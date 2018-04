Klonovací SIM karta pro Motoroly

Je to již dávno, co jsme naposledy updatovali náš překlad Janusových stránek o telefonech Motorola, takže je na čase podívat se, co je zajímavého nového. Upozornění: tyto stránky jsou určeny pro techniky - nesnažte se tyto informace aplikovat, pokud nejste elektronik. Za poškození vašeho telefonu nepřebíráme zodpovědnost - jakákoliv praktická aplikace jde na vaše triko.

Jak jste si patrně mnozí všimli, firma Motorola z novějších sérií telefonu odstranila možnost vstupu do servisního menu přes oblíbenou kombinaci kláves. Naštěstí se našel dobrovolník v CPG zvaný Android, který vymyslel, jak servisní menu do těchto Motorol dostat.

Jedná se o emulátor SIM karty napsaný v Turbo Pascalu, který ve spolupráci s jednoduchým hardware umožní emulovat servisní SIM karty. Servisní SIM karty se vyznačují především tou zajímavou vlastností, že umožňují updatovat i ty části firmware a paměťových oblastí, které jsou jinak nepřístupné.

Na snímku vidíte modrou klonovací SIM kartu, uprostřed je pak malý plošný spoj, který se stará o logiku procesů mezi SIM kartou a počítačem. Propojení s počítačem je realizováno přes RS-232 a počítač nepotřebujete příliš výkonný, stačí 286/16MHz. Jako klonovací SIM kartu je vhodné použít telefonní kartu, nebo tenký a speciálně upravený plošný spoj.

Díky tomuto zařízení si každý může emulovat servisní SIM kartu a opravit si tak některé věci, které se mu na jeho Motorole nelíbí.

Zde si můžete stáhnout celý popis zařízení, návrh plošňáku, zdrojové i EXE kódy programu ASIM verze 2.9 - vše o délce 59 Kb. Honzovo doporučení - není zcela dobré požívat program naostro ve VRM, je dobré shodit systém do DOSu, tedy neužívat DOS okna 32bit systémů.

Klonovací servisní SIM karta může měnit údaje v paměti novějších Motorol - údaje jsou ukládány po jednotlivých framech. Doporučujeme používat Motorol od verze 7500 (ne 7200!) - TST dokonce vytvořil pěkný a celkem pohodlný program, jímž se dají editovat úvodní loga na grafických Motorolách (8700 atd) - ty jsou totiž vytvářeny jako jednobitové bitmapy (tj. samozřejmě černobílé) o velikosti 96 x 32 bodů - je vhodné si svoje vlastní logo navrhnout třeba ve PhotoShopu. Program MEDIT 3.0 naleznete zde, součástí je i manuál, několik tipů, rad a vzor takového loga.

Takto lze samozřejmě i hardwarově aktivovat servisní menu pro sledování stavu sítě GSM. Popis celého servisního menu naleznete zde.

Několik základních poznatků (zbytek si naštěte v manuálu u zmíněných programů!):

Vždy si nejprve stáhněte frame, který chcete přepisovat a zazálohujte si ho. Jakmile jej špatně přepíšete, můžete jej přepsat novou verzí.

Telefon během uploadování zeditovaných framů nevypínejte - nemuselo by být možné obnovit transferování framů!

Nejdříve musíte zapnout mobilní telefon bez interface a SIM karty, poté je třeba nahrát clone.dat a zvolit nastavení klonování a až potom do zapnutého mobilu vložit klonovací SIM kartu.

Prvních pět čísel IMSI nastavte na 00101 (vyhraženo pro testovací účely) - telefon se tak bude registrovat a samozřejmě bude odmítnut.

Pro angličtinu (čeština není v Motorolách) nastavte 01 na hodnotu "6F05".

Testovací SIM karta musí mít na adrese 6FAD hodnotu 81 FF FF místo standardního 00 FF FF. Pokud je tomu tak, je stiskem klávesy # na dobu tří vteřin umožněn vstup do testovacího režimu (na displeji nápis Test). V tomto režimu lze měnit většinu nastavení telefonu včetně security a lock kódu nebo hodin u některých 8700. Pro přehled příkazů tohoto testovacího módu klikněte zde.

Díky klonovací SIM kartě je možno v Motorolách editovat mimo jiné grafickou úvodní obrazovku, aktivovat servisní menu, měnit periody vyhledávání, Close user group a mnoho dalších options - je možno tak i telefon počeštit atd.

Pokud budete takto někdo pokusovat, pošlete nám framy, které jste vytvořili - s popisem - abychom je mohli nabídnout ostatním. Uvažujeme o možnosti počeštění Motoroly 8700.

Veliké díky směřují na ASIMa, TST a Januse za jejich velikou snahu nad zlomením tohoto problému.

