Kolik chce Telecom za ADSL?

Český Telecom v těchto dnech posílá alternativním operátorům (AO) a poskytovatelům připojení k internetu (ISP) svůj návrh velkoobchodní nabídky ADSL (konkrétně jde o Referenční nabídku o přístupu k síti s využitím technologie ADSL). Nám se podařilo zjistit konkrétní ceny, které od svých konkurentů chce za přístup k ADSL (nejde o koncové ceny pro zákazníky):

Název a parametry služby Cena za měsíc Carrier ADSL Basic 192/64 989,- Carrier ADSL Basic 320/128 2069,- Carrier ADSL Profi 256/64 2789,- Carrier ADSL Profi 512/128 5039,- Carrier ADSL Profi 1024/256 10349,-

Ceny jsou v Kč bez DPH.

Agregace u ADSL Basic je 1:50 a možná je jenom dynamická IP adresa; u ADSL Profi je agregace 1:20 a můžete mít pevnou i dynamickou IP adresu.

Zřizovací poplatek za jednoho zákazníka je v případě ADSL Basic 1600 korun, za ADSL Profi zaplatí AO nebo ISP 4900 korun. Je zřejmé, že celé tyto poplatky nebo přinejmenším jejich část by museli operátoři vybrat od koncových zákazníků. Telecom nabízí dva typy koncových zařízení. Prvním je samotný ADSL modem Alcatel Speed Touch Home/USB, druhým pak modem a router Alctatel Speed Touch Pro. Za instalaci u zákazníka nic nepožaduje; měsíční pronájem Alcatelu Speed Touch Home stojí 150 korun, řada Speed Touch Pro vyjde měsíčně na 500 korun.

Telecom prostřednictvím této velkoobchodní nabídky nabízí pouze IP konektivitu – jiným operátorům nepředá samotný fyzický datový tok (což požadují konkurenti a ČTÚ), ale už data převedená do IP sítě, což znemožní poskytovaní hlasových služeb nebo obecně služeb citlivých na prodlevu (latenci).

Ceny jsou vysoké

Přestože se k cenám v této velkoobchodní nabídce ještě žádný zástupce alternativního operátora nebo poskytovatele připojení k internetu oficiálně nevyjádřil, neoficiálně všichni mluví o nehorázných cenách. K podobnému názoru ale můžete dospět i sami, když se podíváte například do tohoto článku, kolik v jiných zemích stojí ADSL koncové zákazníky. Ceny v tomto článku jsou přitom velkoobchodní – to, co nabídnou operátoři svým uživatelům, by muselo být ještě dražší.

Přitom se dá předpokládat, že samotný Telecom (nebo jeho Internet Online) bude muset nabídnout svým vlastním zákazníkům nižší ceny, než nabízí jiným operátorům. Ještě tak relativně konkurenceschopné by na trhu byly ceny za ADSL Basic (ve srovnání s kabelovou nebo bezdrátovou konkurencí). ADSL Profi by již bylo neprodejné – a to se stále bavíme o velkoobchodních cenách, které nejsou pro koncové zákazníky.

Bylo by opravdu zajímavé znát motivaci osob, které za nabídku ADSL v Českém Telecomu odpovídají. Tato velkoobchodní nabídka má zřejmé dva podtexty – poškodit konkurenty (vysokými cenami a poskytnutím pouze IP přístupu, nikoliv přístupu k datovému toku) a nepoškodit vlastní trh s pronajatými okruhy, které jsou u nás považovány za předražené (a které ceny ADSL Profi víceméně kopírují).

Přitom i zatvrzelým monopolistům v Telecomu musí být jasné, že ještě tento či nejpozději příští rok by mělo dojít ke zpřístupnění místních telefonních linek konkurenci. A ta by potom mohla po současných telefonních linkách, které budou i nadále patřit Telecomu, nabízet hlasové a samozřejmě i ADSL služby. V případě, že by Telecom nabízel cenově zajímavý přístup ke koncovým zákazníkům prostřednictvím ADSL nebo služeb volba/předvolba operátora, neměli by poté konkurenti o přístup k místním linkám takový zájem – nepotřebovali by to. Také Telecom by na tom vydělal více, než když bude muset pustit jiné operátory až k místnímu vedení, a to za ceny regulované Českým telekomunikačním úřadem. Mimochodem, právě tato matematika vedla v západní Evropě k tomu, že o přístup k místnímu vedení není takový zájem; tamní alternativní operátoři to už totiž nepotřebují…

ČTÚ se může jenom dívat…

Jediný, kdo může být v tuto chvíli relativně v klidu, je Český telekomunikační úřad. Ten sice loni nařídil Telecomu, aby nabídnul jiným operátorům přístup k datovému toku a uzavřel dohodu alespoň s jedním z konkurentů, ale nyní se ukazuje, že naprosto zbytečně. Dva termíny, které ČTÚ stanovil, totiž Telecom nedodržel a před koncem roku podal žalobu na neplatnost rozhodnutí ČTÚ týkající se ADSL, takže v současnou chvíli nemůže ČTÚ reálně nijak zasáhnout. Nabídka Telecomu se navíc netýká propojení sítí, kde má ČTÚ jisté regulační možnosti, ale připojení k síti, což je neregulovaná záležitost. Pokuta také nepadá v úvahu – ty se totiž udělují za porušení telekomunikační licence nebo zákona a k tomu nedošlo…

Je samozřejmě jasné, že telekomunikační regulátor v tuto chvíli usilovně přemýšlí nad možností, jak na vzniklou situaci reagovat, ale fakticky se vlastně nic nestalo. Problém by mohl nastat až v případě, že Telecom začne ADSL nabízet svým koncovým zákazníkům, a to třeba i za nižší ceny (třeba i v rámci různých slev či akčních nabídek) než v případně velkoobchodního prodeje. V takovém případě by to byla záležitost antimonopolního úřadu. Jestli ale Telecom hospodářskou soutěž neporuší, budeme mít smůlu. Český Telecom sice možná výrazně zpozdí rozvoj internetu u nás, ale to přece není nic nelegálního…