Klesne cena mobilů pod tisíc korun?

Americká společnost Motorola vstoupí již letos na trhy rozvojových zemí s nabídkou ultralevných mobilních telefonů za méně než 40 dolarů (zhruba 900 korun). Zpráva z prvního dne telekomunikačního veletrhu ve francouzském Cannes by podle analytiků mohla vyvolat po celém světě další vlnu snižování cen mobilních přístrojů.

Novými levnými telefony se Motorola obrátí na tři miliardy potenciálních zákazníků. Ti mají k dispozici pokrytí, nemohou si však zatím vlastní telefon dovolit, uvedla v Cannes skupina mobilních operátorů GSM Association.

Právě Motorola se z 18 výrobců mobilních telefonů stala vítězem tendru, vypsaného GSM Association. Projekt levných telefonů pro rozvojové země iniciovala tato skupina světových operátorů na loňské konferenci v Cannes. Na světě je 1,7 miliardy uživatelů mobilních služeb, z toho dvě třetiny používají systém GSM. "Pokrytí mobilním signálem má asi 80 procent světové populace, jen 25 procent z nich však má telefon. To jsou tři miliardy lidí, kteří mají pokrytí, avšak nemohou si dovolit volání," řekl podle agentury Reuters manažer programu GSM Association pro rozvojové trhy Ben Soppitt.

Nejlevnější telefony se nyní prodávají kolem 50 dolarů, většinou jsou to však starší modely, které se nabízejí v omezených objemech. Motorola se zatím na tento trh nezaměřovala a přenechávala zde dominanci firmám Nokia a Siemens. Šéf mobilní divize Motoroly Ron Garriques uvedl, že firma chce srazit do roku 2006 cenu mobilu pod 30 dolarů a zároveň dosahovat rentability v odvětví obvyklé.

Analytici čekají, že krok firmy dále otřese odvětvím, které v poslední době trpí ostrou cenovou konkurencí a klesající ziskovostí. "Příslibem telefonů za méně než 40 USD Motorola zatloukla do země kolík, který nyní bude muset každý překonat. Ceny mobilních telefonů to dovede na nové nízké úrovně. Některé aktéry by to mohlo vytlačit z trhu," řekl analytik Ben Wood z výzkumné firmy Gartner.

