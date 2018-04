Padělatelé předběhli Nokii. Už prodávají kopie nové 3310

Přestože je to obyčejný mobil, tak je to jeden z nejočekávanějších modelů letošního roku. Nokia se s novodobou 3310 trefila do zájmu trhu. Jenže ještě než se telefon dostane do prodeje, už se v Asii prodávají jeho kopie.