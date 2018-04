Koaliční škrty ohrožují příspěvky na internet

Ministr informatiky Vladimír Mlynář chce Čechům přispět na počítače. Jeho rezort chystá návrh, který umožní odečíst ze základu daně položky za pořízení počítače i internetové připojení. Koalice se ale ve čtvrtek dohodla, že sníží výdaje.

"Program by to mohlo ohrozit," vzkázal ministr po své tiskové mluvčí. Ministerstvo informatiky se původně snažilo návrh prosadit i do programového prohlášení vlády, to se mu ale nepodařilo.

"Je pravda, že snížení rozpočtu, jak s ním počítá koalice, by mohlo znamenat, že plánované příspěvky by mohly být nižší," připustila mluvčí ministerstva Klára Volná.

Zvýšení počítačové gramotnosti je ale podle jejích slov pro ministerstvo prioritou, a bude se ho proto bude snažit prosazovat dál. "Počkáme na vhodnou příležitost a budeme se snažit návrh prosadit," řekla Volná iDNES.

Připravovaná novela počítá, že zvýhodnění využijí rodiny s dětmi a studenti. Ti by měli návrh na odpočet z daňového základu.

