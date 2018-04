Koho odposlouchává GlobTel?

Je to zhruba měsíc, když se vyrojily "zaručené zprávy jednoho z techniků GlobTelu" o tom, že GlobTel odposlouchává všechny svoje klienty. Ty uvozovky neznamenají despekt k technikům GlobTelu ale spíše pochybnost o tom, zda opravdu šlo o technika GlobTelu.

Měsíc jsme zprávě nevěnovali pozornost - domnívali jsme se, že jde o informaci natolik absurdní, že jí nikdo nebude věřit. Lidská naivita je neomezená: ukázalo se, že jsou i tací, kteří zprávě o odposlechu věří.

GlobTel ještě ke všemu neměl odposlouchávat všechny hovory vedené v jeho síti a zálohovat je (prý šlo o tajnou doložku licence), ale také aktivně odposlouchával dění okolo mobilních telefonů. Váš mobil ležel nastole a v ústředí Globtelu běžela páska s nahráváním, tvrdí "technik Globtelu, jenž si nepřeje být jmenován".

Tak tedy vzhůru na meeting s naivitou: mobilní telefony systému GSM nemají žádnou možnost, jak odposlouchávat dění v jejich okolí, aniž by k tomu dal pokyn jejich majitel. Nelze totiž "zdvihnout sluchátko" a poslouchat to, co se děje okolí citlivého mikrofonu - obvod je prostě a jednoduše rozpojen a žádná z firem, co znám, nezapojila obvod tak, aby se dal mikrofon zapojit jinak, než regulérně z telefonu nebo systémového konektoru. Proč je to tak? Taková úprava schématu by stála pár dolarů a není důvod, proč ji dělat - a každý ušetřený dolar je dobrý. Nevěříte? Prostudujte si zapojení svého telefonu.

Druhak: trvalé zapojení by totálně vyžíralo baterie a to tak, že výdrž v síti GlobTelu by se rovnala několika hodinám, ne desítkám.

Shrnuto: je technickým nesmyslem, aby se odposlouchávalo dění v okolí speciálně neupraveného mobilního telefonu. S tím nenadělá nic ani Vlado IV. Mečiar.

Odposlouchává GlobTel všechny hovory? Počítejme: uvážíme-li přibližně 200 000 klientů, kteří prohovoří 40 minut měsíčně, máme to při datové toku na GSM 9,6 KB za vteřinu slušnou porci 4,3 TB dat měsíčně! Škoda, že se na takovou databázi nedá dělat reklama, databáze Microsoftu na Terraserveru má o něco málo méně a tak by GlobTel držel primát, co se týká objemu zálohovaných dat - neřku-li, kdyby to bylo zálohováno za rok na 50 TB záloze. Asi si všichni dovedeme představit, jak dobře se utajuje taková databáze - znamená to robotizovaný zakladač pásek (že by to někdo dal na pevný disk, o tom lze pochybovat), poměrně velký prostor s ostrahou a spoustou lidí.

Myslíte si, že opravdu GlobTel odposlouchává?



Samozřejmě technicky to řešitelné je, ovšem přiznejme si, že jen za solidního vypětí sil a peněz. Proč by to GlobTel dělal?

Vloni podobná aféra potkala ČR - oba operátoři dělali ovšem něco méně zavrženíhodného - pouze sledovali svoje uživatele a ukládali data do databáze. Tedy údajně. Také tajná doložka - prostě klasické paranoidní schéma.

Tehdy o tom točila ČT1 a vyžádala si malý technický exkurs od Mobil serveru, jenž jsme poskytli. Kromě toho, že jsem zapochyboval o tajných dodatcích, tu byl i další důležitý aspekt: sama policie neuměla s údaji o lokalitě zacházet (ověřeno v praxi).

Celá causa, jak na Slovensku tak v ČR měla jediné východisko - že to operátoři popřeli. Jistě - popřeli to proto, že museli, aby nevyzradili tajemství a nezruinovali se. Nebo dost možná proto, že tomu tak opravdu bylo?

Když u nás v kanceláři ČT natáčela rozhovor, ptal jsem se po jeho skončení, co na to říkali operátoři. Redaktor mi potvrdil, že to samozřejmě popřeli - jen jediný člověk údajně bez zaváhání potvrdil, že operátoři polohu určitě zaznamenávají a sledují - pan Bašta - tehdy bezpečností expert ČSSD - názor střelený hodně od boku či od kufříku. Nevím - sám jsem ten film nakonec neviděl...

Sledování a odposlouchávání polohy všech mobilních telefonů připojených do mobilní sítě považuji za vyloučené - šlo by o tak technicky i finančně náročný projekt, že by nebylo možno jej utajit a byl by potvrzen z více zdrojů. Nehledě na to, že by software ústředen vyžadoval úpravy.

To ale nevylučuje možnost jednotlivého sledování či odposlechu - ta technicky realizovatelná je. Pokud by ale nebyla zabezpečená po stránce lidské, neudržela by se v tajnosti příliš dlouho - a tím nemyslím "zprávu od nejmenovaného technika GlobTelu".

Mimochodem, obávám se, zda jsem tím "nejmenovaným technikem GlobTelu" nebyl já sám - do jedné slovenské ufologické konference jsem totiž na něčí žádost přispěl článkem, kde jsem právě možnost kompletního odposlechu a monitoringu rozebíral - včetně toho, že jsem odhadl u "technika" později se vyskytnuvší cifru 3TB na uchování nahrávek. Že šlo o teoretický názor, snad nemusím připomínat.

A jaký je váš názor?

