Kolik bude stát nové ADSL?

Od příštího roku (konkrétně 5. ledna) začnou platit nové tarify pro ADSL. Koncové ceny zatím představil pouze Český Telecom, který služby koncovým zákazníkům poskytuje pod značkou Internet Online. Ostatní poskytovatelé internetu svou nabídku zřejmě představí v nejbližší době. Při tvorbě tarifů jsou totiž závislí na velkoobchodní nabídce Telecomu a ten je s ní seznámil ve stejný den kdy ji představil i novinářům – včera 26. listopadu.

U tarifů primárně nabízených koncovým zákazníkům zůstávají zachovány limity dat, které můžete v rámci měsíčního poplatku za měsíc přenést. U každé ze dvou rychlostí si můžete vybrat ze tří variant objemu bezplatných dat. Pokud tento limit přečerpáte, zaplatíte za každých dalších 5 GB 200 korun (bez DPH). Vedle toho existují tři tarify nazývané Profi, kde objem přenesených dat není omezený. ADSL určené pro domácnosti má stále agregaci v poměru 1:50, u ADSL Profi je agregace příjemnější, 1:20.

Pokud vám přijdou současné tarify nezajímavé a rádi byste si ponechali ty současné, tak u Internet Online máte smůlu – podle informací z tiskové konference automaticky dostanete nové tarify. Jak to bude se zákazníky jiných operátorů v tuto chvíli nedokážeme jasně říct, ale vzhledem k tomu, že současné tarify platí jen do konce roku, tak se domníváme, že je potká stejný osud jako tarify Internet Online. Přesné informace přineseme v nejbližších dnech.

Nové ceny ADSL

Rychlost Objem dat Cena bez DPH Cena s DPH 22 % 512/128 3 GB 899 1097 512/128 6 GB 1019 1243 512/128 10 GB 1239 1512 1024/256 6 GB 1469 1792 1024/256 12 GB 1709 2085 1024/256 20 GB 2049 2500 256/64 bez omezení 2049 2500 512/128 bez omezení 2975 3630 1024/256 bez omezení 5675 6924

Jde o zlevnění nebo skryté zdražení?

Zákazníci Českému Telecomu vytýkali kvůli ADSL spoustu věcí – především snížení rychlosti kvůli agregaci, dlouhé lhůty při vyřizování čehokoliv a limity objemu dat. Jenže český zákazník slyší na jednu věc ze všeho nejvíce. Cena 900 Kč bez DPH je právě tím, co většina zákazníků ocení, bez ohledu na datový limit 3 GB. Běžnému uživateli to totiž stačí. Ti náročnější mají možnost si další data dokoupit, nebo zvolit jiný tarif. Nenechejte se zmást negativními reakcemi v diskusích, spokojení uživatelé totiž obvykle nikam nepíšou.

Datové limity u nejpomalejších a nejlevnějších variant ADSL jsou obvyklé po celém světě a podobné stupňování ADSL jako zvolil Telecom používají i další velcí operátoři (většinou jde o bývalé monopoly, alternativní ISP mívají volnější politiku vůči uživatelům). Rozhodně ale Telecom mohl více snížit ceny v současnosti nejdražších variant ADSL. Také rychlosti u těch bezlimitních variant jsou vysoké, nicméně respektují situaci na českém telekomunikačním trhu. Pronajaté okruhy jsou v České republice velmi drahé a jestli by jejich cenu mohlo něco snížit, tak je to právě ADSL. Spousta firem by totiž oželela kvalitu výměnou za nižší cenu. To je důvod, proč jsou ceny profesionálních variant ADSL vysoké a až tak rychle klesat nebudou.

Současné varianty ADSL příliš nepřejí náročným uživatelům internetu, kteří chtějí používat videopřenosy, poslouchat rádio a stahovat velké objemy dat (kromě videopřenosů a rádia jde ale v drtivé většině případů o krádeže software, hudby a filmů). Nicméně o tyto uživatele žádný z poskytovatelů internetu či obsahu nestojí. Nejsou totiž ochotní platit za žádné další služby. Jediné peníze, které lze od nich získat, je za bezlimitní varianty ADSL.

Kromě těchto uživatelů jsou ale i malé a střední firmy, pro které je ADSL často jedinou rozumnou možností, jak se připojit k internetu a třeba i provozovat své jednodušší webové aplikace. Ty už mohou mít právem pocit, že je berou poskytovatelé internetu a Český Telecom na hůl. Dnes jsou ještě ochotní to tolerovat, ale do budoucna budou muset právě kvůli těmto zákazníkům jít ceny ADSL ještě trošku dolů.

I když Telecom není nakloněný ke změnám cen v rychlejší periodě než je jeden rok, zřejmě přistoupí ke změně cen před polovinou roku (květen až červen). V té době chce totiž zavést nové služby vysokorychlostního internetu (mluví se o dalších variantách xDSL, nejen ADSL) a bude také čelit silnému tlaku alternativních telekomunikačních operátorů, internetových poskytovatelů a se svou nabídkou přijdou i kabelové společnosti. Musí také počítat s podzimní ofenzívou mobilních operátorů, Eurotel by totiž v té době již mohl začít reálně testovat EDGE. A možná se dočkáme i toužebného paušálu za internet přes modem, protože Telecom dlouhodobě nemůže přání zákazníků ignorovat. To je dost důvodů k tomu, abychom se domnívali, že ADSL v příštím roce dozná podstatných změn.