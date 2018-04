KlikniaVolej.cz: jeden klik a můžete volat až o devadesát procent levněji

Poté již můžete využívat sazeb, které jsou oproti běžným operátorům až o devadesát procent nižší. Výhodné jsou zejména ceny za volání mezi pevnými linkami v Česku i na Slovensku; za minutu hovoru zaplatíte 1,19 Kč včetně daně. Textovka odeslaná do jakékoli mobilní sítě v tuzemsku pak vyjde na devadesát haléřů.

Internetová služba spuštěná na doméně KlikniaVolej.cz je první svého druhu v České republice. Významné úspory nabízí nejen u vnitrostátních hovorů, ale i při volání do zahraničí. Příkladem může být minuta hovoru do USA, za kterou z pevné linky zaplatíte jen 1,19 Kč včetně DPH, a to i při volání na tamní mobilní čísla.

Bez zajímavosti není ani spojení s Vietnamem za 2,26 Kč včetně daně za minutu, za textovku do této a mnoha dalších destinací se opět platí necelá koruna. - úplný ceník služby naleznete ZDE

Volejte levněji než s dominantním operátorem

Podle Jana Fencla, vedoucího projektu Klikni a volej, dnes lidé své pevné linky příliš nevyužívají. "Paušál si sice platí, ale hovory kvůli vysokým sazbám spíše přijímají, než aby sami telefonovali," vysvětluje.

Zmiňuje zejména tarif O2 Mini, který za měsíční paušál 237 korun nabízí pro místní a dálková volání na pevnou linku minutové sazby 0,75 Kč mimo špičku a 1,58 Kč ve špičce, avšak ke každému hovoru připočítává téměř šestikorunový spojovací poplatek.

"Tento tarif je navíc masivně využíván jako doplněk k velmi oblíbenému ADSL připojení k internetu, málokdo jej ale skutečně využívá pro telefonování. My jsme těmto zákazníkům schopni nabídnout výrazně nižší ceny volání při zachování kvality hovorů a umožnit jim tak plně využívat dané služby," dodává Fencl.

Do zahraničí lze volat i za korunu

Z pohledu zahraničních hovorů je úspora financí s novou službou ještě znatelnější; i do velmi vzdálených destinací lze volat oproti běžným tarifům za výrazně nižší ceny. Například volání z mobilu na mobil do USA vás s Klikni a volej vyjde na 5,50 Kč s DPH za minutu, průměrná sazba u českých mobilních operátorů je téměř dvojnásobná. Podobná situace nastává i u volání z pevných linek. Do USA se lze z českých pevných sítí dovolat nejlevněji za sazbu blížící se třem korunám za minutu, Klikni a volej nabízí sazbu téměř třetinovou (1,19 Kč za minutu). A to bez dalších poplatků či skrytých podmínek. Klikni a volej se ale nevyplatí pro vnitrostátní volání z mobilu na mobil. Minuta takového hovoru stojí 7,90 Kč. "Nižší ceny bohužel nabídnout nemůžeme kvůli současné regulaci a vysokým terminačním poplatkům do českých mobilních sítí," vysvětluje Fencl. KlikniaVolej.cz není VoIP K využití služby navíc není potřeba vlastnit speciální přístroje, postačí vám stávající pevná linka nebo mobilní telefon. To je jeden z hlavních rozdílů, které službu odlišují od již existující IP telefonie (VoIP). Dalším plusem je, že oproti VoIP nevyžaduje Klikni a volej rychlé internetové připojení, ke spojení hovorů totiž využívá cest, přes které se volá i z běžných pevných linek. Kvalita hovoru tak zůstává na velmi vysoké úrovni. Významným rozdílem je i zobrazování reálného čísla volajícího, a to jak v případě hovorů, tak SMS zpráv. Druhá strana se tak vůbec nedozví, že ji voláte přes službu Klikni a volej; na telefonu se jí objeví vaše telefonní číslo, případně jméno, pokud si vás již dříve uložila do svého adresáře. Tohle VoIP skutečně neumí. Levné volání i bez přístupu na internet V případě, že nemáte stálý přístup na internet a chcete volat levněji, nabízí Klikni a volej možnost využít službu Rychlá volba. Ta je součástí přehledného adresáře v internetové aplikaci, do kterého si můžete uložit libovolný počet telefonních čísel. Ke každému z nich je pak služba Klikni a volej schopna vygenerovat unikátní telefonní číslo, které bude reprezentovat daný kontakt. Po jeho vytočení se s tímto kontaktem můžete snadno spojit za výhodné sazby i bez asistence internetové aplikace KlikniaVolej.cz. K využití zmíněných služeb stačí krátká registrace, kde je potřeba vyplnit jen pár nutných údajů. Poté se vám zpřístupní přehledné rozhraní služby, ve kterém je potřeba si nejprve zaregistrovat mobilní a pevná čísla, ze kterých budete chtít službu využívat. Poté již pouze dobijete svůj účet zvolenou částkou (100, 300, 500 nebo 1 000 korun) a můžete volat za výhodné sazby. Kredit lze dobíjet on-line kreditní kartou nebo bankovním převodem. Služba vás spojí automaticky A jak funguje samotný hovor? V uživatelském rozhraní na www.klikniavolej.cz stačí do pole s názvem Volané číslo napsat (nebo jej zvolit ze svého adresáře) telefonní číslo, které chcete volat. Poté kliknete pro spojení hovoru. Za několik vteřin váš telefon zazvoní a vy jej zvednete. V ten okamžik Klikni a volej vytáčí volané telefonní číslo. Jakmile i tento účastník zvedne telefon, mluvíte. Stejný princip platí i u Rychlé volby, jen s tím rozdílem, že kliknutí pro spojení hovoru je nahrazeno vytočením příslušného čísla. Po vyslechnutí krátké hlášky je nutné hovor manuálně ukončit, v opačném případě se služba domnívá, že jste hovor iniciovali omylem a nespojí vás. Vyzkoušet volání zdarma můžete ZDE

Princip služby snadno pochopíte z připravených návodů.

Na začátku na vás čeká krátká registrace...

...a aktivace čísla, ze kterého chcete služeb využívat.

Pro uskutečnění hovoru pak stačí zadat či vybrat kontakt ze seznamu a jediným klikem začít volat.

Nebo můžete snadno zasílat SMS zprávy, do většiny destinací vyjdou na necelou korunu.

Kdykoli budete chtít, můžete si přímo v internetovém rozhraní zjistit historii svých volání.

A pokud nemáte zrovna přístup k internetu, stačí využít rychlé volby. Jak přesně rychlá volba funguje vám, opět vysvětlí názorný návod.