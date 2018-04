Klipněte si data do Palmu (1) - HandStory2

Líbí se vám na Webu nějaký článek a chcete si jej jednoduše stáhnout do Palmu a přečíst později v tramvaji? Poslal vám někdo email se svojí adresou a vy ji chcete jednoduše přenést do Palmu? Či se vám zalíbil nějaký citát a chcete si jej rychle zařadit do MemoPadu do kategorie "citáty"? Od toho jsou tu "klipovací" programy.

Jedničku programu HandStory jsme již u nás uvedli. Takže jen připomenu, že program nainstaluje desktopovou část (ovládací ikonu do vašeho SysTray). Libovolný text na webu pak můžete označit myší a přes pravé tlačítko vyvolat povel "Save To Palm" a vyplnit malý formulářík, kde vyplníte:

- uživatele, kterému se text má uložit do Palmu

- typ vytvořené položky (doc, memo, adresa)

- kategorii

- název textu/poznámky - lze editovat

- vlastní text - rovněž lze editovat

Můžete ještě zvolit kompresi dokumentu a vybrat instalaci na kartu.

Lokální menu aplikace obsahuje ještě celou řadu užitečných povelů jako kontrolu HotSyncu, vyvolání PalmDesktopu, instalátor PalmOS aplikací či odkazy na helpové soubory.

Nejzajímavější částí (a úplnou novinkou verze 2) jsou ovšem dva povely nahoře s názvem MANAGE CLIPS a HS CLIP PAGE.

HandSory Clips jsou zjednodušeně stránky, které jste si označili ke stažení a pozdějšímu off-line prohlížení v PalmOS části programu HandStory, kterou tvoří právě prohlížeč DOC souborů a HS clipů.

Optimalizované stránky (v terminologii HandStory označované jako "clipy") se v tomto pojetí velmi podobají off-line stránkám AvantGo či Pluckeru.

Podobně jako v AvantGo lze využívat již hotových clipů na stránkách HandStory (optimalizovaných stránek, většinou pro AvantGo) - přes povel Add New si na stránkách HandStory můžete objednat tyto již hotové Clipy.

Druhou možností je ovšem vytváření uživatelských Clipů (Add Custom), které máte plně pod svojí kontrolou - vložíte sem:

- uživatele a kategorii

- titul/název stránek

- URL na stažení

- hloubku stažení

- způsob aktualizace - ruční či automatickou jednou denně

- nastavení obrázků (bez obrázků, 16 odstínů šedé, barva)

- nastavení Hi-Resu a uložení souboru na kartu.

Výrazné změny nastaly i v přiloženém PalmOS prohlížeči, který se stal velmi výkonným browserem a čtečkou DOC a CLIP souborů. Přibyl autoposuv, fungují zde odkazy, nová nastavení a menu. Program má podporu HiRes a to včetně obrázků.

Letmo zmíním další schopnosti HandStory:

- k off-line prohlížení se stahuje text i obrázky

- vytvořený PDB soubor umí program převést zpět na TXT a BMP soubor

- lze clipnout i obrázek a určit jeho výřez (detail)

- prohlížeč umí pracovat i s poznámkami včetně jejich editace.

- podpora Hi-Res 320x320 s drobným písmem

Není ovšem všechno zlato, co se třpytí, a tak zmíním pár věcí, které se mi na programu během testování moc nelíbily:

- především neúspornost vytvořených souborů - můj uživatelský kanál Palmare.cz měl s barevnými obrázky asi 1400 kB. Bez obrázků již to ale nebylo tak zlé.

- drobné písmo v HiRes má, bohužel, potíže s diakritikou některých znaků (jako třeba "ž")

- stále nejde editovat DOC soubory

HandStory Stahování informací z WWW stránek, off-line prohlížeč. Autor: HandStory Verze: 2.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: 184 kB Cena: $ 19,95 Hodnocení Palmare.cz + jednoduché stahování informací z Internetu a ukládání do Palmu, systém Clipů k off-line prohlížení, výkonný off-line browser a reader DOC souborů, podpora karet a HiRes - větší velikost souborů, malé písmo v Hi-res nekorektně zobrazuje některé znaky (ž atd.), nelze editovat DOC Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: (c) Palmare.cz 2001

Zítra se podíváme na další program v kategorii "klipovacích produktů" - vyzkoušíme si skvělý Anagram, mistrovský doplněk vašich PIM aplikací!