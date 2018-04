Kolik bude mít na konci roku ADSL uživatelů?

První týdny po spuštění ADSL se Český Telecom potýkal se závažnými technickými problémy, což se odrazilo také na nízkém počtu zrealizovaných přípojek. Zhruba 900 zrealizovaných přípojek za téměř šest týdnů skutečně nebyl údaj, se kterým by se mohl Český Telecom zrovna chlubit. Rozpočteme-li tento údaj na jednotlivé dny, vychází průměr na 30 přípojek za jeden pracovní den v celé České republice.

O dva týdny později ale Český Telecom přece jen zrychlil a ohlásil 2 000 zrealizovaných přípojek. Zajímavé jsou však počty podaných a potvrzených objednávek. Zatímco počet zrealizovaných přípojek nabírá na rychlosti, počet objednávek jako by nerostl tak rychle, jak se očekávalo.

Proč je malý zájem o ADSL?

Existuje několik možných vysvětlení. Jako první se nabízí varianta, že množství uživatelů, kteří byli ochotni zaplatit i několikrát vyšší částku, než je běžné ve státech EU, se vyčerpalo, což ale nezní pravděpodobně. Ačkoliv je cena hodně nadsazená, přece jen byl hlad po této technologii příliš velký na to, aby cena odradila ty uživatele, kteří dnes platí víc než 1 000 Kč měsíčně za standardní vytáčené připojení (dial-up i ISDN). Nezapomeňme, že takových je mezi námi více než 30 tisíc.

Mnohem pravděpodobněji se jeví záměr Telecomu - alespoň do doby, než odstraní všechny technické nedostatky - oddálit největší nápor zájmu. Každý z nás pročítá denní tisk nebo sleduje televizní vysílání. Zatímco reklamou na digitální ISDN nás bombarduje Telecom několikrát denně prostřednictvím médií, reklamu na ADSL najdete pouze na internetu. Očekával jsem zmínku o ADSL alespoň v měsíčním vyúčtování, ale i tam jsem našel pouze leták o poslední šanci využít ISDN. Nabídka je časově limitovaná. Ale přesně tak, jako byla limitovaná již před rokem, kdy jsem tomuto vábení málem podlehl.

Nechci však v tomto článku kritizovat marketingové metody Českého Telecomu, i když se ke mně poslední dobou dostávají neoficiální informace, že i cena ADSL služeb není založená na nákladech, jak se nás oficiální cestou snaží přesvědčit Český Telecom. Mělo by jít o čistě obchodní záměr jak pozdržet vlnu zájmu o tuto službu, alespoň do doby, než Český Telecom bude technicky připraven takový nápor zájmu zvládnout.

Srovnání se světem je pro nás stále neradostné

V těchto dnech také uplyne devadesátidenní zákonná lhůta, ve které by se ti alternativní operátoři, kteří požádali o propojení, měli s Českým Telecomem dohodnout. Pokud jsem dobře informovaný, jednání k vzájemné dohodě zatím nesměřují. Proto bude s největší pravděpodobností muset zasáhnout Český telekomunikační úřad a začít ADSL regulovat. Ostatně to už slíbil ve chvíli, kdy i jeho studie prokázala, že ceny za ADSL jsou u nás mnohem vyšší než v státech Evropské unie. Český Telecom na své tiskové konferenci také oznámil, že víc než dvaapůlkrát navýší rychlost u stávajících variant, takže se rozhodně máme na co těšit.

Český Telecom údajně chce za první půlrok získat 16 tisíc uživatelů a do konce roku snad celkem až 30 tisíc nových uživatelů ADSL. Ne že by tento záměr nebyl uskutečnitelný; v případě navýšení rychlosti a poklesu ceny a spuštění masivní reklamní kampaně si toto číslo dokážu představit. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by tento plán myslel někdo vážně. Zřejmě ještě dlouho budeme závistivě pokukovat nejen po vyspělých státech jako Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, ale i po státech srovnatelných s námi, jako je Estonsko, Maďarsko nebo Polsko.

Estonsko dokonce v poslední dostupné studii společnosti Point-Topic označují za jakéhosi tygra mezi kandidátskými zeměmi, protože penetrací 2,24 ADSL linek na 100 obyvatel předstihuje i takové země, jako je Holandsko, Itálie a Velká Británie. Kdybychom se tedy chtěli srovnávat s Estonskem nebo Francií, která rychlostí zavádění vysokorychlostního internetu šlape na paty i Německu, museli bychom v dosti krátké době dosáhnout zhruba 200 tisíc přípojek ADSL.

Čísla uvedená v této tabulce však dnes již neplatí, protože společnost Point-Topic uvádí svoje studie vždy s tříměsíčním zpožděním. Už dnes však s jistotou víme, že Anglie už před dvěma měsíci překonala hranici 600 tisíc přípojek. Podobně je tomu u Francie, Španělska a Německa, kde si bez obav připočtěte k poslednímu údaji zhruba 200 tisíc přípojek.

ADSL nevede ke ztrátě

Vzpomínáte ještě na argumentaci Českého Telecomu, že nízké ceny ADSL služby přivedly zahraniční operátory do velkých finančních problémů? Téměř všichni zahraniční operátoři skutečně nevykázali za poslední dva roky žádný zisk a potáceli se v červených číslech. Masivní investice do nových technologií však začínají přinášet své ovoce a první vlaštovkou je i Deutsche Telekom, který skončil v prvním čtvrtletí s čistým ziskem, a to poprvé od druhého čtvrtletí předminulého roku. Jeho provozní ziskovost přitom růstem o 18 % překonala očekávání analytiků. Společnost oznámila, že za čtvrtletí vytvořila čistý zisk 0,85 miliardy eur po ztrátě 1,8 miliardy eur ve stejném období minulého roku. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl na 4,5 miliardy eur z loňských 3,87 miliardy.

Lepší mapa pokrytí ADSL

Telecom v posledních dnech přece jen není tak skoupý na informace, jak jsme od něj byli zvyklí. Doslova překvapil podrobnou mapou lokalit, kde je služba ADSL již v těchto dnech dostupná. Nebo spíše nedostupná? Každopádně velikost 1,6 MB nemálo majitelů vytáčeného připojení k internetu odradí od přece jen trochu delšího stahování. Proto jsme pro vás připravili speciální sekci, kde si stačí vybrat pouze část mapy, která vás zajímá, a opravdu rychle zjistit, jestli patříte mezi ty šťastlivce, pro které by mělo být ADSL alespoň podle této mapy dostupné. Jestli jsem mapu dobře pochopil, ani to, že bydlíte na území označeném jako pokryté, není zárukou, že je právě pro vás ADSL dostupné. Všechno bude ještě záležet na kvalitě místní smyčky a také na vaší vzdálenosti od ústředny.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.