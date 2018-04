Klávesnice pro Palm/Piloty

Palm/Pilot byl od počátku konstruován jako zařízení, jemuž absentuje klávesnice. Pro vstup textu se od nepaměti používalo Grafitti, tedy zjednodušené zadávání a rozpoznávání písma, pokud vám to bylo proti mysli, mohli jste si zobrazit klávesnici na displeji.

Vzhledem k celosvětovému úspěchu Palmů se ale vyskytla i poptávka po klávesnicích jakožto vstupnímu médiu. Mimo jiné tuto poptávku způsobila i širší nabídka software, jenž umožnil přímo z Palmů psát rozsáhlejší články, dělat větší kalkulace v tabulkových kalkulátorech nebo zpracovávat HTML soubory - zde všude je samozřejmě lákavá varianta vybalit Palm kdekoliv právě jste a zadávat data pohodlně přes klávesnici.

GoType!

První vlaštovkou v tomto směru byl GoType!, jenž v České republice nabízí PDA Planet včetně české podpory. Klávesnice i se SW stojí od 3600 Kč (Palm III) do 4400 Kč (Palm V) a jde o menší klávesnici, než je obvyklé. Podrobnější informace o ní najdete zde v tomto našem článku.

Happy Hacking Cradle

Další variantou (kde ale už není jasná podpora češtiny) je Happy Hacking Cradle v ceně 50 USD. Díky této krabičce můžete k Palmu připojit libovolnou klávesnici s konektorem PS/2, tedy dnes běžně používané klávesnice k PC. Zařízení váží 105 gramů (samozřejmě bez klávesnice) a napájeno je 2 tužkovými bateriemi. Má ponechaný vývod konektoru tak, abyste spolu s klávesnicí mohli používat i další zařízení připojená na externí konektor Palmu (modem atd). Zajímavá myšlenka - bohužel většina PC klávesnic je velikostí tak do batohu, do managerského kufříku ji nenatlačíte.

Stowaway Portable Keyboard

Asi nejzajímavějším řešením kombinujícím plnou velikost klávesnice s snadnou přenositelností je klávensnice Stowaway společnosti ThinkOutside (na serveru je Macromedia Flash demo klávesnice). Jak vidíte, tato hračka je rozkládací a po složení má velikost cca. jednoho Palma. Po rozložení (nepřipomíná vám to ButterFly řešení od IBM blahé paměti) jde o v podstatě kompletní klávesnici vašeho PC téměř plné velikosti.

Celý zázrak byl představen na letošním PalmSource 99 a dodávat by se měl snad do konce roku - nicméně zatím není jisté, zda bude možno používat češtinu a zda vůbec bude dovozce této klávesnice do České republiky. Zatím je známa orientační cena 100 USD - tedy okolo 3600 Kč, podobná, jako klávensice GoType!. Firma hodlá klávesnici uzpůsobit i pro práci s Palm klony a WinCE HPC zařízeními.

Jak vidíte, s možností rozšířit Palm o klávesnici je to již výrazně lepší, než tomu bylo před rokem. Pro českého uživatele ale zatím nejsou jiné možnosti, než GoType! - případně zkusit koupit něco v zámoří a modlit se, aby to fungovalo. Vzhledem k rostoucí oblibě Palmů na Českém trhu a (jimž WinCE ustupují a jedinou protiváhou jsou Psiony) je ale pravděpodobné, že nějaké další podpory klávesnic i s nabodeníčky se v příštím roce dočkáme.