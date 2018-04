Kolegové v redakci tvrdí, že náš včerejší úvodník byl poněkud tajemný. I musím ještě jednou napsat, co že to vlastně je u nás za změny. Dříve, než jsme plánovali, nás okolnosti přiměly udělat personální změny. Z redakce odešli dva kolegové a místo nich přišel jeden nový. Proto jsme na přechodnou dobu snížili množství článků. Samozřejmě současně pracujeme na tom, abychom naše stavy co nejrychleji doplnili, neřkuli posílili. Doufám, že případné tajemno, které se snad rozšířilo včerejším editorialem, se mi podařilo tím dnešní rozptýlit.