívat současného způsobu připojení, kdy platí za každou minutu připojení.

Ovšem i současný model má některé závažné nedostatky. Představitelé Českého Telecomu do dnešního dne přesvědčivě nevysvětlili, proč je prvních deset minut dražších a proč zákazník platí i za neuskutečněné připojení. Každý dobře zná situaci, kdy spojení vypadne ještě před prohlédnutím první stránky, ale penízky na počítadle se odečtou. Nebudu zde představovat jednotlivé požadavky, v případě zájmu najdete podrobnosti zde.

Paušály jsou problémem

Český Telecom vytrvale odmítá paušální modely pro koncové uživatele i pro ostatní operátory v případě propojení (FRIACO). Ministr informatiky Mlynář se k otázce paušálu staví takto: „Paušál za vytáčený internet je důležitý pro ekonomiku země a pro rozvoj celé společnosti. Chci přispět k zavedení paušálu za internet, hlásím se k tomuto cíli, nebudu ovšem slibovat, že paušál bude do konce roku, protože by to bylo nerealistické. Nicméně musím konstatovat dvě věci. Za prvé: paušál za vytáčený internet je přímo úměrný velikosti trhu. Trh Spojených států je řádově větší než jednotlivé evropské trhy, proto také paušál za internet je v Evropě spíše vzácnou výjimkou, nikoli běžnou praxí jako v USA.“

Dovolím si trochu zaspekulovat nad rozšířeností paušálu a souvislostí s velikostí trhu. V USA je telekomunikační síť naddimenzovaná. Američané počítali s tím, že svoji síť nebudou využívat pouze pro telefonování, a posílili ji tak, že zde může mít paušál prakticky každý, kdo má doma telefon. V ostatních státech světa je situace trochu odlišná – telekomunikační síť s paušálním internetem moc nepočítala, a tak si zde jednotlivé společnosti mohly vybrat. Buď masivně investovat do zařízení nebo problém vyřešit regulačními opatřeními (rozpojování po určitém čase připojení, paušál na noční hodiny, předplacené volné hodiny).

Z těch známějších bych uvedl Francii, Anglii, Austrálii, Španělsko nebo Itálii. Málokdo však ví, že i země jako Maďarsko a Polsko nabízejí svým uživatelům jistou formu paušálu. V případě Polska se jedná o noční paušál (24 - 08 hod) za 59 PLN (zlotých), což je v přepočtu zhruba 437 Kč. Ještě zajímavější formu zvolilo Maďarsko, kde v období mimo špičku zaplatíte pouze za prvních 46 minut spojení v přepočtu 19,90 Kč a dále už surfujete zadarmo. V extrémním případě, kdy by se uživatel připojil v pátek večer a připojení by mu vydrželo do pondělka do rána, by zaplatil za 61 hodin pouze zmiňovaných 19,90 Kč.

Kolik chcete platit za paušál nebo ADSL?

Abychom Telecomu dokázali, že zájem o paušální internet i o ADSL mezi uživateli skutečně existuje, rozhodli jsme se vytvořit unikátní průzkum. Průzkum je spojený s registrací vážných zájemců o jednotlivé modely paušálu a také zájemců o službu ADSL v místech, kde není v současné době dostupná. Každý uživatel má tak možnost přispět vyplněním ankety k podpoře názoru, že i uživatelé, kteří nejsou v dosahu ADSL (nebo je pro ně cenově nedostupné), mají zájem o takové připojení k internetu, které by jim umožňovalo přístup k informacím v kteroukoliv denní nebo noční dobu za paušální poplatek.

Průběžné výsledky průzkumu najdete zde.

Cílem průzkumu je zjistit zájem o jednotlivé modely podle jednotlivých měst, případně podle ústředen, aby bylo možné po technické stránce co nejrychlejší zprovoznění nových modelů a dostatečné zajištění potřebné kapacity a technologií. Pro snadnější pochopení bude lepší příklad. Uživatel z obce Smilkov má zájem o ADSL, ale v současné době pro něj není dostupné. Proto by pro něj bylo jako dočasné řešení právě paušální vytáčené připojení, ale zároveň chce upozornit operátory, že by měl vážný zájem i o ADSL. Vyplněním průzkumu se tedy rozsvítí na mapě Středočeského kraje pod spádovou oblastí Votice jako vážný zájemce o paušál i o službu ADSL.

Každý uživatel teď může skutečně přispět k masovému rozšíření internetu u nás, dát o sobě vědět, a napomoci nám tak efektivněji prosazovat zájmy internetové populace při právě probíhajících jednáních Fóra pro vytáčený přístup k internetu (Dial-Up).