Klouzat se budeme i letos: Vodafone otevře tradiční kluziště v Praze a Ostravě

Kluziště Vodafone nebude chybět ani letos. V Praze bude otevřeno 2. prosince 2006 v 17 hodin a nejdete jej tradičně na Ovocném trhu. Bruslit se bude moci každý den od 10.00 do 21.30 a to až do 1. ledna 2007. Za vstup na led navíc nic nezaplatíte.

Ledová plocha nebude chybět ani v Ostravě na Jiráskově náměstí. Otevření proběhne 1. prosince 2006 v 17 hodin a bude otevřené až do 1. ledna 2007, každý den od 9.00 do 21.00.

Rozloha kluziště bude tradičně 30 x 14 metrů. Půjčení bruslí je zdarma pro zákazníky Vodafonu, pro ostatní za cenu 30,- korun za hodinu.

Stejně jako v minulých letech bude půjčovna bruslí k dispozici přímo u kluziště, dále pak úschovna věcí a jukebox, kde si si budou moci návštěvníci kluziště nechat zahrát svoji oblíbenou skladbu.

Letošní novinkou bude vánoční strom přímo uprostřed kluziště, který více navodí vánoční atmosféru. A i kdyby náhodou letos nebyla ta pravá zima a stupně teploměru by ukazovaly nad nulu, nic se neděje a bruslit se může stále. Díky použité technologii vícevrstvého ledu vydrží plocha neporušená až do 10 °C.

Kluziště bude zdrojem zábavy i pro lidi, kteří neholdují tomuto sportu. Prostřednictvím webových kamer a online přenosu budou moci na stránkách sledovat své bruslící přátele. Na stejných stránkách bude k dispozici i fotogalerie obsahující snímky pořízené fotografem na přání návštěvníků kluziště.

Peníze získané z půjčovného bruslí budou s pomocí Nadace Vodafone redistribuovány na charitativní účely, konkrétně na podporu vybraných Nízkoprahových klubů sídlících v regionech Praha a Ostrava.

Minulý rok si v Praze na Ovocném trhu zabruslilo kolem 11 tisíc lidí, v Ostravě přes 12 tisíc návštěvníků.