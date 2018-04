Klonování SIM karet se začíná rozmáhat za bohulibým účelem

Když počátkem tohoto roku probleskly zprávy, že šifrování GSM SIM karet algoritmem COMP128 bylo prolomeno a že nic nebrání tomu, aby ke klonování SIM karet docházelo, zdvihla se vlna paniky. Částečně k tomu napomohla papírová média, jež buď z neznalosti problému, a také z touhy po senzaci, tiskla články s palcovými titulky "Černý den GMS".

Opak je pravdou - emoce se uklidnily, vášně opadly a s nimi také padla obava o soudný den GSM sítí. Bystřejší zjistili, že k naklonování SIM karty je potřeba nejenom SIM kartu fyzicky vlastnit, ale hlavně nemít ji chráněnou PINem, méně bystrým rozruch sešel z očí i z mysli. Soudný den se nekonal k lítosti mnohých, kdož doufali, že telefonovat se v GSM síti bude zdarma.

Nyní se ukazuje, že klonování SIM karet lze použít i za bohulibějším účelem, než je okrádání operátora či majitele napíchnuté SIM karty. Světem GSM totiž začíná vanout duch nového problému. Stále více se využívají alternativní zařízení přistupující do GSM sítě - a do nich je potřeba dát SIM kartu. Nezřídka jsou to zařízení osobního charakteru - a v takovém případě je potřeba vyndat SIM kartu z telefonu, dát ji do zařízení a pak ji zpětně přehodit. To samozřejmě zdržuje - možnost je použít více SIM karet za více peněz, ale proč, když máte svoji SIM kartu.

Takovéto problémy vyvstávají u managerů, kteří mají v notebooku datové GSM modemy s vestavěným terminálem, nebo mají dva mobilní telefony - jeden maličký pro pobíhání v kanceláři a druhý s velkou baterkou do terénu. Dalším případem jsou lidé, kteří si kupují GSM telefony kombinované s rádiem nebo mají vestavěný starší a výkonnější GSM mobil do auta, zatímco na pochůzky používají jiný telefonek.

Všichni tito lidé potřebují více SIM karet s jedním účtováním a jedním telefonním číslem. Tato služba ale není obvyklá ani v zahraničí a u nás ji poskytuje jen EuroTel pod názvem DuoCard a to pouze pro nákup telefonu s rádiem od Bosche. Jinak si DuoCard pořídit nelze.

Právě v SRN a v Dánsku nyní roste počet lidí, kteří si dávají svoje SIM karty pokoutně naklonovat. Taková klonovaná karta stojí cca 3000 Kč a samozřejmě je tarifikována na původní účet - a její nový majitel ji může používat jako záložní SIM kartu. Je ovšem třeba dbát na to, že do sítě může být přihlášena pouze jedna SIM karta - pokud by byly aktivní obě dvě SIM karty, síť by náhodně brala tu kartu, na kterou by se probojovala dříve.

Operátoři proti klonování GSM karet bojují různě - především pro ně zatím nepředstavuje významný problém. Druhak existují mechanismy, jimiž se případná klonovaná karta s nekorektním použitím dá zjistit - například GSM síť zjišťuje, jaké jsou rozdíly polohy SIM karty v poslední chvíli. Již legendární je příběh kanadského pilota na britské základně, který měl v letadle vypnutý mobil - a ve stíhačce přeletěl na jinou základnu. Tam mu telefon oznámil, že karta byla zablokována pro pravděpodobnou krádež - GSM síť nebyla schopna uvěřit, že někdo může vyvinout rychlost 1800 km/h.

Pokud se ovšem nedopustíte vyloženého přehmatu a budete mít karty opravdu pro svoje běžné použití ve svých rezervních telefonech, operátor ji bude zjišťovat jen obtížně. Vzhledem k tomu, že operátoři zatím nejsou příliš ochotni situaci řešit vydáváním kopií karet, stává se klonování jedinou alternativou pro lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí mít kopii vlastní SIM karty. A obchod s klonováním kvete.

