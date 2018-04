Klikniavolej.cz slaví první narozeniny. Volejte až o devadesát procent levněji

K levnějšímu telefonování nemusíte instalovat žádný software, nemusíte používat sluchátka s mikrofonem, nemusíte platit měsíční paušál nebo se upisovat na několik let. Stačí vám jen telefon.

Doména Klikniavolej.cz pracuje v několika jazykových mutacích. Kromě české verze existují i slovenská, německá, anglická a vietnamská.

Klikniavolej.cz z rodiny iDNES.cz sfoukne v listopadu 2009 první narozeninovou svíčku. Ojedinělou internetovou službu levného volání využívá už přes 15 tisíc klientů.

Využijte levné volání po České republice

"U příležitosti prvních narozenin Klikniavolej.cz jsme s překvapením zjistili, že nejvíc uživatelů volá z pevné linky na pevnou linku v České republice. Pravděpodobně jsou to zákazníci od O2, kteří mají doma nejnižší tarif O2 Mini, kde je volání na pevnou linku i mobil mnohem dražší," soudí Jan Fencl, projektový manažer Klikniavolej.cz.

Po České republice voláte za 1,19 Kč s DPH z pevné linky na pevnou a za 4,90 Kč včetně daně z mobilu na pevnou a z pevné na mobil. Minuta hovoru z mobilu na mobil v Čechách vyjde na 5,90 Kč i s daní.

Uživatelé Klikniavolej.cz využívají službu nejen pro levné volání po České republice a do zahraničí, ale také hojně odesílají SMS. Textovka odeslaná do jakékoliv mobilní sítě stojí v tuzemsku devadesát haléřů včetně DPH. Příjemci se zobrazí vaše telefonní číslo a nepozná, že zpráva byla odeslána z internetu.

Ušetřete při volání přátelům do zahraničí

Ze zahraničních destinací je stále nejvytíženější Slovensko, následují Spojené státy, Německo, Británie, Vietnam a Thajsko. Na Slovensko voláte za 1,19 Kč včetně DPH z pevné linky na pevnou.

Úspora je nejznatelnější při volání do velmi vzdálených destinací, kam oproti běžným tarifům voláte za výrazně nižší ceny. Příkladem může být minuta hovoru do USA, za kterou z pevné linky zaplatíte jen 1,19 Kč včetně DPH. Volání z mobilu na mobil do USA vás s Klikniavolej.cz vyjde na pouhých 5,50 Kč s DPH za minutu, přičemž průměrná sazba u českých mobilních operátorů je několikanásobně vyšší.

Levné volání i bez internetu

V případě, že nemáte stálý přístup na internet, a přesto chcete volat levněji, Klikniavolej.cz nabízí službu Rychlá volba. Ta je součástí přehledného adresáře v internetové aplikaci, do které si můžete uložit libovolný počet telefonních čísel. Ke každému z nich služba vygeneruje unikátní bezplatné telefonní číslo, které bude reprezentovat daný kontakt. Po jeho vytočení se s tímto kontaktem můžete snadno spojit za výhodné sazby i bez počítače.

Spokojení firemní klienti

Klikniavolej.cz nabízí širokou škálu služeb i pro firemní klienty. Pro e-shopy a zpravodajské služby je nejoblíbenějších službou Wholesale SMS brána, která jim umožňuje rozesílat desítky tisíc SMS měsíčně prostřednictvím SMS brány šité na míru. Levné volání je často využíváno společnostmi z řad telemarketingových a spedičních firem, cestovních kanceláří nebo firem zabývajících se zahraničním obchodem.

K dalším velice populárním službám pro vylepšení nabídky na internetových stránkách patří Zelená linka a SMS vizitka. Díky Zelené lince jsou schopny firmy rychle odpovídat na dotazy klientů a reagovat na přání zákazníků. Firemní SMS vizitky jsou využívány klienty zejména za účelem zachování kontaktu na danou firmu.

Chcete ušetřit až 90 % nákladů za volání?

Pro aktivaci účtu stačí krátká registrace , kde je potřeba vyplnit jen pár nutných údajů. Poté vám bude zpřístupněno přehledné rozhraní služby, ve kterém je třeba si nejprve zaregistrovat mobilní a pevná čísla, ze kterých budete chtít službu využívat a šetřit tak výdaje za volání. Následně dobijete svůj účet zvolenou částkou a můžete volat za výhodné sazby. Kredit lze dobíjet bankovním převodem, online platební kartou, přes PaySec nebo hotovostně přes online terminál Sazka (superCash).