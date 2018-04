Klipněte si data do Palmu (2) - Anagram

ANAGRAM je dalším klipovacím programem, ale jeho určení i zaměření je trošku jiné - namísto na delší texty a články se zaměřuje na PIM data - adresy, schůzky, poznámky, úkoly.

Především je třeba říct, že Anagram se dodává ve dvou variantách v návaznosti na to, jaký PIM program používáte ve vašem desktopu. Nyní jsou k dispozici verze pro Microsoft Outlook a Palm Desktop.

Situací, kdy instinktivně "sáhnete" po Anagramu, bude asi víc. Budete si chtít uložit adresu z Emailu, telefonní číslo z WWW stránek, nějaký úkol plynoucí z čteného dokumentu - zde všude je Anagram velmi užitečný a inteligentní pomocník.

Podobně jako HandStory vytvoří svého zástupce s SysTray, kde se dá vše potřebné nastavit a upravit, ale nemusíte jej pak vůbec otevírat, protože po nastavení zkratky vyvolávající Anagram již můžete vše potřebné ovládat tímto povelem.

Program funguje tak, že označíte v emailu, či jiném dokumentu, požadovaný text/adresu/telefonní číslo apod. a vyvoláte zkratkový povel pro vyvolání Anagramu (nastaveno CTRL C - CTRL C). Program otevře své hlavní okno a pokusí se něco s vaší položkou "udělat" - a to podle jejího charakteru.

Nabídne vám uložení textu do jedné z hlavních databází (DateBook, AddressBook, ToDo, Memo) - pokud vám návrh nevyhovuje, můžete položku uložit do jiné databáze (ReScan). Položku máte plně pod kontrolou - můžete ji plně editovat - například přidat alarm u schůzky, změnit kategorii, upravit text apod.

Je lépe uvést vše popsané na příkladu:

Chci si uchovat emailovou adresu a kontakt - v emailu si označím myší blok s adresou a použiji povel pro vyvolání anagramu (CtrlC - CtrlC) :

Program jí nabídl uložení jako Memo (nenašel zde telefonní číslo, a tak položku neidentifikoval jako kontakt). To se mi nelíbí, a tak zmáčknu tlačítko Address v sekci Re-Scan:

Výsledek je perfektní - ještě dopíšu e-mailovou adresu a zvolím správnou kategorii. Uložím povelem "OK". Kontakt se uloží do příslušné databáze a při příštím HotSyncu i do Palmu.