Klienti doplatili na šedého operátora. Teď se nikam nedovolají

Co je šedý operátor Podle smluv mají nejčastěji poskytovat zaměstnanecké programy pro velké zákazníky. Smlouvy se někdy vztahují kromě zaměstnanců firem i na jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery. Někdy však nabízejí služby i třetím stranám. Právě přeprodávání služeb se na měnícím se trhu už operátorům nelíbí, kazí jim to obchody. A to zejména v době, kdy do svých sítí pouštějí první virtuální operátory, kteří mají do určité míry podobný účel.