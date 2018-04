Kolébka k Palm m50x - USB i RS 232

Nyní již stačí do kolébky vyvrtat díru pro přepínač a kabel k sériovému portu. Je nutné oba komponenty umístit na vhodné místo, tak aby při zavírání kolébky nevadily plastovým dílům a šroubkům v jejich činnosti. Teď již stačí vše pečlivě zkontrolovat a kolébku uzavřít. Než dotáhnete všechny šroubky, ujistěte se, že vše funguje. Připojte USB i sériový port do vašeho PC, na zadní straně kolébky si přepněte do polohy US