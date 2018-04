Kolik je v ČR opravdu uživatelů mobilů?

EuroTel minulý týden získal dvoumilióntého zákazníka. Oznámil to včera, 11. prosince. Podařilo se mu tak během jednoho roku získat milión zákazníků, což je více než v celé dosavadní historii EuroTelu. Pokud jde o počet zákazníků, je EuroTel stále považován za jedničku a prohlášení o dosažení hranice dvou miliónů zákazníků vydal evidentně proto, aby tento pocit mezi uživateli mobilů ještě více utvrdil. Rádi bychom přinesli srovnání s ostatními operátory, ale ti nám údaje o počtu zákazníku odmítli sdělit. Podle našich analýz, vyplývajících z dosavadního vývoje trhu a zkušeností z minulých let, měla síť Paegas na konci listopadu 1,7 milionu zákazníků, Oskar o málo více než 200 tisíc zákazníků. Bez jednoho sta tisíc by nás, mobilních telefonistů, tedy měly být čtyři miliony.

Pravidelné informace od operátorů chybí

Žádný z našich operátorů nezveřejňuje informace o počtu zákazníků pravidelně. Loni byly tyto údaje uvolňovány přibližně po dvou měsících. Letos zveřejnil údaje Oskar třikrát, RadioMobil čtyřikrát a EuroTel pětkrát. Nicméně trendy vývoje v posledních třech letech jsou si velmi podobné a ani z dílčích údajů nevyplývá, že by se letos měl mobilní trh vyvíjet jinak. EuroTel je tradičně silný na přelomu roku – v době od listopadu do dubna má svoje nejúspěšnější období. Naopak Paegasu více svědčí teplejší měsíce – od června do září na něj EuroTel v prodejích nestačí. Souboj těchto dvou titánů vůbec neovlivnil Oskar – jeho přítomnost na křivky prodeje ostatních operátorů nemá prakticky žádný vliv.

Je to zjevně způsobeno nenasyceností trhu, který stále roste.

Byť prostý pohled na křivky prodeje EuroTelu a RadioMobilu naznačuje, že dříve či později musí mít RadioMobil více zákazníků, vývoj v tomto roce tomu nenasvědčuje. EuroTel začínal tento rok s náskokem 195 tisíc zákazníků. Podle našich odhadů má v současnosti EuroTel o 300 tisíc zákazníků více.

Posledním měsícem, kdy oba operátoři současně zveřejnili počty svých klientů, bylo letošní září – tehdy byl náskok EuroTelu 150 tisíc uživatelů a společnost se chystala k náporu v závěru tohoto roku.

RadioMobil na tom byl velmi dobře na přelomu léta, kdy snížil ztrátu na odhadovaných 75 tisíc zákazníků. Když uvážíme, že EuroTel má přibližně 65 tisíc uživatelů v analogové síti Tip, byl RadioMobil prvenství v sítích GSM velmi blízko.

Jenže pak přišel jeho přehmat se 100% roamingem a postupně začal na EuroTel ztrácet. Na současném náskoku EuroTelu se také podepsaly poslední výpadky Paegasu a to i přes lákavou nabídku sad Twist.

Rozdávání karet SIM zdarma není fér

Zarytí fanoušci obou táborů si navzájem vyčítají nečistý boj toho druhého operátora. Na mysli mají především karty SIM rozdávané zdarma. Je více než zřejmé, že současný úspěch EuroTelu má na svědomí nabídka sady Go za dva tisíce a přibalování další karty SIM zdarma. Jenže kartu SIM zdarma dával RadioMobil celé léto, což se na výsledcích paradoxně neprojevilo. Dále má RadioMobil v nabídce karty Paegas Partner a pěkných pár tisíc karet SIM rozdal zdarma také 14. února – u příležitosti svátku Sv. Valentýna.

Bylo by velmi jednoduché poukazem na jen rozdané karty zpochybnit zveřejněné výsledky. Na druhou stranu všichni tři operátoři oznamují pouze počet aktivních zákazníků. Jde tedy o karty SIM, ze kterých byl v poslední době uskutečněn hovor.

Udávané počty by se neměly vztahovat na prodané (a rozdané) karty SIM, které nejspíš najdou uplatnění jako vánoční dárek. Operátoři je započítají až po Vánocích, kdy se z nich uskuteční první hovory.



Červené sloupce vycházejí z analýz Mobil.cz, modré sloupce představují oficiální údaje



Samotné počítání aktivních karet SIM je ošidné. Spousta lidí má karet SIM několik. Jen podle ankety Mobil.cz má 59 % z 997 hlasujících čtenářů více než jednu kartu SIM. Mnohem přesnější by bylo počítat počet mobilních telefonů, ze kterých se v mobilních sítích za určité období volalo. Více mobilních telefonů už totiž mnoho uživatelů nemá. Jenže to by se možná přišlo na to, že u nás nejsou čtyři miliony uživatelů mobilů, ale třeba tři, nebo dokonce jen dva a půl.

Vytahují se jako malí kluci

Operátoři se těmto přesnějším číslům zcela logicky brání. Velké počty klientů jsou samozřejmě marketingovým signálem pro potenciální zákazníky – abyste ušetřili, budete využívat služeb toho operátora, který má nejvíc zákazníků. Protože do takové sítě budete volat častěji než do těch ostatních.

Zřejmě proto EuroTel odmítnul zveřejnit informace o počtu zákazníků v létě, kdy se mohlo ukázat, že v počtu uživatelů sítí GSM k němu má Paegas proklatě blízko. A ze stejného důvodu pravděpodobně odmítá RadioMobil zveřejnit čísla nyní, aby se o zvyšujícím náskoku EuroTelu mohlo jen spekulovat.

Předvánoční boj o zákazníka je tedy rozehrán ve velmi ostrém tempu. A to je teprve začátek prosince, několik razantních úderů můžeme ještě čekat. Po Vánocích hodlá svoje čísla zveřejnit RadioMobil a váhat nebude ani Oskar. Na předpověď počtu mobilních uživatelů v příštím roce si ale počkejte až do ledna 2001. Právě na prosincových prodejích totiž záleží, jakým tempem se budou prodávat mobily v příštím roce.

Střízlivé odhady pro příští rok hovoří o tom, že mobilní telefon bude mít přibližně 55 % populace České republiky.