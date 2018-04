Kolik je to na dolary? Poradí jednoduché aplikace do vašich mobilů

Ačkoliv si snad každý člověk dokáže během několika sekund přepočítat alespoň přibližnou hodnotu dané měny nebo ji s pomocí kalkulačky přesně určit, existuje i několik argumentů pro nainstalování speciálního konvertoru.

Ten totiž narozdíl od standardních integrovaných převodníků podporuje o mnoho více měn, možnost stažení aktuálních kurzů z internetu či nejrůznější další doplňkové funkce. V dnešním článku si představíme tři programy pro převod světových měn, které patří k nejpoužívanějším.



Currency



Jeden z nejpopulárnějších konvertorů nezískal od svých tvůrců žádný originální název, a proto je ho v některých případech komplikované rozeznat od svých „konkurentů“. Hned po spuštění programu Currency se nám naskýtá pohled na několik základních měn i s jejich hodnotami. Nastavení aktuálních kurzů můžete provést vy sami nebo je připojením k internetu získat ze speciálního ekonomického serveru. V nabídce aplikace je téměř 140 světových měn, a tak nechybí samozřejmě ani české koruny.

Jestliže s převody financí pracujete dennodenně, pak vás zajisté potěší ukazatel růstu nebo poklesu dané měny na trhu. Pokud tedy budete pravidelně aktualizovat jejich hodnoty, zelená šipka ukazující směrem nahoru vás informuje o posílení, červená šipka směřující dolů bude symbolizovat pokles. Převodník měn by nebyl převodníkem, kdyby nebylo možné přepočítat například ruské rubly na americké dolary. V takovém případě pak stačí zvolit základní měnu a tu, na kterou chcete převádět. Do položky „Quantity“ posléze vepíšete danou částku a aplikace vám v reálném čase vypočítá ekvivalentní hodnotu v cizí měně.

Program Handy Converter by se mohl jako jeden z mála považovat za opravdového konkurenta programu Currency. Podporuje prakticky ty samé funkce, a to tedy například možnost stáhnutí aktuálních kurzů ze serveru Evropské centrální banky i vzájemné převody mezi jakýmikoliv z pětatřiceti přednastavených měn. To je sice oproti předchozí testované aplikaci několikanásobně méně, ale v seznamu nalezneme takřka všechny důležité měny, a to včetně té české.







Nejvíce nás však zaujala speciální funkce Směnárna, kde vedle klasického převádění můžete procentuálně zadat poplatek banky za výměnu peněz a program vám posléze vypočítá výslednou částku „ochuzenou“ i o tento výdaj. I za plnou verzi Handy Converteru musíte stejně jako za program Currency zaplatit. Dostupná je však i demoverze, a to s časovým omezením na jeden týden.



Výrobce: Epocware Ke stažení: trial verze (S60 v1 a v2 , S60 v3 ) Zakoupit plnou verzi za 9.95 USD (asi 200 Kč) Podpora: Symbian S60 Plusy: funkce Směnárna pro vypočítání poplatku banky, možnost aktualizace měn z Evropské centrální banky Mínusy: menší počet podporovaných měn



Quick Currency Converter



Aplikace Quick Currency Converter je jedním z prvních převodníků pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian. V poměrně pěkně propracovaném grafickém prostředí nalezneme třicet světových měn, mezi kterými se nachází i česká koruna.



Po ručním nastavení hodnoty dané měny nebo stažení těchto informací z internetového serveru Evropské centrální banky bude program v reálném čase vypočítávat hodnotu až dvanácti měn najednou. Počet zobrazujících se údajů však záleží na velikosti vašeho displeje. Program je levnější oproti předchozím aplikacím, a to úměrně vzhledem k funkcím, které podporuje. Bohužel však není možné stáhnout si demoverzi zdarma a pro vyzkoušení tohoto konvertoru je tak nutné zakoupit plnou verzi.



Výrobce: Corpris Ke stažení: komerční za 6.95 USD (asi 150 Kč) Podpora: Symbian S60 Plusy: možnost aktualizace aktuálních kurzů měn z Evropské centrální banky, pěkné grafické prostředí Mínusy: není dostupná demoverze programu

Jestliže nepřevádíte mezi cizími měnami příliš často, pak vám bude dozajista postačovat integrovaný převodník, který v současnosti podporuje většina mobilních telefonů na trhu, či dokonce obyčejná kalkulačka. Pokud však chcete se světovými kurzy pracovat intenzivněji, vyplatí se do některé z dnes popsaných aplikací investovat. Kdybychom měli shrnout všechny poznatky z našeho testování, určitě bychom vám doporučili vybírat mezi prvními dvěma recenzovanými produkty, tedy aplikací Currency a Handy Converter. Každá má své výhody a nevýhody. Zatímco první jmenovaný program podporuje několikanásobně větší počet cizích měn, Handy Converter je naopak zajímavý pro svou funkci Směnárna, která vypočítá výslednou hodnotu směny i s poplatkem banky. Vzhledem k tomu, že oba dva programy stojí naprosto stejnou částku, cena patrně nebude rozhodujícím kritériem.