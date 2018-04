Kolem paragrafu 78 chystaného Telekomunikačního zákona je opět rušno a vypadá to tak, že nedělní televizní debata na ČT1 opět věci pohnula správným směrem. Již i někteří poslanci tlačí na to, aby přenositelnost čísel byla odložena maximálně o rok a provolba operátora aby byla zprovozněna současně s liberalizací. Správná aktivita, ačkoliv - a to je třeba zdůraznit - Telecom tak dostává o rok více, než by dostat měl. Telecom věděl o liberalizaci od roku 1995 a znovu zdůrazňuji, že o provolbě operátora i přenositelnosti čísel vědět musel, ledaže by poslední čtyři roky prospal šípkorůženkovsky, to byl požadavek, kterému se v telekomunikacích nedalo a nedá vyhnout. Tak kde je jaký nárok na odklad? Pokutu Telecomu je třeba za to, že nezvládl něco, co nepochybně zvládnout měl. A tentokrát pokutu, kterou mu nějaký ministr grandsky nepromine - co jiného zbývá, když selhává dohoda.