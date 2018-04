Kolem Siemensu se točí více nápadníků, prý i Motorola

Již o víkendu jsme vás informovali, že podle německého listu Süddeutschen Zeitung jedná se Siemensem o strategické spolupráci s divizí mobilních telefonů společnost Acer. Nedlouho poté zase německý časopis Der Spiegel zveřejnil informace o námluvách Siemensu s kanadskou společností Nortel. Ani jeden z těchto nápadníků se ale výrobou mobilních telefonů přímo nezabývá.

Aktuálně zveřejnil Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, že mezi nápadníky je i americká Motorola, v současné době druhý největší světový výrobce mobilů. Motorola se již o Siemens kdysi zajímala, z obchodu ale sešlo. Nyní by se jistě Motorole tržní podíl Siemensu hodil, přiblížila by se tak na dostřel světové jedničce - Nokii. Na druhou stranu si ale takové spojenectví dost dobře nedokážeme představit, respektive z dlouhodobého hlediska by asi značka Siemens zanikla.

Variant je však samozřejmě víc, nechme se tedy překvapit. Rozhodnuto má být již tento týden ve středu. Siemens odmítá veškeré spekulace komentovat, mluvčí společnosti Acer, Henry Wang, zájem této společnosti o mobilní divizi Siemensu popřel.