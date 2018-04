Klenot vybroušený takřka k dokonalosti - recenze HTC Touch Diamond

O tom, že papírové parametry zdaleka neurčují skutečnou použitelnost přístroje, se poučili všichni majitelé přístrojů s čipovou sadou Qualcomm MSM7200. Po nahlédnutí do specifikací nového diamondu najdeme i zde sadu stejného výrobce. Naštěstí jde ale o nový model, který obsahuje rychlý procesor taktu 528 MHz a celých 192 MB operační paměti. Ale nejásejte, uživatel má totiž po prvním zapnutí k mání jen 55,37 MB, což je vzhledem k fyzické hodnotě až podezřele málo. Podobně je na tom FlashROM, jejíž velkou část "spořádají“ nová Windows Mobile 6.1 edice Professional.





Na uživatelská data je tak připraveno pouhých 62 MB prostoru. Diamond ale ukrývá i jedno překvapení, kterým je vestavěná Flash paměť Samsung kapacity 4 GB. Z těch je přitom přístupno asi 3 800 MB. Kdo by čekal další možné rozšíření za pomocí paměťových karet, bude zklamán. Do tenkého Diamondu se microSD slot jednoduše nevešel. Právě sem tak budou směřovat štiplavé poznámky z řad uživatelů Apple iPhone. Ano, 8 nebo dokonce 16 GB by bylo samozřejmě lepší, ale na druhou stranu, nejsou ony 4 GB pro běžného uživatele dostačující?

Vestavěná paměť pojme kromě mapových podkladů i stovky skladeb formátu MP3 a stále zbude dost místa pro další uživatelská data. Uznáváme ale, že absence rozšiřující slotu (větší Flash paměti) je slabé místo testovaného modelu. Dodejme ještě, že obsah interní 4GB paměti zůstává i po hard resetu.